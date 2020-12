Heckscheibe beschädigt – Zeugenaufruf

Bad Bergzabern (ots) – Auf einem Parkplatz in der Lessingstraße, wurde an einem Pkw Ford mit HB-Kennzeichen, am Donnerstagvormittag 17.12.2020) zwischen 06:50-12:50 Uhr, die Heckscheibe beschädigt und ein Sachschaden in Höhe von 500 Euro angerichtet.

Zeugen die Hinweise zu der Sachbeschädigung geben können, werden gebeten sich unter 06343-93340 oder per E-Mail unter pibadbergzabern@polizei.rlp.de mit der Polizeiinspektion Bad Bergzabern in Verbindung zu setzen.

Einbrecher unterwegs – Zeugen gesucht

Bad Bergzabern (ots) – In der Nacht von Dienstag 15.12.2020 auf Mittwoch 16.12.2020 waren im Bereich der Baustelle auf der L546 in Schweighofen Einbrecher unterwegs. Aus einer Straßenwalze wurde die Batterie ausgebaut und Dieselkraftstoff entwendet. Zudem wurde ein Baucontainer aufgebrochen und diverses Arbeitsmaterial gestohlen.

Der entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 900 Euro.

Da die Tatbegehung vermutlich eine gewisse Zeit in Anspruch genommen haben dürfte und es für den Abtransport des Diebesgutes sicherlich eines Fahrzeugs bedurfte, sucht die Polizei nach Zeugen, die im Bereich der Baustelle verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter 06343-93340 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Unfallflucht bei McDonalds – Polizei sucht Zeugen

Bad Bergzabern (ots) – Bereits am Dienstag 15.12.2020 zwischen 16.40-16.50 Uhr kam es auf dem Parkplatz des McDonald’s in der Kappeler Straße in Bad Bergzabern zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein Pkw, der der Form nach von Zeugen als Familienvan bezeichnet wurde, fuhr gegen ein vor dem Haupteingang befindlichen Fahrradständer und riss diesen aus der Verankerung.

Die Fahrzeugführerin entfernte sich, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 400 Euro. Die Polizei sucht Zeugen des Unfalls.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter 06343-93340 oder

jede andere Polizeidienststelle entgegen.