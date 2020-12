Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch – 16.12.2020 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und ihr habt etwas gesehen, dann wendet Euch bitte an die zuständige Polizeidienststelle.

Bad Dürkheim: Roller unter Drogeneinwirkung geführt

Bad Dürkheim (ots) – Am 16.12.2020 gegen 00:30 Uhr konnte in der Altenbacher Straße in Bad Dürkheim der Fahrer eines Aprilla Rollers und seine Mitfahrerin einer Verkehrskontrolle unterzogen werden, wobei der Fahrer augenscheinlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Während der Kontrolle konnten die Polizeibeamten drogentypische Ausfallerscheinungen feststellen. Ein durchgeführter Drogenvortest reagierte positiv auf Cannabis. Der 16-Jährige räumte den Konsum von Cannabis ein. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Bei seiner Mitfahrerin konnte in ihrem Rucksack Cannabis aufgefunden und sichergestellt werden. Gegen den Fahrer wird nun Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz und Führen eines Fahrzeuges unter Drogeneinwirkung ermittelt. Gegen sein 16-jährige Mitfahrerin wird ebenfalls wegen einem Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt.

Hettenleidelheim: Fahrt über den Wochenmarkt geht glimpflich aus

Hettenleidelheim (ots) – Gestern Morgen (15.12.2020) gegen 10:40 Uhr entstand glücklicherweise nur geringer Sachschaden bei einer Fahrt über den Wochenmarkt. Weil es einer 83 Jahre alten Autofahrerin nicht gelang, rückwärts auszuparken und dann den Marktplatz zu verlassen, versuchte sie dies kurzerhand vorwärts und zwischen den Marktbuden hindurch. Trotz langsamer Fahrt der Seniorin mussten Marktbesucher ausweichen, um nicht angefahren zu werden. Schließlich streifte die Frau mit ihrem Fahrzeug das Bäckerauto und den Obst- und Gemüsestand, bevor sie dazu bewegt werden konnte stehen zu bleiben. Der Sachschaden wird mit ca. 300 Euro beziffert, verletzt wurde bei dem Geschehen niemand.

Grünstadt: Unter Drogen im Straßenverkehr

Grünstadt (ots) – Ein Bußgeld, Punkte im Verkehrszentralregister und ein Fahrverbot sind die Konsequenzen für einen 34 Jahre alten Autofahrer, der gestern (15.12.2020) gegen 21:25 Uhr von der Polizei kontrolliert wurde. Im Rahmen der allgemeinen Verkehrskontrolle stellten die Beamten bei dem Mann Auffälligkeiten fest, die auf einen Betäubungsmittelkonsum hindeuten. Ein Drogentest bestätigte die Vermutung, so dass die Entnahme einer Blutprobe angeordnet und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet wurde. Der Bußgeldkatalog sieht 500 Euro Bußgeld, zwei Punkte im Verkehrszentralregister und einen Monat Fahrverbot vor, wenn man das erste Mal beim folgenlosen Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss erwischt wird. Beim zweiten Mal erhöht sich das Bußgeld auf 1.000 Euro und das Fahrverbot auf drei Monate. Beim beim dritten Mal sind 1.500 Euro fällig, es bleibt bei drei Monaten Fahrverbot. Die Punkteanzahl für das Verkehrszentralregister bleibt immer bei zwei.

