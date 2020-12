Odenwaldkreis

Anwohner versucht laute Personengruppe mit Zwille zu vertreiben

Erbach (ots) – Gegen einen Anwohner in der Straße “Im Städtel” ermittelt die Polizei wegen Verstoß gegen das Waffengesetz und versuchter gefährlicher Körperverletzung, nachdem er am Montagabend 14.12.2020 nach einem Streit mit einer Zwille auf eine Personengruppe schoss. Der Anwohner sprach die Gruppe zwischen 19-20 Uhr an, weil sie für sein Empfinden zu laut waren.

Die verbale Auseinandersetzung eskalierte, der 58-jährige Mann sah sich in der Folge veranlasst,

von einem Fenster seiner Wohnung mit einer Zwille auf die Personen zu schießen.

Als Geschosse dürfte er Stahlkugeln sowie Kieselsteine benutzt haben.

Die Zwille samt möglicher Munition hat die Polizei mittlerweile sichergestellt. Für das eingeleitete Verfahren werden die geschädigten Personen dringend gebeten, sich mit der Ermittlungsgruppe in Erbach, unter der Rufnummer 06062 / 9530 in Verbindung zu setzen.

Darmstadt-Dieburg

Wohnungsdurchsuchungen – Über 150 Gramm Marihuana sichergestellt (siehe Foto)

Darmstadt/Weiterstadt (ots) – Am Mittwochvormittag 16.12.2020 durchsuchten Zivilbeamte unter anderem Wohnungen in Darmstadt und Weiterstadt von 4 Tatverdächtigen. Die 4 stehen im Verdacht Drogen an Minderjährige abgegeben zu haben. Nach vorausgegangenen Ermittlungen des Kriminalkommissariats 34 in Darmstadt erhärtete sich der Verdacht gegen die Vier. Ein 30-, 33- und 36-Jähriger sowie eine 27-Jährige sollen bereits im Frühjahr Drogen, überwiegend in Form von Marihuana oder Haschisch, auf öffentlichen Plätzen an Minderjährige abgegeben haben.

Über die Staatsanwaltschaft Darmstadt wurden daraufhin Durchsuchungsbeschlüsse erwirkt. Die Rauschgiftermittler durchsuchten mit Unterstützung von weiteren Zivilfahndern und einem Diensthund die Wohnungen sowie dazugehörenden Gartengrundstücke der Tatverdächtigen.

Die Ermittler stellten insgesamt rund 158 Gramm Marihuana, circa 82 Gramm Haschisch sowie Gegenstände, die dem Drogenhandel zuzuordnen sind, sicher. Neben den Drogen nahmen die Beamten auch einen Schlagstock in amtliche Verwahrung. Ein Großteil der Betäubungsmittel konnte bei dem 36-jährigen Tatverdächtigen aufgefunden und sichergestellt werden.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die Tatverdächtigen vorerst wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen zu den genauen Hintergründen und Tatumständen dauern weiterhin an.

Kleidercontainer in Brand – Polizei sucht Zeugen

Münster (ots) – Nachdem am späten Mittwochabend 16.12.2020 zwei Kleidercontainer im Werlacher Weg brannten, sucht die Kriminalpolizei nach Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben.

Spaziergänger bemerkten gegen 23.30 Uhr die starke Rauchentwicklung aus den Containern, weshalb Feuerwehr und Polizei alarmiert wurden. Weil der Rauch aus dem Innern der Container kam, musste die Freiwillige Feuerwehr Münster die beiden Behältnisse mit entsprechendem Werkzeug öffnen. Im Anschluss konnten sie die Brände schnell löschen und ein weiteres Ausbreiten verhindern. Insgesamt wird der Schaden auf mehrere Tausend Euro geschätzt.

Eine mögliche Brandstiftung kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden. Zeugen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit den Beamten des Kriminalkommissariats 10 in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-0 in Verbindung zu setzen.

Darmstadt

Friseursalon im Visier Krimineller – Polizei sucht Zeugen

Darmstadt (ots) – Ein Friseursalon in der Bismarckstraße rückte am Mittwochabend (16.12.) im Tatzeitraum zwischen 20 und 22 Uhr in das Visier Krimineller. Unter Gewalteinwirkung verschafften sich die Unbekannten Zutritt zum Salon. Nachdem sie die Räumlichkeiten durchwühlten, flüchteten sie mit mehreren Friseurartikeln unerkannt. Darunter befanden sich unter anderem Elektrogeräte sowie Pflegemittel. Ersten polizeilichen Schätzungen zufolge wird der Schaden insgesamt auf rund 2.200 Euro geschätzt.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Ermittlungsgruppe Darmstadt-City unter der Rufnummer 06151/969-0 zu melden.

Schmuck und antike Gegenstände aus Fahrzeug gestohlen – Wer kann Hinweise geben?

Darmstadt (ots) – Weil sich ein unbekannter Mann am Mittwochnachmittag (16.12.) an einem blauen Dacia am Mathildenplatz zu schaffen machte, wurde umgehend die Polizei alarmiert.

Ersten Erkenntnissen zufolge, schlug der Mann im Tatzeitraum zwischen 16.50 und 17.10 Uhr eine Scheibe des Wagens ein und entwendete eine Tasche. In dieser befand sich unter anderem Schmuck sowie antike Gegenstände. Im Anschluss soll er in Richtung Herrngarten geflüchtet sein. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei verlief ergebnislos. Ersten vorsichtigen Schätzungen zufolge, soll sich der Schaden insgesamt auf mehrere Hunderttausend Euro belaufen.

