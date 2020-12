Neustadt: Brandstiftung an Eislaufbahn

Neustadt an der Weinstraße – Kurz vor 03:00 Uhr am Donnerstagmorgen wurde der Kleinalarm der Feuerwehr Neustadt zu einem Abfallbrand in die Exterstraße, in der Nähe eines Hotels alarmiert. Noch während die Einsatzkräfte in der Hauptfeuerwache eintrafen, erhöhte der Disponent die Alarmstufe auf Brand 2, da eine weitere Mitteilung kam, dass ein Gebäude an der Eisbahn vor dem Saalbau brennen sollte.

Der Kleinalarm fuhr die Exterstraße an, dort war ein Einsatz nicht mehr erforderlich, da der Brand bereits von der Polizei in der Entstehung abgelöscht war. Somit konnten die Kräfte umgehend die Kollegen, an der wenige Meter entfernten Einsatzstelle, an der Eisbahn unterstützten. Hier wurde versucht, den Unterbau von Euro Paletten an der Schlittschuhbahn in Brand zu setzen. Durch Entzünden der Sichtplane griff der Schwelbrand auf die Paletten über. Auch hier hatte die Polizeistreife schon Vorarbeit geleistet und den Schwelbrand eingedämmt.

Ausgerüstet mit Atemschutz und dem Schnellangriff des Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeuges löschte die Feuerwehr die Paletten komplett und kontrollierte den Holzunterbau mit der Wärmebildkamera auf eventuelle weitere Brandstellen in der Unterkonstruktion. Dies war zum Glück alles negativ.

Im Einsatz war die Feuerwehr mit drei Einsatzfahrzeugen und 16 Einsatzkräften und die Polizei mit einem Funkstreifenwagen. Weitere Kräfte der Feuerwehr standen in der Hauptfeuerwache auf Bereitschaft. Nach ersten Erkenntnissen wurde mutwillig versucht die Eisbahn in Brand zu setzen.