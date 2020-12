Diebstahl aus Kfz

Bingen – Bingen, 16.12., Rathausstraße, 14.00-17:05 Uhr. Zwei Taxi-Besitzer stellten ihre Mercedes-Fahrzeuge in der Rathausstraße ab. Als sie ihre Fahrzeuge wieder aufsuchten, fanden sie jeweils ein kleines Seitenfenster auf der Fahrerseite eingeschlagen. Aus einem der Taxis wurde eine Geldbörse entwendet, das andere Taxi war lediglich durchsucht worden. Wer hat etwas gesehen und kann der Polizei Hinweise geben?

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Welgesheim – Welgesheim, 15.12., L400, 11:32 Uhr. Eine 66-Jährige befuhr mit ihrem Audi die K4 aus Welgesheim kommend und wollte auf die L400 in Richtung Gau-Bickelheim abbiegen. Dabei übersah sie den bevorrechtigten Smart eines 75-jährigen, welcher in Richtung Gensingen unterwegs war und krachte in diesen. Beide Unfallbeteiligte und die Beifahrerin im Smart wurden leicht verletzt. Es entstand insgesamt ein Sachschaden in Höhe von 4.500 EUR.

LKW bleibt mit Ladekran an Bahnüberführung hängen – SIEHE EINGANGSFOTO

Die Feuerwehr Mainz wurde heute Mittag um 14:42 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Zwerchallee alarmiert.

Vor Ort stellte sich heraus, dass ein Baustoff-LKW mit seinem fest verbauten Kran, beim Durchfahren einer Bahnunterführung mit diesem hängen geblieben war. Hierzu kam es, weil der Kran nicht ordnungsgemäß eingefahren und verglastet war.

Durch den Kranausleger wurde die Bausubstanz der Bahnüberführung augenscheinlich leicht beschädigt und ein Eisengeländer Richtung Gleisbett gedrückt. Um eine Gefährdung des Schienenverkehrs auszuschließen, veranlasste den Einsatzleiter, die betroffene Strecke über die Notfallleitstelle der Bahn sperren zu lassen und den Notfallmanager anzufordern.

Zur Bergung des verunglückten Fahrzeuges wurde zunächst ein Wechselladerfahrzeug mit Kran angefordert, dieser konnte jedoch nach genauerer Begutachtung nicht zielführend eingesetzt werden. Im nächsten Schritt wurde der Kranausleger mittels Motortrennschleifer freigeschnitten, da er sich in dem Brückengeländer verkeilt hatte. Im Anschluss wurde das zu bergende Fahrzeug aus eigener Kraft durch einen Feuerwehrmann langsam zurückgesetzt. Nachdem der Kranausleger frei war, senkte sich dieser auf Straßenniveau ab. Die Überprüfung der Verkehrssicherheit der Bahnüberführung wurde durch den Notfallmanager der Bahn veranlasst.

Zu diesem Zeitpunkt war der primäre Einsatz der Feuerwehr beendet, da sowohl die Gefahr für den Schienenverkehr, als auch die Möglichkeit des Kranabsturzes beseitigt war. Die Feuerwehr verblieb weiterhin an der Einsatzstelle, um sicherzustellen, dass die auslaufenden Betriebsstoffe aufgenommen wurden.

Im weiteren Verlauf wurde durch den Verursacher mit eigenen Mitteln die Bergung des verunglückten Fahrzeuges fortgesetzt.

Die auslaufenden Betriebsstoffe wurden mittels Ölbindemittel aufgenommen und durch den Verursacher beseitigt. Die abschließende Reinigung der Fahrbahnoberfläche wurde durch ein Fachunternehmen sichergestellt.

Neben der Feuerwehr waren die Landespolizei mit mehreren Streifenwagen, die Bundespolizei mit einem Streifenwagen, der Notfallmanager der Bahn und der Rettungsdienst mit einem Rettungswagen im Einsatz.

Mainz – Mombach- 16-Jähriger flüchtet mit Kastenwagen vor der Polizei

Mainz-Mombach – Mittwoch, 16.12.2020, 23:55 Uhr

Dumm gelaufen ist es für einen 16-Jährigen in der Nacht von Mittwoch, den

16.12.2020 um kurz vor 00:00 Uhr, in Mainz- Mombach. Die Beamten der

Polizeiinspektion Mainz 2 befinden sich zu diesem Zeitpunkt in einer

Verkehrskontrolle in der Körnerstraße, als ein weißer Mercedes Kastenwagen beim

Erblicken der Polizeistreife eine Vollbremsung vollzieht, wendet und schnell

davonfährt. Die Beamten nehmen direkt die Verfolgung auf und versuchen den Wagen

mittels Anhaltesignalen zum Anhalten zu bewegen. Der Fahrer des Kastenwagens

reagiert darauf nicht und setzt seine Fahrt mit überhöhter Geschwindigkeit durch

Mainz-Mombach fort. Erst an der Ampel Industriestraße/ Dahlheimer Wiese stoppt

er und kann durch die Polizeistreife festgesetzt werden. Wie sich herausstellt

handelt es sich bei dem Fahrzeugführer um einen 16-Jährigen aus Mainz, der sich,

ohne im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein, den Schlüssel des Firmenautos seines

Vaters nahm und mit einem Freund eine Spritztour durch Mainz machen wollte.

