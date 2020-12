Schmuck gestohlen

Wildeck – Im Ortsteil Bosserode drangen Unbekannte am Mittwoch (16.12.), zwischen 11 und 14 Uhr, in ein Einfamilienhaus in der „Neue Straße“ ein. Dabei entwendeten die Täter Schmuck in noch unbekanntem Wert. Um in die Räumlichkeiten zu gelangen, hebelten die Täter zuvor ein Fenster auf. Der Sachschaden beträgt rund 1.000 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

In Wohnhaus eingebrochen

Bad Hersfeld – In die Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Spessartstraße drangen Unbekannte am Mittwoch (16.12.), zwischen 13:30 Uhr und 22:30 Uhr, gewaltsam über eine Terassentür ein. Das genaue Diebesgut ist derzeit nicht bekannt. Der Sachschaden beträgt rund 500 Euro.



Bargeld aus Senioreneinrichtung gestohlen

Hosenfeld – In der Nacht zu Mittwoch (16.12.) drangen Unbekannte in die Räumlichkeiten des Verwaltungsbereichs einer Senioreneinrichtung im Herrleinweg ein. Im Inneren durchsuchten sie die Räumlichkeiten nach Diebesgut und entwendeten Bargeld sowie vereinzelte Corona-Schnelltests. Der Sachschaden beträgt rund 1.000 Euro.



Straßenlaterne beschädigt und Unfallflucht begangen

Schotten – Zwischen Dienstag, 1.12.2020, 12 Uhr und Freitag, 4.12.2020, 12 Uhr, wurde eine Straßenlaterne in der Karl-Theobald-Straße beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1.500 Euro. Der Verursacher entfernte sich dann unerkannt von der Unfallstelle.

Parkplatzunfall zweier LKWs

Lauterbach/Wallenrod – Am Montag, 14.12.2020, gegen 8:40 Uhr, kam es auf einem Parkplatz einer Firma in der Straße „Am Hällstein“ zu einem Unfall zweier LKW-Gespanne. Dabei wechselte einer der LKW-Fahrer seine Fahrspur, so dass es zu einer seitlichen Kollision mit einem anderen LKW kam. Die beiden Fahrer blieben bei dem Unfall unverletzt. An beiden LKW-Gespannen entstand ein Sachschaden von gesamt 23.000 Euro.

Linienbus prallt gegen Hauswand – Erstmeldung

Ulrichstein (ots)

Gegen 06:30 Uhr ging bei der Polizei in Fulda über Notruf die Mitteilung ein, dass in Ulrichstein, Ohmstraße, ein Linienbus beim Versuch, einem Wild auszuweichen, von der Fahrbahn abkam und gegen eine Hauswand prallte. Vor Ort konnte durch die Streife festgestellt werden, dass der Bus, der ohne Fahrgäste unterwegs war, bei dem Ausweichversuch nach links von der Fahrbahn abkam, über ein Gartengrundstück fuhr und gegen die Hauswand prallte. Zur Unfallzeit hielten sich keine Personen in dem Haus auf. Der Busfahrer wurde durch den Aufprall leicht verletzt. An Bus und Haus entstand Sachschaden, der derzeit noch nicht zu beziffern ist. Die Ohmstraße ist im Bereich der Unfallstelle aktuell voll gesperrt. Bei Vorliegen weiterer Informationen wird nachberichtet.