Hofgeismar – (ots) – Folgemeldung – Am Dienstagmittag 15.12.2020 wurde ein 16-Jähriger nahe des Bahnhofs aus einer 7-köpfigen Gruppe heraus angegriffen und mit einem Messer an der Schulter verletzt. Im Zuge der intensiven Ermittlungen der Polizisten, gerieten 2 Jugendliche (16 Jahre/15 Jahre) ins Visier der Ermittler. Sie sind dringend verdächtig, den 16-Jährigen am Dienstagmittag gegen 13:20 Uhr an der Fußgängerbrücke im Bereich “An der Esse” geschubst, geschlagen und getreten zu haben.

Zudem wurde das Opfer im Verlauf des Angriffs mit einem Messer an der Schulter verletzt.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge war der Auseinandersetzung zwischen den Tatverdächtigen und

dem Opfer ein Streit an der Schule vorausgegangen.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die Festgenommenen wieder auf freien Fuß gesetzt und in die Obhut ihrer Erziehungsberechtigten übergeben, da keine Haftgründe vorlagen.

Die Ermittlungen gegen die 3 Jugendlichen dauern an.

Erstmeldung

