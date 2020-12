Verdächtige Männer

Otterberg (Kreis Kaiserslautern) – Zwei Männer sind am Mittwochnachmittag

in Otterberg einer Ladenbesitzerin aufgefallen.

Die Beiden betraten gegen 17:30 Uhr den Laden an der Hauptstraße. Sie wollten

sich nur umschauen. Nach Angaben der Ladenbesitzerin waren die Männer aber eher

an dem Aufbau des Ladens, dem Kassenbereich und dem Hinterausgang interessiert

als an der Ware. Als die Inhaberin klarmachte, dass sie ihren Mann telefonisch

herbeirufe, entfernten sich die Männer.

Auch in den benachbarten Läden haben sich die Männer umgeschaut und die

Handgriffe des Personals genau beobachtet, aber nichts gekauft. Einer der zwei

Männer handelt soll circa 1,75 Meter groß sein. Der zweite Mann soll ungefähr

1,65 groß sein. Beide trugen eine dunkle Strickmütze, eine dunkle Jacke, Jeans.

Die Polizei suchte das Gebiet ab, konnte die Personen aber nicht ausfindig

machen.

Hinweise darauf, dass sich die Männer strafbar gemacht haben könnten, liegen

aktuell nicht vor. Weil aber nicht auszuschließen ist, dass Langfinger mögliche

Einbruchsziele ausbaldowerten, bittet die Polizei darum weiter wachsam zu

bleiben. |elz

Diebstahl: Kleinkraftrad in Hinterhof wiedergefunden

Kaiserslautern – Unbekannte haben in der Nacht zum Mittwoch in der

Bismarckstraße offensichtlich versucht ein Kleinkraftrad zu stehlen. Der

64-Jährige Halter parkte das Fahrzeug vor einem Wohnanwesen. Am nächsten Morgen

war sein Gefährt verschwunden. In einem frei zugänglichen Hinterhof in der

Scheffelstraße entdeckte der Mann sein Kleinkraftrad wieder. Das Lenkradschloss

war beschädigt. Die Polizei geht von einem Diebstahl aus. Zeugen, die Hinweise

geben können oder zwischen 22 Uhr und 7:30 Uhr Verdächtiges wahrgenommen haben,

werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei

Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Diebstahl: Kaufinteressent fährt mit Auto davon

Kaiserslautern – Eigentlich wollte der 33-Jährige sein Auto privat

verkaufen, doch dann fuhr der Kaufinteressent mit seinem Wagen einfach davon.

Jetzt ermittelt die Polizei wegen des Verdachts des Diebstahls.

Am Wochenende interessierte sich ein potentieller Käufer für den Mercedes des

33-Jährigen. Man vereinbarte ein Treffen im Stadtgebiet. Der Interessent, ein

64-jähriger Mann, schaute sich die A-Klasse an. In einem unbeobachteten Moment

setzte er sich hinters Steuer und fuhr davon. Der 33-Jährige konnte seinem Wagen

nur noch nachschauen. Weil er die Sache zunächst selbst klären wollte, wandte

sich der Mann erst am Mittwoch an die Polizei. Die Beamten ermitteln jetzt wegen

des Verdachts des Diebstahls. |erf

Einbruch: Diebe wollen in Pizzeria einsteigen

Otterbach (Kreis Kaiserslautern) – Einbrecher haben versucht in eine

Gaststätte am Sportplatz in der Sternbergerstraße einzubrechen. Die Diebe

machten sich an zwei Fenstern der Pizzeria zu schaffen. Diese hielten dem

Einbruchversuch stand, sie wurden bei dem Vorhaben allerdings beschädigt. Den

Tätern war es nicht gelungen, in den Gastraum einzusteigen. Die Polizei sicherte

Spuren. Aktuell lässt sich der Tatzeitraum nicht eingrenzen. Entdeckt wurde die

Tat am Mittwochnachmittag. Die Polizei bittet um Hinweise. Wem ist in den

vergangenen Tagen oder Wochen Verdächtiges im Bereich des Sportplatzes

aufgefallen? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2620

mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Platzverweis für Randalierer

Kaiserslautern – Passanten haben am Mittwochnachmittag die Polizei

verständigt, weil in der Fruchthallstraße ein betrunkener Mann herumschrie und

Passanten anpöbelt. Die ausgerückten Polizeibeamten trafen gegen 16 Uhr an der

beschriebenen Stelle auf einen amtsbekannten 40-Jährigen. Als der 40-jährige

Mann den Streifenwagen erblickte, fing er lautstark an zu schreien. Der Mann

wurde einer Kontrolle unterzogen, durften aber anschließend weiterziehen. ER

erhielt allerdings einen Platzverweis für den gesamten Innenstadtbereich bis zum

nächsten Morgen, 6 Uhr. Diesem kam er zögerlich nach. |elz

Unfallflucht – Zuegen gesucht

Kaiserslautern – Die Polizei sucht Zeugen, die am Mittwochabend in der

Pariser Straße einen Unfall beobachtet haben.

Gegen 20:35 Uhr befuhren ein weißer VW und ein dunkler Pkw nebeneinander die

Pariser Straße. Auf Höhe der Holzstraße kollidierte der dunkle Pkw seitlich mit

der weißen Limousine. Der Fahrer des schwarzen Pkws bremste danach ab, fuhr ein

Stück zurück und flüchtete in die Holzstraße. Von dort aus fuhr er in die

Bleichstraße in Richtung Kammgarnstraße weiter. An dem VW entstand ein Schaden

im vierstelligen Eurobereich. Die rechte Fahrzeugseite ist nach der Kollision

zerkratzt.

Die Beamten ermitteln wegen des Verdachts der sogenannten Fahrerflucht und

bitten um Hinweise. Wer hat den Unfall beobachtet oder kann Angaben zum

Verursacher machen? Zeugen, die Hinweise geben können oder Verdächtiges

wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2250

mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |elz