Karlsruhe – Sachschaden von 100.000 Euro bei Küchenbrand

Karlsruhe – Durch einen Küchenbrand wurde am Mittwochnachmittag die

Wohnung im zweiten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Gottesauer

Straße unbewohnbar. Glücklicherweise wurde niemand verletzt, zumal der

80-jährige Bewohner nicht zuhause war, aber es entstand ein geschätzter Schaden

von 100.000 Euro.

Zeugen hatten kurz nach 13.00 Uhr das Signal eines Rauchmelders vernommen. Eine

Person sah auch von Gegenüber Flammen in der Wohnung. Nachdem die Integrierte

Leitstelle Karlsruhe darüber informiert war, rückte die Berufsfeuerwehr

Karlsruhe aus und bekam den Brand rasch unter Kontrolle. Gegen 13.45 Uhr war das

Feuer weitestgehend abgelöscht. Eine Evakuierung des Gebäudes war nicht

erforderlich. Vorsorglich waren Rettungsdienst und Notarzt vor Ort.

Als mögliche Brandursache kommt ein Adventskranz in Betracht, der auf dem

Küchentisch stand.

Ettlingen – Dreiradfahrer bei Unfall leicht verletzt

Karlsruhe – Leicht verletzt wurde der 85-jährige Fahrer eines dreirädrigen

Fahrrades am Dienstag gegen 13.30 Uhr. Er befuhr die Wilhelmstraße vom

Horbachpark kommend und wollte weiter in Richtung Stadtbahnhof.

Eine 47-jährige Pkw-Führerin fuhr auf der Wilhelmstraße, vom Stadtbahnhof

kommend, und wollte nach links in die Straße Im Ferning abbiegen. Hierbei

übersah sie den bevorrechtigten 85-Jährigen und es kam zum Unfall. Der Mann

wurde leicht verletzt und vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.

Der Sachschaden an den Fahrzeugen beläuft sich auf ungefähr 2000 Euro.

Ettlingen – Einbruch in Haus in Ettlingenweier

Karlsruhe – Ein bislang unbekannter Täter brach am Dienstag, zwischen 17

Uhr und 17.45 Uhr, in ein Einfamilienhaus in der Straße Im Weilig in

Ettlingenweier ein.

Er ging zunächst durch den Garten und gelangte so auf die Rückseite des Hauses.

Dort stach er mit einem spitzen Gegenstand in eine Fensterscheibe und gelangte

dann in die Wohnräume. Er durchsuchte sämtliche Zimmer.

Was entwendet wurde, bedarf weiterer Ermittlungen. Der Sachschaden an der

Scheibe beläuft sich auf ca. 800 Euro.

Wer am späten Dienstagnachmittag verdächtige Beobachtungen in Ettlingenweier

gemacht hat, kann sich mit dem Polizeirevier Ettlingen unter der Telefonnummer

07243/32000 in Verbindung setzen.

Karlsruhe – Verkehrspolizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfall auf Ettlinger-/Rüppurrer Straße

Karlsruhe – Nach einem Verkehrsunfall am Mittwoch gegen 07.40 Uhr an der

Kreuzung der Ettlinger- und Rüppurrer Straße sucht der Verkehrsunfalldienst noch

Zeugen.

Dort war es zwischen einer 21-jährigen Pkw-Fahrerin und einer 49 Jahre alten

Autofahrerin im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß gekommen.

Die 21-Jährige wurde hierbei leicht verletzt und kam per Rettungsdienst zur

ambulanten Versorgung in ein Krankenhaus, wohingegen die 49-Jährige unbeschadet

blieb. An den Autos entstand Schaden in Höhe von 9.000 Euro. Beide Pkw wurde

abgeschleppt.

Wegen des noch unklaren Unfallhergangs bittet der Verkehrsunfalldienst Karlsruhe

um Zeugenmeldungen, die unter 0721 944840 entgegengenommen werden.

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe und des Polizeipräsidiums Karlsruhe

Karlsruhe – (KA) Karlsruhe – 19-Jähriger wird dem Haftrichter vorgeführt

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe wird am Mittwoch ein 19-jähriger

Somalier dem Haftrichter beim zuständigen Amtsgericht vorgeführt.

Der Beschuldigte soll Dienstagnacht mit einem Stein auf die Schaufensterscheibe

einer Bäckerei in der Haid-und-Neu-Straße eingeschlagen haben, um sich Zugang zu

dem Verkaufsraum zu verschaffen und dort Wertgegenstände zu entwenden.

