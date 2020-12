Landkreis Kassel: Die Polizei-News

Vermisste 17-Jährige aus Hofgeismar ist wieder da

Hofgeismar (ots) – Die Suche nach der seit Mitte Oktober vermissten 17-jährigen Angelique J. aus Hofgeismar ist beendet. Aufgrund der Veröffentlichung des Falls durch die Polizei, meldete sich die Jugendliche von sich aus bei ihren Sorgeberechtigten.

Wie die für Vermisstenfälle zuständigen Ermittler des Kommissariats 11 der Kasseler Kripo berichten, geht es der 17-Jährigen gut.

Die Polizei bedankt sich bei allen, die die Suche nach der Jugendlichen unterstützt haben.

Erstmeldung

Dachgeschossbrand – Brandursache noch unklar

Fuldatal-Simmershausen (ots) – In der Nacht zum Donnerstag 17.12.2020 kam es in der Kasseler Straße in Simmershausen zum Brand in einem Mehrfamilienhaus. Feuerwehr und Polizei wurden gegen 1:40 Uhr wegen des Feuers alarmiert. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte standen Teile des Dachgeschosses bereits in Vollbrand. Durch die Feuerwehr konnte der Brand anschließend gelöscht werden. Verletzt wurde niemand. Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf ca. 250.000 Euro.

Wie die ersten Ermittlungen der Beamten des Kriminaldauerdienstes (KDD) in der Nacht ergaben, war das Feuer in der Dachgeschosswohnung ausgebrochen, offenbar während der Bewohner zu Hause. Er gab an, durch einen Rauchmelder auf das Feuer aufmerksam geworden zu sein, woraufhin er sich rechtzeitig ins Freie retten und die Bewohnern warnen konnte. Aufgrund des Brandes ist das Haus zunächst nicht bewohnbar. Die Bewohner sind bei Bekannten oder im Hotel untergekommen.

Die genaue Brandursache ist momentan noch unklar. Die weiteren Ermittlungen dazu haben die Beamten des für Brände zuständigen Kommissariats 11 der Kasseler Kripo übernommen.

Schmierereien am Haltepunkt

Bundespolizeiinspektion Kassel

Vellmar-Osterberg (ots) – Am Bahnhaltepunkt Vellmar-Osterberg-EKZ haben bislang unbekannte Täter die Wände des Treppenaufgangs mit blauer Farbe beschmiert. Beamten der Bundespolizei war die Sachbeschädigung am Mittwoch 16.12.2020 gegen 17 Uhr, aufgefallen. Ein genauer Tatzeitraum konnte nicht ermittelt werden.

Die Verunreinigungen bedecken eine Fläche von ca. 15 Quadratmetern. Der geschätzte Schaden hat eine Höhe von ca. 1.200 Euro. Durch die Bundespolizeiinspektion Kassel wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Wer Angaben zu dieser oder anderen Sachbeschädigungen im Bereich von Bahnanlagen machen kann, wird gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 0561 81616-0 oder unter www.bundespolizei.de zu melden.

Schleudernder Pkw reißt Signalanlage an Bahnübergang bei Eberschütz um

Trendelburg-Eberschütz (ots) – Ein 18-jähriger Autofahrer aus Bad Karlshafen ist am Mittwochabend 16.12.2020 zwischen Hümme und Eberschütz mit seinem Wagen ins Schleudern geraten und an einem Bahnübergang gegen eine Signalanlage gekracht. Der 18-Jährige und seine 14-jährige Beifahrerin blieben unverletzt. Der Kleinwagen des jungen Mannes und die Anlage wurden bei dem Unfall stark beschädigt. Der Sachschaden wird auf rund 15.000 Euro geschätzt.

Wie die am Unfallort eingesetzte Streife der Polizeistation Hofgeismar zum Unfallhergang berichtet, war der 18-Jährige mit einem Ford Fiesta auf der L 3210 von Hümme kommend in Richtung Eberschütz unterwegs. Nach eigenen Angaben war er kurz vor dem Bahnübergang aus Unachtsamkeit nach rechts auf die Bankette gefahren, woraufhin er das Lenkrad verriss und der Wagen nach links ins Schleudern geriet. Am Bahnübergang überfuhr der Fiesta die einbetonierte Rotlichtsignalanlage mitsamt Andreaskreuz, die dadurch zerstört wurde.

Der Ford, an dem ein Totalschaden entstanden war, musste abgeschleppt werden.

Sofort nach dem Unfall wurde der Bahnübergang durch die ebenfalls verständigte Bundespolizei aus Sicherheitsgründen komplett für den Kraftfahrzeugverkehr gesperrt. Zudem waren Mitarbeiter der Deutschen Bahn bereits am gestrigen Abend wegen der Instandsetzung der Anlage vor Ort.

Aktuell ist der Bahnübergang noch gesperrt.

