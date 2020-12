Friedberg: Die Polizei-News

Butzbach: Zweimal E-Bike gestohlen

(ots) – Einbrecher haben am späten Montagabend (14.12.2020) aus einem Mehrfamilienhaus in der Schillerstraße ein hochwertiges E-Bike entwendet. Dazu hebelten sie die Hauseingangstür auf und schnappten sich den im Treppenhaus abgestellten Drahtesel. Bei diesem handelt es sich um ein silberfarbenes “Focus Paralane 6.9”. Hinweise auf die Tat und zum Verbleib des über 3.000 Euro teuren Gefährts richten Sie bitte an die Polizei in Butzbach, Tel. 06033/70430.

(ots) – Zwischen Dienstag (15.12.), 17 Uhr und Mittwoch (16.12.), 11 Uhr hatten es Diebe auch in der Albert-Wamser-Straße auf ein hochwertiges E-Bike abgesehen. Im genannten Zeitraum brachen sie einen Fahrradkeller in einem Mehrfamilienhaus auf und entwendeten aus diesem ein Rad von Rotwild mit einem Wert von über 5.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizei Butzbach, Tel. 06033/70430.

Nidda: Unfallflucht am Bürgerhaus

(ots) – Am Montag (14.12.) kam es auf dem Bürgerhausparkplatz (“Hinter dem Brauhaus”) zu einer Verkehrsunfallflucht, in deren Rahmen ein grauer Opel erheblich beschädigt wurde. Zwischen 11 Uhr und 12.30 Uhr stand der PKW auf der dortigen Abstellfläche in Höhe des Hallenbades. Währenddessen streifte offenbar ein anderes Fahrzeug dessen rechte Fahrzeugseite; dessen Fahrer machte sich aus dem Staub.

Die flüchtige Person hinterließ Schäden in der Höhe mehrerer Tausend Euro. Die Polizei in Büdingen ermittelt nun und sucht nach möglichen Zeugen des Geschehens. Hinweise bitte unter Tel. 06042/9648180.

Friedberg: Scheibe eingeschlagen – Navi geklaut

(ots) – Zwischen Dienstag (15.12.20), 18 Uhr und Mittwoch (16.12.20), 6.25 Uhr hat ein Unbekannter in der Frankfurter Straße eine Seitenscheibe eines schwarzen Nissan eingeschlagen und aus diesem ein Navigationsgerät, CDs sowie einen Dienstausweis gestohlen. Der PKW war im Tatzeitraum in einem Parkhaus im Bereich der 30er Hausnummern abgestellt.

Hinweise bitte an die Polizei in Friedberg, Tel. 06031/6010.

Gießen/Marburg/Friedberg/Dillenburg: “Mit Blaulicht in die Zukunft” – Neues Werbefahrzeug für die Einstellungsberater

(ots) – Ein mit dem Slogan “Mit Blaulicht in die Zukunft” foliertes Einstellungsfahrzeug wurde am Freitag 11.12.2020 an die Einstellungsberater des Polizeipräsidiums Mittelhessen übergeben.

“In Hessen wurden in diesem Jahr 1.095 Polizeikommissaranwärterinnen und -anwärter eingestellt. Das ist der zweitgrößte Einstellungsjahrgang in der Geschichte der hessischen Polizei. Dies ist auch der erfolgreichen Arbeit der Einstellungsberater der mittelhessischen Polizei, die für die Landkreise Gießen, Lahn-Dill, Marburg-Biedenkopf und Wetterau zuständig sind, zu verdanken.

Wir wollen auch im kommenden Jahr junge Menschen ansprechen und Werbung für den interessanten und abwechslungsreichen Beruf bei der Polizei zu machen. Für die vielen Aktionen rund um die Einstellungskampagne soll das neue Fahrzeug zum Einsatz kommen und dabei eine wertvolle Hilfe sein.”, freute sich Polizeipräsident Bernd Paul bei der Übergabe.

Stellvertretend für die restlichen Einstellungsberater nahm der Einstellungsberater Polizeioberkommissar Christoph Sahm die Schlüssel entgegen.

Der Leiter des zuständigen Hauptsachgebietes Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Erster Kriminalhauptkommissar Jörg Reinemer, betonte dabei, dass in allen vier Landkreisen Einstellungsberater für Interessenten, auch während der Pandemie, durch eine telefonische Beratung oder einen Videochat zur Verfügung stehen.

Die Einstellungsberater des Polizeipräsidiums Mittelhessen besuchen Schulen, Messen und Berufsinformationszentren, sie führen Beratungsgespräche und organisieren regionale Informationsveranstaltungen. Die Beraterinnen und Berater in Mittelhessen stehen bei allen Fragen rund um den Polizeiberuf (vom Auswahlverfahren bis zur Einstellung und dem Studium als kompetente Ansprechpartner zur Verfügung.

Die Einstellungsberaterinnen und -berater sind telefonisch unter Tel: 06031-601 155 (für den Wetteraukreis); Tel: 02771-907 123 (für den Landkreis Lahn-Dill); Tel: 06421/406 125 (für den Landkreis Marburg-Biedenkopf) oder Tel: 0641/7006 2052 (für den Landkreis Gießen). oder über die Mailadresse: Einstellungsberatung.ppmh@polizei.hessen.de zu erreichen.