Von Zeugen wurde die Polizei verständigt. Eine Streife konnte den Beschuldigten

noch vor der Bäckerei antreffen und vorläufig festnehmen.

An der Scheibe entstand ein Sachschaden von geschätzten 1000 Euro.

Philippsburg – Zwei Verletzte nach Vorfahrtsmissachtung

Karlsruhe – Zwei Verletzte und ein Sachschaden von geschätzten 10.000 Euro

ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Mittwochnachmittag bei Philippsburg. Ein

86-Jähriger war kurz vor 14.00 Uhr auf der Landesstraße 602 von Philippsburg

kommend in Richtung Wiesental unterwegs. An der Einmündung zur Kreisstraße 3535

wollte er nach links abbiegen und der Landesstraße 602 folgen. Hierbei

missachtete er die Vorfahrt einer 63-jährigen Pkw-Fahrerin die auf der

Kreisstraße 3535 in Richtung Philippsburg fuhr und stieß mit ihr zusammen. Die

63-Jährige und ihr Beifahrer wurden verletzt und mit Rettungswagen in eine

Klinik gefahren. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Bei der Unfallaufnahme beharrte der Senior darauf den Unfall nicht verursacht zu

haben, da er an dieser Einmündung Vorfahrt habe. Der Führerschein des

86-Jährigen wurde beschlagnahmt.

Ettlingen – Gefährdung des Straßenverkehrs durch gefährliche Überholmanöver

Karlsruhe – Am Sonntagnachmittag kam es auf der Karlsruher Straße in

Ettlingen zu einer Straßenverkehrsgefährdung, bei der ein Pkw-Fahrer durch

gefährliche Überholmanöver auffiel. Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen.

Nach derzeitigen Ermittlungen war ein bislang Unbekannter mit seinem Pkw, einem

Hyundai, kurz vor 17.00 Uhr auf der Karlsruher Straße in Richtung Karlsruhe

unterwegs. Auf Höhe Einmündung der Straße „Am Lindscharren“ versuchte er einen

silbernen Kleinwagen, vermutlich einen Opel, zu überholen. Da ihm dort

Gegenverkehr entgegenkam, fuhr er über den Grünstreifen zurück auf die Fahrbahn

hinter den silbernen Kleinwagen. Dabei schnitt er den Pkw eines 65-Jährigen, der

hinter dem silbernen Kleinwagen fuhr. Der 65-Jährige konnte nur durch starkes

Abbremsen eine Kollision verhindern. Im weiteren Verlauf überholte der

Unbekannte mit hoher Geschwindigkeit den silbernen Kleinwagen nach dem dortigen

Kreisverkehr trotz durchgezogene Linie. Er setzte danach seine Fahrt in Richtung

Karlsruhe fort.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen einer Straßenverkehrsgefährdung

aufgenommen und bittet mögliche Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder

selbst durch den Hyundai-Fahrer gefährdet wurden, sich mit dem Polizeirevier

Ettlingen unter der Telefonnummer 07243/3200-0 in Verbindung zu setzen.

Karlsruhe – Reifen an geparkten Pkw zerstochen

Karlsruhe – An insgesamt vier in der Südstadt geparkten Fahrzeugen hat ein

bislang Unbekannter Reifen zerstochen. Am 04. Dezember und am 11. Dezember

wurden der Polizei je zwei Vorfälle gemeldet. Die Fahrzeuge waren alle im

Bereich Rüppurrer Straße / Treitschkestraße geparkt. An den Pkw wurde jeweils

ein Hinterreifen mit einem spitze Gegenstand beschädigt. Der Unbekannte hat

vermutlich in den späten Abend- oder Nachtstunden die Reifen zerstochen. Die

Polizei sucht nun Personen, die im Bereich der Rüppurrer Straße und

Treitschkestraße verdächtige Beobachtungen gemacht haben, oder Hinweise auf den

Täter geben können. Diese werden gebeten sich mit dem Polizeiposten

Karlsruhe-Südstadt, Telefon 0721/352700 in Verbindung zu setzen.

