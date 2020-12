Frankfurt: Drei auf einen Streich

Frankfurt-Bornheim (ots)-(ne) Die Polizei konnte heute Nacht, Dank eines aufmerksamen Zeugen, drei Einbrecher in der Berger Straße auf frischer Tat ertappen und festnehmen. Gegen 4:00 Uhr heute Nacht waren die drei Männer im Alter von 34, 35 und 37 Jahren gewaltsam in einen Lagerraum eines Supermarktes eingebrochen. Anschließend luden die Täter diverses Diebesgut (Alkohol, Kaffee und Süßwaren) im Wert von über 1.000 Euro in einen Einkaufswagen.

Doch all dies blieb nicht unbemerkt. Ein aufmerksamer Zeuge verständigte umgehend per Notruf die Polizei. Die Beamten kamen vor Ort und konnten das Trio festnehmen.

Einer der Männer hatte einen Autoschlüssel für ein bereitgestelltes Fluchtfahrzeug dabei.

Dieses und das Diebesgut stellte die Polizei sicher.

Die drei Tatverdächtigen kamen in Haftzellen des Polizeipräsidiums.

Sie werden heute im Laufe des Tages dem Haftrichter vorgeführt.

Frankfurt: Räuber ergaunert Zigaretten – Zeugen gesucht

Frankfurt-Gutleutviertel (ots)-(em) – Mittwochabend (16.10.2020) hat ein Mann einen Raub auf einen Kiosk begangen. Dabei wurde eine 52-jährige Frau verletzt. Die Frankfurter Kriminalpolizei sucht nun Zeugen. Gegen 21.30 Uhr betrat ein unbekannter Mann in der Gutleutstraße einen Kiosk und gab an, Zigaretten kaufen zu wollen.

Als die 52-jährige Betreiberin ihm den Kaufpreis nannte, reagierte der Mann zunächst nicht. Plötzlich eilte er zu ihr hinter den Tresen, wo die Zigarettenstangen in einem Karton verstaut waren. Sie versuchte ihn sodann wegzudrängen, leider ohne Erfolg. Er schubste sie zu Boden, nahm den Karton an sich und ergriff zu Fuß die Flucht in Richtung Innenstadt.

Die 52-jährige Frau wurde aufgrund leichter Verletzungen vor Ort ärztlich behandelt.

Der Täter soll männlich, ca. 190 cm groß, eine kräftige Statur sowie rote bzw. geschwollene Hände gehabt haben. Bekleidet sei er mit einer Mütze und einer beigen Jacke gewesen.

Wer kann Angaben zu der Tat und/oder dem Täter machen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Frankfurter Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 069 / 755-51299 sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Frankfurt: Geschwindigkeitsmessungen

Frankfurt-Stadtgebiet (ots)-(fue) – Auch in der kommenden Woche werden im Frankfurter Stadtgebiet Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Die Messgeräte stehen im Bereich folgender Örtlichkeiten:

Dezember 2020: Mainzer Landstraße, Bundesautobahn 661 Richtung Autobahnkreuz Offenbach und Bad Homburg, Ludwig-Landmann-Straße, Züricher Straße, Bundesstraße 43 Anschlussstelle BAB 3 Dezember 2020: Bundesautobahn 66 Krifteler Dreieck, Mainzer Landstraße, Autobahnkreuz Frankfurt BAB 3/BAB 5, Hugo-Eckener-Ring, Bundesautobahn 66 Richtung Autobahnkreuz Frankfurt-Nordwest, Hanauer Landstraße Dezember 2020: Bundesautobahn 661 Richtung Autobahnkreuz Offenbach und Bad Homburg, Mainzer Landstraße, Bundesstraße 43 Anschlussstelle BAB 3, Ludwig-Landmann-Straße Dezember 2020: Hanauer Landstraße, Bundesautobahn 661 Richtung Autobahnkreuz Offenbach, Ludwig-Landmann-Straße, Bundesautobahn 66 Krifteler Dreieck, Mainzer Landstraße, Bundesstraße 43 Anschlussstelle BAB 3 Dezember 2020: Bundesautobahn 66 Richtung Autobahnkreuz Frankfurt-Nordwest, Mainzer Landstraße, Bundesautobahn 66 Krifteler Dreieck, Hugo-Eckener-Ring, Autobahnkreuz Frankfurt BAB 3/BAB 5, Hanauer Landstraße

Die Geschwindigkeitsmessungen werden fortgesetzt.

