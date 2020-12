Fluchtversuch hat sich nicht gelohnt

Germersheim (ots) – Eine aufmerksame Zeugin konnte Mittwochabend 16.12.2020, 4 Männer beobachten, die sich auffällig auf dem Schulhof der Richard-von-Weizsäcker Realschule verhalten hatten. Als die vier jungen Männer von den hinzugerufenen Polizisten kontrolliert werden sollten, flüchteten sie in verschiedene Richtungen.

Ein 18-jähriger konnte im Fronte-Lamotte-Park eingeholt und kontrolliert werden.

Schnell wurde der Grund für den Fluchtversuch klar. Beim Wegrennen verlor er nämlich eine Plastiktüte, in der sich Marihuana befand. Neben dem Hausfriedensbruch erwartet ihn nun auch eine Strafanzeige wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Warnhinweis vor unseriösen Handwerkern

Westheim (ots) – Immer wieder kommt es auch in unserem Dienstgebiet zu Hinweisen auf unseriöse oder gar betrügerische Handwerker. Ein derartiger Fall ereignete sich bereits am 07.12.2020. Aufgrund einer defekten Heizung suchte der 35-jährige Geschädigte im Internet nach einem Notdienst. Er konnte einen vermeintlich seriösen Handwerker erreichen, der dann auch umgehend vor Ort kam.

Dort musste der Auftraggeber aber feststellen, dass die durchgeführten Leistungen äußerst laienhaft aussahen und die Heizung nach der angeblichen Reparatur immer noch defekt war. Alles andere als laienhaft sah dann aber die Rechnung aus. Zudem sollte diese utopische Summe nur “bar” beglichen werden.

Als der Betrogene den Handwerker auf die Rechnungssumme ansprach, wurde er dann zudem noch bedroht. Wir raten zur Vorsicht! Überprüfen Sie im Vorfeld die Firma auf Seriosität.

Rufen Sie gegebenenfalls dort an oder kontaktieren Sie im Notfall die Polizei.

Laserkontrolle

Germersheim (ots) – Aufgrund anhaltender Hinweise aus der Bevölkerung führten Germersheimer Polizisten gestern Abend eine Lasermessung in der Straße “Am Unkenfunk” in Germersheim durch. Dabei kam es zu 5 Geschwindigkeitsverstößen und drei Beanstandungen wegen technischer Mängel

an den Fahrzeugen.