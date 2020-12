Kreis Bad Dürkheim: Kursangebote der Kreisvolkshochschule Bad Dürkheim (KVHS) im Januar 2021

Bad Dürkheim – Jüdische Sprache, Geburtsvorbereitung, Online-Vokabeltraining.

Onlinekurs: Endlich stressfrei

Den Stresslevel senken und Stress reduzieren mit dem zertifizierten online-Kurs der Kreisvolkshochschule Bad Dürkheim. Er basiert auf dem Stressimpfungstraining nach Meichenbaum und den aktuellsten wissenschaftlichen Methoden der kognitiven Verhaltenstherapie. Zusätzlich werden die Grundlagen der Achtsamkeit sowie Techniken zur Entspannung erlernt.

Der Kurs beinhaltet Videos, Informations- und Arbeitsblätter zur Vertiefung der Thematik, unterstützt von Audios aus den Bereichen Progressive Muskelentspannung, Phantasiereisen, Meditation und Autogenes Training. Durch das Videostreaming-Verfahren sind alle Inhalte auf Smartphone, Tablet, Laptop oder PC abspielbar und somit jederzeit griffbereit.

Der Kurs ist auf eine Gesamtdauer von 8 Wochen ausgelegt und kann jederzeit gestartet werden.

Der Präventionskurs wird von den Krankenkassen bezuschusst. Hierzu sollte dort Rücksprache gehalten werden.

Die Kursgebühr beträgt 100 €.

Bildungsfreistellungsmaßnahme Englisch B1/B2

Montag 11. bis Freitag, 15. Januar, 9 bis 16 Uhr, 250 €

Let’s read Harry Potter B1/B2

Gemeinsames Lesen der englischen Ausgabe „Harry Potter and the Philosopher’s Stone“ (Band 1), um dann über Vokabeln, Redewendungen, Grammatik, Inhalt, etc. zu sprechen. In der letzten Stunde gemeinsames Ansehen des Films in Englisch.

Der Kurs findet ab Mittwoch, 20. Januar sechsmal von 19.30 bis 21 Uhr im zweiwöchigen Rhythmus statt und kostet 44 €.

Online-Kurs: Englischvokabeln zu Hause effektiv und sinnvoll lernen

Der 60-minütige Online-Kurs zeigt, wie Englischvokabeln sinnvoll gelernt und das Gelernte vertieft werden kann. Lernmethoden u.a. werden besprochen.

Der Kurs findet in der Konferenzschaltung der vhs.cloud am Donnerstag, 21. Januar von 10 bis 11 Uhr statt und kostet 6 €.

Gewichtscoaching

In der kleinen Gruppe auf dem Weg zum Wunschgewicht durch Erkennen des eigenen Essverhalten und des Esstyps, ergänzt durch Lebensmittelkunde und Zubereitung unter dem Gesichtspunkt der Gewichtsreduktion. Gemeinsames Üben der Selbstmotivation.

10 Termine, donnerstags ab 21. Januar, 14.30 bis 15.30 Uhr, 35 €

Geburtsvorbereitung

Frauen ab der 22. Schwangerschaftswoche lernen, den Körper bewusst wahrzunehmen und die Veränderungen richtig zu deuten. Entspannungs- und Atemübungen werden erlernt, um bei Schwangerschaft und Geburt unterstützen zu können. Themen: Zeichen der beginnenden Geburt / Geburtsverlauf / Bonding / Stillen / die erste Zeit mit dem neuen Erdenbürger. Aufgrund der aktuellen Situation bzgl. des Corona-Virus wird kurzfristig entschieden, ob es möglich ist, zwei Partnerabende durchzuführen.

Der Kurs wird in der Kleingruppe durchgeführt. Die Abrechnung erfolgt über die Krankenkasse.

6 Termine, donnerstags ab 21. Januar, 18.30 bis 20.30 Uhr

Jiddisch Schnupperkurs: 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland

Wir sprechen Jiddisch, wenn wir Worte wie „pleite“, „Schlamassel“, „malochen“, Chuzpe“ oder „meschugge“ verwenden. Diese sind inzwischen Teil der deutschen Alltagssprache. Jiddisch wurde bis zum 2. Weltkrieg von mehr als zehn Millionen Juden in aller Welt gesprochen. Auch heute noch ist es eine lebendige Kultursprache. Der Schnupperkurs möchte mit einer faszinierenden Sprache bekannt machen, die an Reichtum, Farbigkeit, Ausdrucksstärke und Wandlungsfähigkeit ihresgleichen sucht. Bei Interesse kann ein Anfängerkurs angeboten werden.

Samstag, 23. Januar, 10 bis 14 Uhr, 25 €