Karlsruhe – Diebstahl aus dem Bürogebäude eines Unternehmens

Karlsruhe – Bislang Unbekannte gelangten zwischen Montagabend 18:00 Uhr

und Dienstagmorgen 08:00 Uhr in ein Bürogebäude eines Unternehmens in der

Brauerstraße in Karlsruhe und entwendeten dort Bargeld, sowie ein

Mitarbeiter-Geschenk.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand gelangten die Unbekannten auf bisher nicht

geklärte Art und Weise in mehrere Abteilungen des Bürogebäudes, die separat vor

unbefugten Zutritt gesichert sind. Dort durchsuchten sie die Büros der

Mitarbeiter und entwendeten Bargeld. Des Weiteren brachen sie ein Sideboard auf

und entwendeten aus diesem das Weihnachtsgeschenk eines Mitarbeiters.

Bad Schönborn – Trunkenheitsfahrt mit über 2,0 Promille

Karlsruhe – Mit über 2,0 Promille ist am Dienstagnachmittag ein

59-Jähriger mit seinem Pkw auf der Dr. Alfred-Weckesser-Straße in Bad

Langenbrücken unterwegs gewesen und wurde dabei einer Verkehrskontrolle

unterzogen.

Wegen des Verdachts auf Alkoholkonsum, wurde bei dem Fahrer ein Atemalkoholtest

durchgeführt. Dieser ergab schließlich den Wert von über 2,0 Promille. Nach

einer im Polizeirevier durchgeführten Blutentnahme wurde der Führerschein in

Verwahrung genommen.

Der 59-Jährige muss nun mit einer Strafanzeige wegen Trunkenheit im

Straßenverkehr rechnen.

Linkenheim-Hochstetten – Brand in Wattefabrik

Karlsruhe – Zu einem Feuer in einer Wattefabrik in Hochstetten kam es am

Mittwochmorgen. Der hierbei entstandene Sachschaden ist aktuell noch unklar.

Kurz vor 9 Uhr entzündete sich in der Produktionshalle im Gewerbering,

vermutlich aufgrund eines Funkenfluges die darin befindliche Watte. In der Folge

griffen die Flammen auf zwei Maschinen über. Durch die alarmierte Freiwillige

Feuerwehr Linkenheim-Hochstetten, die mit insgesamt 20 Einsatzkräften und 6

Fahrzeugen vor Ort waren, konnte das Feuer rasch gelöscht werden.

Glücklicherweise kamen bei dem Brand keine Personen zu schaden.

Karlsruhe – Psychisch auffälliger Mann randaliert und leistet Widerstand

Karlsruhe-Waldstadt – Ein psychisch auffälliger 33-Jähriger musste im

Laufe des Dienstags gleich zweimal in eine psychiatrische Einrichtung gebracht

werden.

Kurz nach 09.00 Uhr trat der Mann gegen die Glasscheibe an der Haltestelle der

Elbinger Straße. Anschließend fuhr er mit dem Linienbus, ohne den

vorgeschriebenen Mund-Nasen-Schutz zu tragen, weshalb er vom Personal aus dem

Bus verwiesen wurde. Die hinzugerufenen Beamten des Polizeireviers Waldstadt

beleidigte er zudem aufs Übelste. Als sich die Ordnungshüter nach den

Feststellungsmaßnahmen entfernten, schlug der 33-Jährige gegen die Motorhaube

eines haltenden Autos und beging im Bereich des Klosterwegs eine weitere

Sachbeschädigung. Er wurde daher einer psychiatrischen Einrichtung zugeführt,

von wo er sich allerdings wieder entfernte.

Er kehrte zu seiner Wohngemeinschaft zurück und randalierte dort erneut.

Schließlich nahmen ihn die Polizisten am Abend nochmals fest, wogegen er sich

heftig wehrte und Widerstand leistete. Schließlich musste der wohl nicht zu

beruhigende Mann in einer geschlossenen Psychiatrie untergebracht werden.

Karlsruhe – Erneuter Wohnungseinbruch in Grünwinkel

Karlsruhe-Grünwinkel – Nachdem bereits am Montag im Merkurweg in

Karlsruhe-Grünwinkel ein Wohnungseinbruch verübt wurde, haben vermutlich

dieselben Täter am Dienstag in der Mittelbergstraße zugeschlagen.

Wieder wurde an einem Fenster ein Loch eingeschlagen, um von innen her die

Entriegelung betätigen zu können. In dem freistehenden Einfamilienhaus

durchsuchten die Unbekannten Schränke und Kommoden. Allerdings war bisher nicht

festzustellen, ob etwas entwendet wurde.

Die Tat könnte zwischen 14.30 Uhr und 19.05 Uhr verübt worden sein, allerdings

ist eine Tatzeit um 19.00 Uhr sehr wahrscheinlich. Wer hierzu sachdienliche

Angaben machen kann, soll sich bitte beim Polizeirevier Karlsruhe-West unter

0721 666-3611melden.

