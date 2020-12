21-jähriger flüchtet erst vor der Polizei, dann vom Unfallort

Dannstadt-Schauernheim (ots) – Am Mittwochabend 16.12.2020 gegen 21:30 Uhr verursachte der 21-jährige Fahrer eines roten Kleinwagens einen Unfall in der Pommernstraße, indem er beim Rechtsabbiegen von der Kantstraße aus von der Fahrbahn abkam und gegen einen Stromverteiler und einen geparkten Pkw stieß. Anschließend flüchtete er von der Unfallstelle. Zwei unabhängige Zeugen haben den Unfall bzw. die Flucht teilweise beobachtet. An der Unfallstelle sowie entlang der Fluchtroute fand die Polizei verschiedene Fahrzeugteile des Kleinwagens.

Das Kennzeichen war der Polizei bereits bekannt, denn derselbe Wagen hatte wenige Minuten vor dem Unfall versucht, sich der Kontrollstelle am Rathausplatz, die wegen der Überwachung der Ausgangsbeschränkung eingerichtet worden war, zu entziehen. An der Halteradresse konnte der Halter des Fahrzeugs angetroffen werden, der Fahrer aber nicht. Seine Identität ist aber bekannt. Er muss sich nun wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie wegen des Missachtens von Zeichen und Weisungen von Polizeibeamten verantworten.

Polizei ermittelt flüchtigen, betrunken Unfallverursacher dank Zeugenhinweisen

Römerberg (ots) – Strafrechtliche Ermittlungen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Verkehrsunfallflucht leitete die Polizei am Mittwoch 16.12.2020 gegen einen 69-jährigen Römerberger ein. Dieser stieß beim rangieren auf dem Parkplatzgelände eines Lebensmitteldiscounters in der Lingenfelder Straße mit seinem Mercedes am Nachmittag gegen einen parkenden Golf. An diesem entstand hierdurch ein Schaden von ca. 500 EUR. Nach einer Inaugenscheinnahme des verursachten Schadens stieg der Verursacher in sein Fahrzeug und verließ den Parkplatz.

Dank zweier aufmerksamer Zeuginnen, die die Polizei umgehend verständigten, konnte der Verantwortliche kurz darauf an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. An seinem Fahrzeug befand sich ein korrespondierender Schaden.

Da der Fahrer einen Atemalkoholwert von 1,65 Promille aufwies, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Sein Fahrzeugschlüssel sowie der Führerschein wurden sichergestellt.