Neustadt: Zammehalde und gewinnen

Neustadt an der Weinstraße – Der erneute Lockdown trifft uns alle wieder sehr hart. Die Willkomm-Gemeinschaft Neustadt macht deshalb noch einmal auf die Aktion „zammehalde.neustadt.eu“ aufmerksam.

Für Sabine Omlor, 2. Vorsitzende der Willkomm, ist es eine Herzensangelegenheit gerade in der Weihnachtszeit die Neustadter Unternehmen, die Gastronomie und die Kulturschaffenden zu unterstützen: „Schenken Sie Ihren Lieben Freude und unterstützen Sie gleichzeitig Ihre Lieblingsgeschäfte in Neustadt – ich wünsche mir so sehr, dass wir das alle gut überstehen. Und jeder von uns kann einen Teil dazu beitragen – jeder gekaufte Gutschein ist ein Stück Hoffnung.“

Damit das „Zammehalde“ auch noch ein bisschen mehr Freude macht, kann mit jedem erworbenen Gutschein noch ein weiterer Gutschein gewonnen werden. Charlotte Merkel, Geschäftsführerin der Willkomm erklärt die Aktion: „Reichen Sie eine Kopie der Bestätigungsmail Ihres Gutscheins einfach bei uns ein und Sie nehmen dann an bis zu drei Auslosungen teil. Es gibt eine Weihnachtsverlosung, eine Neujahrsverlosung und eine Dreikönigverlosung.

Bei jeder Verlosung werden fünf Gewinner ermittelt, die jeweils den Wert ihres Gutscheins als weiteren Gutschein – maximal jedoch bis zu 50 Euro – gewinnen können. Die Aktion läuft bis 10. Januar 2021.“

„Ich finde es toll, dass wir unserer Stadt trotz Lockdown treu bleiben und dabei hoffentlich vielen Menschen gerade zur Weihnachtszeit noch eine kleine Freude bereitenkönnen“, zeigt sich Sabine Omlor zuversichtlich.

Der Gutschein-Beleg kann ab sofort eingereicht werden, per mail: info@willkomm-neustadt.de oder per Post an Willkomm, Ludwigstr. 1, 67433 Neustadt.