Karlsruhe – Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht auf B10

Karlsruhe – Aufgrund einer Verkehrsunfallflucht am Dienstagmorgen auf der

Bundesstraße 10, ist das Polizeirevier Karlsruhe-West auf der Suche nach Zeugen.

Gegen 08:50 Uhr fuhr die 43 Jahre alte Geschädigte mit ihrem Citroën auf der B

10 von Durlach kommend in Richtung Pfalz. Als sie die Bundesstraße in Höhe der

Ausfahrt ZKM verlassen wollte, wechselte plötzlich ein polnischer Lkw vom

rechten Fahrstreifen auf die Abbiegespur. Um eine Kollision zu vermeiden, musste

die 43-Jährige ihr Fahrzeug beschleunigen. Hierbei prallte sie mit beiden Reifen

gegen den dort befindlichen Bordstein, weshalb diese anschließend platzten. Der

Lkw-Fahrer setzte seine Fahrt in unbekannte Richtung fort.

Zeugen die Angaben über den polnischen Sattelzug machen können werden gebeten

sich unter der Telefonnummer 0721/666 3611 zu melden.

Oberderdingen: Gestohlener Reisebus in Frankreich sichergestellt

Karlsruhe – Der in der Nacht zum Dienstag entwendete Reisebus aus

Oberderdingen wurde in Frankreich nahe Paris durch einen Zeugen am

Dienstagnachmittag entdeckt. Am abgestellten Bus des Reiseunternehmens waren

bereits französische Kennzeichen angebracht. Durch die französische Polizei

konnte der gestohlene Bus sichergestellt werden.

Dettenheim – 76-Jähriger kommt mit Pkw von der Fahrbahn ab

Karlsruhe – Zu einem Verkehrsunfall bei dem ein 76-Jahre alter Autofahrer

einen Sachschaden von rund 15.000 Euro anrichtete, kam es am Dienstagabend auf

der Hauptstraße in Liedolsheim.

Der 76-Jährige war mit seinem Fahrzeug auf der Hauptstraße von Rußheim kommend

unterwegs. Nach Angaben eines 51-jähringe Geschädigten, der zu diesem Zeitpunkt

sein Fahrzeug betankte, verpasste der Rentner wohl beim Versuch auf das

Tankstellengelände einzufahren die Einfahrt und fuhr stattdessen über einen

hohen Bordstein auf dem Tankstellengelände. Hierbei kam es zu einem frontalen

Zusammenstoß mit dem noch im Tankvorgang befindlichen Pkw des 51-Jährigen. Um

nicht von seinem eigenen Fahrzeug erfasst zu werden, rettete sich der VW-Fahrer

durch einen Sprung zwischen die Zapfsäulen.

Nach der Kollision setzte der Unfallverursacher sein Nissan zurück und fuhr über

das Tankstellengelände. Hierbei kam es zu einem erneuten Zusammenstoß mit drei

abgestellten Fahrzeugen des angrenzenden Gebrauchtwagenhandels.

Während durch den 51-Jährigen die Polizei alarmiert wurde, versucht der Rentner

sich unerlaubt von der Unfallstelle zu entfernen, was jedoch aufgrund der

Fahrzeugschäden nicht gelang. Bei der anschließenden Unfallaufnahme durch Beamte

des Polizeireviers Philippsburg machte der 76-Jährige einen stark

desorientierten Eindruck. Eine Alkoholüberprüfung verlief negativ. Er wurde

vorsorglich mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Führerschein

des Mannes wurde vorerst einbehalten.

Karlsruhe – Hoher Sachschaden nach Auffahrunfall

Karlsruhe – Ein Verletzter sowie ein Sachschaden von rund 12.000 Euro sind

die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstag im Kreuzungsbereich

Brauerstraße / Hermann-Veit-Straße ereignete.

Gegen 12:15 Uhr fuhr der 62 Jahre alte Unfallverursacher die Brauerstraße in

Richtung Ettlingen. In Höhe der Lichtzeichenanlage zur Hermann-Veit-Straße

übersah er den vor ihm abbremsenden Peugeot zu spät und fuhr auf diesen nahezu

ungebremst auf. Durch die Kollision wurde der 38-jährige Peugeot-Fahrer leicht

verletzt. Der Porsche des 62-Jährigen war durch den Unfall nicht mehr fahrbereit

und musste abgeschleppt werden.