Dabei hatte er mehr Glück als Verstand, dass durch diese Aktion niemand verletzt

wurde. Anzeigen wegen verbotenem Kraftfahrzeugrennen, unberechtigtem Führen

eines Kraftfahrzeuges, sowie Fahren ohne Fahrerlaubnis kommen jetzt auf den

jungen Mann zu. Seinen Führerschein wird er zudem so schnell nicht machen

dürfen.

Ober-Olm – Betrugsmasche Schockanruf/ Falsche Polizeibeamte- Umsichtiges Handeln verhindert Schaden

Ober-Olm – Mittwoch, 16.12.2020, 13:00 Uhr

Zu einem erneuten Schockanruf kam es gestern, Mittwoch, den 16.12.2020 gegen 13

Uhr in Ober-Olm. Hierbei wurde die bereits bekannte Betrugsmasche der „Falschen

Polizeibeamte“ auf perfide Art erweitert. Im genannten Fall in Ober-Olm am

gestrigen Tag, wurde eine 73-Jährige von einer unbekannten Frau angerufen. Diese

gab sich am Telefon als Polizeibeamtin aus und behauptete der 73-Jährigen

gegenüber, deren Sohn habe eine Passantin überfahren. Um nun eine Haftstrafe des

Sohnes zu vermeiden, solle die Ober-Olmerin einen sechsstelligen Geldbetrag zur

Verfügung stellen. Nachdem die bislang unbekannte Täterin zur Verschwiegenheit

aufforderte, wurde zudem nach Gold, Schmuck und anderen Wertsachen gefragt,

sowie gefordert, für weitere Telefonate mit der Bank am Telefon zu bleiben. Da

der 73-Jährigen nunmehr Zweifel an der Echtheit des Sachverhaltes aufkamem,

beendete sie das Gespräch, kontaktierte ihren Sohn und brachte den Fall zur

Anzeige. Ein finanzieller Schaden konnte in diesem Fall glücklicherweise

verhindert werden.

Die Polizei rät daher dringend:

Beenden Sie bei verdächtigen Anrufen immer zuerst das Gespräch.

Tätigen Sie erst dann den Polizeinotruf unter der 110.

Geben Sie keine Auskunft über Wertsachen, händigen Sie diese

niemals an Unbekannte, vermeintliche Polizeibeamte oder Bekannte

aus.

Geld entgegen.

PKW von Transporter geschnitten und verunfallt (FOTO)

Gau-Bickelheim – Am 17.12.2020 um 12:36 Uhr ereignete sich auf der A61 in

Fahrtrichtung Koblenz zwischen den Anschlussstellen Bornheim und Gau-Bickelheim

ein Verkehrsunfall mit einem blauen Kleinwagen. Nach den Angaben mehrerer Zeugen

habe ein Kleintransporter vor dem PKW auf die linke Fahrspur gewechselt ohne auf

die dort überholende 27-jährige Fahrzeugführerin aus dem Rheinland zu achten. In

Folge dessen kam die Fahrerin ins Schleudern und kollidierte mit der

Mittelleitplanke. Ihr PKW kam beschädigt entgegen der Fahrtrichtung zum Stehen.

Der Unfallverursacher soll kurz angehalten haben und sei dann weitergefahren. Es

entstand ein Rückstau von etwa 3 km Länge.

Gesucht wird nach Zeugen die den Unfall beobachtet haben und nähere Angaben zu

dem flüchtigen Fahrzeug machen können.

Zeugenhinweise an PASt Gau-Bickelheim unter 06701-919-0

Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Koblenz, des Polizeipräsidiums Koblenz und des LKA: Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Subventionsbetruges mit Corona-Soforthilfen

Mainz – Die Staatsanwaltschaft Koblenz führt gegen 13 männliche und 7

weibliche Beschuldigte bulgarischer Staatsangehörigkeit im Alter von 30 bis 67

Jahren ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Subventionsbetruges

sowie der Anstiftung hierzu (§§ 264 Absatz 1 Nr. 1, 26 Strafgesetzbuch).