Der Flüchtige soll circa 1,80 Meter groß gewesen sein. Seine Statur wurde als schlank beschrieben. Außerdem soll er eine schwarze Umhängetasche der Marke “Samsonite” bei sich gehabt haben.

Das Kriminalkommissariat 21/22 in Darmstadt ist mit dem Sachverhalt betraut und fragt: Wer hat in diesem Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer kann Hinweise zum Aufenthaltsort des Flüchtigen oder zu den entwendeten Gegenständen geben? Die Ermittler sind unter der Rufnummer 06151/969-0 zu erreichen.

Groß-Gerau

Polizei und Ordnungsamt kontrollieren Ausgangssperre – Teure Zigaretten

Kelsterbach (ots) – Gemeinsam kontrollierten Beamte der Polizeistation Kelsterbach und ein Mitarbeiter des Ordnungsamts der Stadt am Mittwochabend 16.12.2020 ab 21.00 Uhr, zunächst rund um den Bahnhof die Einhaltung der derzeit geltenden nächtlichen Ausgangssperre.

In der überwiegend menschenleeren Innenstadt überprüften die Ordnungshüter hierbei mehrere Personen, die sich aber allesamt auf dem Arbeitsweg befanden und auch entsprechende Bescheinigungen ihrer Arbeitgeber vorweisen konnten. Ein Mann, der sich um kurz nach 21.00 Uhr gerade von zu Hause aus zu einem Spaziergang aufmachen wollte, wurde ermahnt und auf die Einhaltung der Ausgangssperre hingewiesen. Er ging umgehend ins Haus zurück.

Gegen 21.30 Uhr stoppten die Polizisten im Rahmen einer Durchfahrtskontrolle in der Dr.-Max-Fremery-Straße einen 25-jährigen Autofahrer. Der Mann gab gegenüber den Polizisten an, dass er Zigaretten holen wolle. Zudem hegten die Kontrolleure den Verdacht, dass er unter Alkoholeinfluss am Straßenverkehr teilnahm. Ein Atemalkoholtest zeigte anschließend rund 1,2 Promille an. Der 25-Jährige wurde vorläufig festgenommen und musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Sein Führerschein wurde von der Polizei beschlagnahmt.

Ihn erwartet nun neben dem Bußgeld wegen der Nichteinhaltung der Ausgangssperre zudem ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

Vermeintliche “Garteneinbrecher” haben Haschisch dabei

Ginsheim-Gustavsburg (ots) – Passanten beobachteten am Mittwochabend 16.12.2020 gegen 20.40 Uhr mehrere Unbekannte, die in der Kleingartensiedlung am Mainufer über den Zaun eines Gartengrundstücks kletterten und vermuteten deswegen einen Einbruch. Daraufhin wurde die Polizei verständigt.

Die Ordnunghüter trafen anschließend auf dem Grundstück 5 Männer im Alter von 20-29 Jahren an.

Wie sich im Rahmen der Überprüfung herausstellte, hielten sich die Männer jedoch berechtigt dort auf. Bei zweien von ihnen fanden die Ordnungshüter mehrere Gramm Haschisch.

Die Drogen wurde von der Polizei beschlagnahmt. Die beiden Männer erwarten nun Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Aufgrund der bevorstehenden, coronabedingten nächtlichen Ausgangssperre ab 21.00 Uhr, forderten die Polizisten das Quintett abschließend noch dazu auf, sich schnellstens auf den Heimweg zu begeben.

Kreis Bergstraße

Spur der Verwüstung – Wer kann Hinweise geben?

Lautertal/Reichenbach/Elmshausen (ots) – Eine Spur der Verwüstung wurde in der Nacht zum Mittwoch (15.12.- 16.12.) im Lautertal, zwischen den Gemeinden Reichenbach und Elmshausen, gezogen. Wegen den Beschädigungen in Höhe von mindestens 3.500 Euro hat die Polizei ihre Ermittlungen aufgenommen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

In der Straße “Am Fischweiher” nahm die Verwüstung ihren Lauf. Dort wurde mit einem Stein die Heckscheibe eines Volvo XC 60 eingeworfen. Eine weitere Fensterscheibe ging am Jugendzentrum, in der Nähe der Lautertalhalle, zu Bruch. Ferner wurde auf dem nahe gelegenen Sportplatz ein Altpapiercontainer in Brand gesetzt und mit einem Müllbehälter am Felsenmeer-Informationszentrum eine Scheibe eingeworfen.

Wer in der betreffenden Nacht verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der Tatorte gemacht hat, wird gebeten, sich unter Telefon 06251/84680 mit der Polizei Bensheim in Verbindung zu setzen.

Kupferdiebe überklettern Zaun

Bürstadt (ots) – Aus dem Metallcontainer einer Firma in der Gartenstraße, Nähe Klarastraße haben Kupferdiebe Material für etwa 200 Euro gestohlen. Nach bisherigen Ermittlungen sind am Mittwoch (16.12.) gegen 3 Uhr morgens mindestens zwei Täter mit einer Leiter über den 2,50 Meter hohen Metallzaun der Firma gestiegen. Wer die gesuchten Männer beobachtet hat, meldet sich bitte unter der 06252 / 7060 beim Kommissariat 21/ 22 in Heppenheim.

