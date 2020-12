Karlsruhe: Weltklasse-Trio im Hürdensprint beim INDOOR MEETING Karlsruhe 2021

Karlsruhe – Schnell wird es bei den 60 Meter Hürden der Männer zugehen. Denn mit dem Franzosen Pascal Martinot-Lagarde, seinem Landsmann Dimitri Bascou sowie dem Briten Andrew Pozzi haben drei Weltklasse-Athleten über die Hürdendistanz ihre Startzusage für die 36. Auflage des INDOOR MEETINGs Karlsruhe, welches 2021 auf Grund der Corona-Pandemie ohne Zuschauer in der Karlsruher Europahalle stattfinden wird, gegeben.

Ein Athlet, dem das INDOOR MEETING Karlsruhe bestens bekannt ist, ist Pascal Martinot-Lagarde. Bereits 2012 und 2013 – damals in der Europahalle – sowie 2017 in der Messehalle ging der im französischen Saint-Maur-des-Fossés geborene Martinot-Lagarde, dessen persönliche Bestleistung in der Halle bei 7,45 Sekunden liegt, an den Start. Einen Blick in den Trophäenschrank Martinot-Lagardes lohnt sich. 2015 sicherte er sich in 7,49 Sekunden bei den Halleneuropameisterschaften in Prag Gold vor seinem Landsmann Dimitri Bascou (7,50 Sekunden), auf den er nun wieder beim INDOOR MEETING am 29. Januar trifft. Doch auch mit Andrew Pozzi aus Großbritannien lieferte sich Pascal Martinot-Lagarde bereits Kopf-an-Kopf-Rennen, denn Pozzi war es, der ihn 2017 bei der Hallen-EM in Belgrad auf Platz zwei verdrängte. Seinen bislang größten sportlichen Erfolg feierte der 29-Jährige 2018 mit dem Gewinn der Goldmedaille bei den Freiluft-Europameisterschaften in Berlin. Doch als nicht weniger erfolgreich stellte sich auch das Jahr 2019 heraus, in dem er sich im März bei der Hallen-EM in Prag Silber sowie bei den Freiluft-Weltmeisterschaften in Doha Ende des Jahres die Bronzemedaille sicherte.

Erst einmal war Andrew Pozzi beim INDOOR MEETING Karlsruhe zu Gast – jedoch überaus erfolgreich. Denn gleich bei seinem ersten Auftritt in Karlsruhe sicherte sich der 28-jährige Brite, dessen Hallen-Bestleistung mit 7,43 Sekunden nochmals unter der von Pascal Martinot-Lagarde liegt, den Tagessieg. Bei der bislang letzten Auflage der 60 Meter der Männer in Karlsruhe sicherte er sich damals in fulminanten 7,44 Sekunden den Sieg vor dem Spanier Orlando Ortega. Seine Spitzenform untermauerte Pozzi nur einen Monat später mit dem Gewinn der Goldmedaille bei der Hallen-EM in Belgrad. Ebenfalls mit Gold und damit seinem bislang größten sportlichen Erfolg dekorierte sich Andrew Pozzi 2018 bei den Hallen-WM in Birmingham.

Der dritte im Bunde ist Dimitri Bascou, der 2015 bei der damals ersten Auflage in der Messehalle den Hürdensprint gewann. Unglaubliche 7,41 Sekunden hat der 33-jährige Franzose in der Halle als persönliche Bestleistung zu Buche stehen. Aufgestellt hat er diese im Jahre 2016 bei einem Meeting in Berlin, was damals den nationalen Rekord bedeutete. Bascous größte Erfolge in der Halle sind Silber bei der Hallen-EM 2015 sowie Bronze bei der Hallen-WM 2016. 2016 ist auch als sein erfolgreichstes Jahr zu bezeichnen. Neben dem EM-Titel in Amsterdam gewann Bascou auch Bronze bei den Olympischen Spielen in Rio und erreichte damit die erste französische Podiumsplatzierung seit Guy Drut´s olympischen Titel 1976.

Bekanntlich ist in Corona-Zeiten so vieles anders als sonst. Auf Grund der Tatsache, dass das INDOOR MEETING Karlsruhe 2021 wegen der Corona-Pandemie ohne Zuschauerinnen und Zuschauer stattfinden muss, und dem damit einhergehenden Umzug von einer temporären Leichtathletik-Arena in der Messe Karlsruhe in die Europahalle Karlsruhe, stehen die Karlsruhe Marketing und Event GmbH als Ausrichter sowie die LG Region Karlsruhe als Veranstalter vor großen Herausforderungen in der Organisation. Neben Einhaltung von Infektionsschutz-Maßnahmen muss zudem auf die Einhaltung des Brandschutzkonzeptes geachtet werden. Dieses besagt, dass sich nur eine begrenzte Anzahl an Personen gleichzeitig in der Halle aufhalten darf. Dies erfordert in einigen Bereichen neue Standards, so auch im Bereich der Presse. Hierzu arbeitet das INDOOR MEETING Karlsruhe bei seiner 36. Auflage mit dem britischen Unternehmen VINCO SPORT LTD zusammen und ermöglicht allen Pressevertreterinnen und Pressevertretern, die sonst live vor Ort in der Halle Bericht erstatten, dies von zu Hause aus Corona-konform zu tun. Neben Live-Interviews und einem Foto-Pool können Pressevertreter über diese Plattform in einer Eingabemaske auch ihre ganz persönliche Frage an einen Athleten stellen. Bereits im vergangenen Sommer kam das System bei der Wanda Diamond League-Saison erfolgreich zum Einsatz.

Der Leichtathletik-Standort Karlsruhe ist mit dem INDOOR MEETING seit 2016 als Gründungsmitglied der World Athletics Indoor Tour fest im internationalen Leichtathletik-Kalender verankert. 2021 wird das INDOOR MEETING Karlsruhe am 29. Januar 2021 den Auftakt der World Athletics Indoor Tour machen. Weitere Stationen werden die Meetings in Boston, USA (6. Februar), Liévin, Frankreich (9. Februar), New York, USA (13. Februar), Torun, Polen (17. Februar) sowie der Tour-Abschluss in Madrid, Spanien (24. Februar) sein. Neben 10.000 US-Dollar Siegprämie, die dem Tour-Sieger einer jeweiligen Disziplin winken, erhält der Gewinner zudem eine Wildcard für die 2022 stattfindenden Hallen-Weltmeisterschaften in Belgrad.

Stationen der World Athletics Indoor Tour 2021:

29.01.2021:

INDOOR MEETING Karlsruhe (Karlsruhe, GER)

06.02.2021:

New Balance Indoor Grand Prix (Boston, USA)

09.02.2021:

Meeting Hauts-de-France Pas-de-Calais (Liévin, FRA)

13.02.2021:

NYRR Millrose Games (New York, USA)

17.02.2021:

ORLEN Copernicus Cup (Torun, POL)

24.02.2021:

Villa de Madrid (Madrid, ESP)