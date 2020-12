Ludwigsburg: Drei von vier Preisen gehen an die Filmakademie Baden-Württemberg

Ludwigsburg – Die siegreichen Filme des Kurzfilmwettbewerbs „Europa im Film“ stehen fest: Drei der vier ausgezeichneten Produktionen sind an der Filmakademie Baden-Württemberg entstanden. Drei weitere Filme aus Ludwigsburg waren nominiert. Die Jury hat aus den zwölf Nominierungen drei Filme prämiert, darunter die FABW-Kurzfilme HANDBOOK FOR A PRIVILEGED EUROPEAN WOMAN und MOTHER OF FREEDOM. Zudem wurde per Online-Voting ein Publikumspreis bestimmt, der an DER GRENZER ging.

Der Kurzfilmwettbewerb „Europa im Film“ wurde vor über einem Jahr ausgeschrieben. Anlass war die deutsche EU-Ratspräsidentschaft 2020 und 2021, die Organisation übernahm die Deutsche Filmakademie Produktion GmbH. Gesucht wurden Filme, die aktuelle europäische Themen reflektieren und den interkulturellen Austausch in Europa kreativ fördern.

Die Preisverleihung ist unter folgendem Link abrufbar:

https://www.alleskino.de/de/movies/1a958572-6372-47af-8298-12520c819e4b?played=true

Der szenische Kurzfilm HANDBOOK FOR A PRIVILEGED EUROPEAN WOMAN klärt, den Mythos von Zeus und Europa aufgreifend, die Frage, wie man einen mechanischen Bullen reitet und sich nicht darum schert, dass alle sich vorstellen, du seist nackt.

Der Dokumentarfilm MOTHER OF FREEDOM porträtiert mehrere geflüchtete Personen, die für ihre Rechte und ihre Würde kämpfen und für die Europa nur noch ein leeres Versprechen ist.

In DER GRENZER, einer Parabel über Verantwortung, Freiheit und Mut, muss sich ein alter Grenzbeamter zwischen Systemtreue und seinen eigenen Werten und Prinzipien entscheiden.