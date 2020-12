Zigarettenautomaten aufgebrochen – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – In der Nacht von Dienstag 15.12.2020 auf Mittwoch 16.12.2020 brachen Unbekannte insgesamt drei Zigarettenautomaten im Bereich Gartenstadt (Karlsbader Straße, Abteistraße und Heustraße) auf. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurden aus den Automaten Zigaretten und Bargeld in unbekannter Höhe entwendet. Zeugen hatten am Morgen gegen 05:30 Uhr zwei dunkel gekleidete Personen mit Müllsäcken gesehen, konnten diese jedoch nur vage beschreiben.

Wer hat die Taten beobachtet oder kann Hinweise auf die Täter geben? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per

E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Fußgängerin bei Unfall leicht verletzt – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – Am Mittwochnachmittag 16.12.2020 gegen 15:30 Uhr wurde eine 70-jährige Frau bei einem Unfall in der Saarlandstraße leicht verletzt. Die Fußgängerin überquerte die Straße, als sie von einem Auto erfasst wurde und stürzte.

Bei dem 21-jährigen Autofahrer konnten Hinweise auf eine Drogenbeeinflussung festgestellt werden. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, um eine Drogenbeeinflussung feststellen zu können.

Sein Führerschein wurde sichergestellt. Gegen den 21-Jährigen wird nun u.a. wegen des Verdachtes der Straßenverkehrsgefährdung ermittelt.

Die Polizei sucht Zeugen die den Unfall beobachtet haben. Zeugen wenden sich bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per

E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.