Gegen einen 36 Jahre alten Beschuldigten besteht der dringende Verdacht, er habe

für sich und die übrigen Beschuldigten Anträge auf Corona-Soforthilfe bei der

Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz gestellt oder jedenfalls zur

Stellung derartiger Anträge angestiftet. Die Anträge sollen unrichtige oder

unvollständige Angaben hinsichtlich subventionserheblicher Tatsachen enthalten

haben. Der 36-jährige Beschuldigte soll den Mitbeschuldigten für deren

Antragstellung E-Mail-Adressen und auf ihn eingetragene Telefonnummern

überlassen haben. In mehreren Anträgen sollen Empfängerkonten angegeben worden

sein, über die der 36-jährige Beschuldigte verfügungsbefugt ist.

Bei den 19 weiteren Beschuldigten handelt es sich um Antragsteller von

Corona-Soforthilfe. Gegen sie besteht der Verdacht, dass sie in ihren Anträgen

unrichtige oder unvollständige Angaben eintrugen. Nach den bisherigen

Ermittlungen sollen zahlreiche Gewerbe fingiert, Gewerbeanmeldungen rückdatiert

und Anträge trotz anderweitiger Einkünfte aus Arbeitslohn gestellt worden sein.

In 14 Fällen kam es zur Auszahlung von jeweils 9.000 EUR. Gegen den 36-jährigen

Beschuldigten besteht daher aufgrund der Schadenssumme der dringende Verdacht

des Subventionsbetruges in einem besonders schweren Fall (§ 264 Absatz 2 Nr. 1

Strafgesetzbuch).

Dem Ermittlungsverfahren liegen Geldwäscheverdachtsmeldungen von

Kreditinstituten sowie Strafanzeigen der Investitions- und Strukturbank

zugrunde. Die Ermittlungen wurden durch das Landeskriminalamt und die

Kriminaldirektion Koblenz geführt.

In dem Verfahren haben in den frühen Morgenstunden des 17.12.2020 mehr als 100

Einsatzkräfte des Polizeipräsidiums Koblenz und des Polizeipräsidiums Einsatz,

Logistik und Technik umfangreiche Durchsuchungen durchgeführt und 19

Durchsuchungsbeschlüsse in Wohn- und Geschäftsräumen in Koblenz und anderen

Orten im nördlichen Rheinland-Pfalz vollstreckt.

Es konnten umfangreiche Beweismittel – insbesondere auch Mobiltelefone der

Beschuldigten – sichergestellt werden. Außerdem wurden vorläufige

vermögensabschöpfende Maßnahmen ergriffen. Gegen den 36-jährigen Beschuldigten

wurde ein Haftbefehl des Amtsgerichts Koblenz vollstreckt, der auf den

Haftgründen der Flucht- und Verdunkelungsgefahr beruht. Der Beschuldigte wird im

Verlauf des 17.12.2020 der zuständigen Ermittlungsrichterin des Amtsgerichts

Koblenz vorgeführt.

Die Auswertung der erhobenen Beweismittel wird noch einige Zeit in Anspruch

nehmen.

Rechtliche Hinweise: Gemäß § 264 Absatz 1 Nr. 1 StGB macht sich wegen

Subventionsbetruges strafbar, wer einer für die Bewilligung einer Subvention

zuständigen Behörde über subventionserhebliche Tatsachen für sich oder einen

anderen unrichtige oder unvollständige Angaben macht, die für ihn oder einen

anderen vorteilhaft sind. Ein besonders schwerer Fall des Subventionsbetruges

gem. § 264 Absatz 2 Nr. 1 StGB liegt vor, wenn der Täter aus grobem Eigennutz

für sich oder einen anderen eine nicht gerechtfertigte Subvention großen

Ausmaßes erlangt. Der Subventionsbetrug ist mit Geldstrafe oder Freiheitsstrafe

bis zu fünf Jahren, in besonders schweren Fällen mit Freiheitsstrafe von sechs

Monaten bis zu zehn Jahren bedroht.

Gemäß § 26 StGB wird als Anstifter gleich einem Täter bestraft, wer vorsätzlich

einen anderen zu dessen vorsätzlich begangener rechtswidriger Tat bestimmt hat.

Die Staatsanwaltschaft hat Ermittlungen aufzunehmen, sofern ihr zureichende

tatsächliche Anhaltspunkte dafür bekannt werden, dass eine verfolgbare Straftat

begangen worden ist. Ein Haftbefehl wird erlassen, wenn gegen einen

Beschuldigten ein dringender Tatverdacht und ein Haftgrund bestehen. Der

Haftbefehl dient allein der ordnungsgemäßen Durchführung des

staatsanwaltschaftlichen und, sofern es zur Anklageerhebung kommt, des

gerichtlichen Verfahrens. Weder die Aufnahme von Ermittlungen noch der Erlass

eines Haftbefehls bedeuten mithin, dass gegen den Verhafteten bereits ein

Tatnachweis geführt ist oder zu führen sein wird. Für alle Beschuldigten gilt

weiterhin die Unschuldsvermutung.