Verursacher nimmt versehentlich falschen Außenspiegel mit

Kassel-Nord (ots) – Zeugen einer Unfallflucht, die sich am Mittwochabend 16.12.2020 in der Kasseler Mombachstraße ereignete, suchen die Ermittler der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei. Ein Unbekannter war mit seinem Fahrzeug von der Holländischen Straße kommend in Richtung Wolfhager Straße gefahren und in die linke Seite eines silbernen VW Up gekracht, der kurz hinter der Einmündung zur Heckershäuser Straße am rechten Fahrbahnrand geparkt war. Dabei hinterließ er an dem VW mehrere Dellen und Kratzer am Kotflügel und an der Fahrertür. Zudem wurde der linke Außenspiegel des geparkten Autos abgerissen. Ohne sich um den Schaden von 5.000 Euro zu kümmern, flüchtete der Verursacher von der Unfallstelle.

Die Streife des Polizeireviers Nord stellte bei ihrer Unfallaufnahme Teile des Scheinwerfers sowie den rechten Außenspiegel des Verursacherfahrzeugs sicher. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatte der Fahrer offenbar nach dem Unfall angehalten und versehentlich den abgerissenen Außenspiegel des VW Up anstatt seiner eigenen Fahrzeugteile mitgenommen. Der Unfall fand nach bisherigen Erkenntnissen in der Zeit zwischen 18:55 Uhr und 19:05 Uhr statt.

Zeugen, die den Unfall möglicherweise beobachtet haben und den Ermittlern der Unfallfluchtgruppe Hinweise auf den Verursacher oder sein Fahrzeug geben können, melden sich bitte unter

Tel.: 0561-9100 bei der Kasseler Polizei.

Streife nimmt Katalysator-Dieb auf frischer Tat fest: Zeugenhinweise auf geflüchtete Komplizen erbeten

Kassel-Waldau (ots) – Eine aufmerksame Zeugin hat der Polizei in der Nacht zu Donnerstag 17.12.2020 zur Festnahme eines Katalysator-Diebes verholfen. Die Frau aus Kassel hatte gegen 1:15 Uhr an der Ecke Görlitzer Straße, Breslauer Straße beobachtet, wie sich drei Männer an einem geparkten VW Golf zu schaffen machten. Sofort alarmierte die Zeugin die Polizei.

Die nur wenige Augenblicke später am Ort des Geschehens eintreffende Streife des Polizeireviers Ost nahm dort einen 44 Jahre alten Mann fest. Wie sich herausstellte, hatte er gemeinsam mit seinen Komplizen zuvor den Golf mit einem Wagenheber aufgebockt, den Katalysator ausgebaut und bereits zum Abtransport in sein eigenes Fahrzeug geladen. Bevor er jedoch flüchten konnte, klickten für den Tatverdächtigen die Handschellen. Er musste die Polizisten auf das Revier begleiten.

Den beiden unbekannten Mittätern des 44-Jährigen gelang hingegen die Flucht. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifen verlief ohne Erfolg.

Die Beamten der Regionalen Ermittlungsgruppe suchen Zeugen, denen in den vergangenen Tagen im Bereich des Tatorts verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind.

Hinweise werden bei der Kasseler Polizei unter Tel.: 0561-9100 entgegengenommen.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen