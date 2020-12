Sichergestelltes Damenfahrrad – Eigentümer gesucht (siehe Foto)

Speyer (ots) – Am Mittwoch 16.12.2020 gegen 10:30 Uhr erfolgte in der Maximilianstraße eine Personenkontrolle eines 30-jährigen Mannes. Im Rahmen der Kontrolle teilte dieser zu dem von ihm mitgeführten Fahrrad mit, dass er dieses irgendwo in Speyer vor einer Bäckerei nicht abgeschlossen vorgefunden habe und seitdem nutze. Das Fahrrad (Damen-Treckingrad der Marke “Rabeneick” Typ “SLT 870AL” mit einem schwarzen Korb der Marke “KLICKfix” am Lenker sowie einem verbauten Hinterradschloss und einem umhängenden Schloss) wurde zur Eigentumssicherung sichergestellt.

Strafrechtliche Ermittlungen gegen den 30-Jährigen wurden eingeleitete. Hinweise auf den rechtmäßigen Eigentümer liegen der Polizei derzeit nicht vor.

Die Polizei bittet den Fahrradeigentümer oder andere Personen, die Hinweis zum Eigentümer geben können, sich bei der Polizei unter der Tel. 06232-1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de zu melden.

Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr

Speyer (ots) – Wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt die Polizei gegen einen 42-jährigen Hyundai-Fahrer aus Speyer. Auf diesen wurde eine Streife am Mittwoch 16.12.2020 gegen 19:15 Uhr in der Tullastraße aufmerksam, weil er mit seinem Fahrzeug unterwegs war, ohne die Beleuchtung eingeschalten zu haben.

Mehrfache Anhaltesignale der Polizei wurden von dem 42-Jährigen zunächst nicht wahrgenommen.

Letztlich konnte das Fahrzeug in der Nachtweide einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Beim Verlassen seines Pkw wies der Fahrer alkoholbedingte Auffallerscheinungen auf. Zudem war im Rahmen der Kontrolle Atemalkohol bei diesem wahrzunehmen.

Einen Atemalkoholtest wurde vom Fahrer verweigert. Ihm wurde daher eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Die Fahrzeugschlüssel wurden an einen nüchternen Bekannten übergeben.

Weitere Betrugsanrufe

Speyer (ots) – Am Montag 14.12.2020 gegen 13:00 Uhr und am Dienstag 15.12.2020 gegen 13:32 Uhr bekamen ein 52-jähriger Mann aus Maikammer und 53-jähriger Mann aus Speyer Anrufe eines vermeintlichen Microsoft-Mitarbeiters. In beiden Fällen wurde vorgegeben, dass es mit dem PC der Angerufenen Probleme gebe, die man gemeinsam lösen könne.

Während dem Speyerer die Betrugsmasche bekannt war und er das Gespräch umgehend beendete, gewährte der Mann aus Maikammer dem Fremden Zugriff auf seinen PC und teilte diesem Kreditkartendaten mit. Danach stellte er fest, dass über seine Kreditkarte unberechtigte Bestellungen bei einem Online-Anbieter getätigt wurden.

Eine 74-jährige Frau aus Speyer wurde am Mittwoch 16.12.2020 gegen 16:10 Uhr von einem Unbekannten angerufen, der ihr mitteilte, sie habe bei einem Gewinnspiel gewonnen. Da ihr die Betrugsmasche nicht bekannt war, teilte auch sie dem Anrufer ihre Bankdaten mit. Zu unberechtigten Abhebungen ist es aber bislang nicht gekommen.

Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang nochmals hinsichtlich Anrufen vermeintlicher Microsoft-Mitarbeiter und sog. Gewinnversprechen. Gehen Sie auf solche Anrufe nicht ein. Teilen Sie Fremden niemals ihre Bankdaten mit und lassen sie auch keinen Zugriff Fremder auf ihren PC zu. Verständigen Sie umgehend die Polizei, wenn Sie derartige Anrufe oder E-Mails erhalten. Nähere Informationen zu diesem Thema sowie die Tricks der Täter erfahren sie unter www.polizei-beratung.de.