Mannheim-Almenhof: Motorradfahrer bei Unfall leicht verletzt – ca. 4.000 Euro Sachschaden

Mannheim-Almenhof – Am Dienstagmorgen gegen 8:30 Uhr fuhr ein 21-jähriger

Motorradfahrer in der Neckarauer Straße einem Auto von hinten auf. Der Unfall

ereignete sich auf Höhe eines dort ansässigen Fitnessstudios, als die 23-jährige

Ford-Fahrerin verkehrsbedingt abbremsen musste. Der Motorradfahrer erlitt durch

den Aufprall leichte Verletzungen und wurde zur näheren Untersuchung in ein

Krankenhaus gebracht. Die Autofahrerin blieb unversehrt. An beiden Fahrzeugen

entstand jeweils ein Sachschaden in Höhe von ca. 2.000 Euro.

Mannheim-Rheinau: Unbekannter schlägt 26-Jährigem grundlos ins Gesicht – Zeugen gesucht

Mannheim-Rheinau – Ein unbekannter Mann schlug am Dienstagnachmittag im

Stadtteil Rheinau einem 26-Jährigen ohne Grund mit der Faust ins Gesicht. Der

26-Jährige stand gegen 15.45 Uhr in der Warteschlange vor einem Geldinstitut in

der Schwabenheimer Straße, als ihn der Unbekannte ansprach, ob er auch warte, um

in die Bank zu gehen. Dieser entgegnete, dass er hier nicht aus Spaß stehe,

woraufhin der unbekannte Mann begann, ihn mit unflätigen Worten zu beleidigen.

Nachdem der 26-jährige die Geschäftsräume wieder verlassen hatte, kam ihm der

Unbekannte entgegen, aber statt in die Bank zu gehen, folgte er dem 26-Jährigen.

Nachdem dieser dann zu verstehen gegeben hatte, dass das nicht so gemeint

gewesen sei, wurde er erneut von dem Mann beleidigt und anschließend mehrfach

mit der geballten Faust ins Gesicht geschlagen. Als die beiden im Gerangel zu

Boden fielen, kam ein weiterer Mann auf den Unbekannten zu und redete auf diesen

ein. Beim Aufstehen trat der Mann noch bewusst auf Kopfhörer seines Opfers und

beschädigte diese. Anschließend entfernte er sich mit dem zweiten Mann und beide

fuhren mit einem Auto davon.

Zeugen, die auf den Vorfall aufmerksam wurden und sachdienliche Hinweise zum

Täter geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarau,

Tel.: 0621/83397-0 zu melden.

Mannheim-Feudenheim: Vandalen sägen ersten gepflanzten Baum auf BUGA23-Gelände ab – Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Feudenheim – Auf dem Gelände der für 2023 geplanten

Bundesgartenschau auf dem sogenannten „Spinelli-Areal“ wurde vor wenigen Wochen

im Beisein von Oberbürgermeister Dr. Peter Kurz und Staatssekretärin Friedlinde

Gurr-Hirsch der erste Baum angepflanzt. Hierbei handelte es sich um eine

12-jährige Stieleiche.

In der Zeit zwischen Freitag, 11.12.2020 und Montag, 14.12.2020 drangen

unbekannte Täter auf das verschlossene Spinelliareal ein und fällten eben diesen

ersten gepflanzten und somit symbolträchtigen Baum. Dadurch richteten sie einen

Schaden in Höhe von mehreren Tausend Euro an.

Das Polizeirevier Mannheim-Käfertal hat Ermittlungen wegen Hausfriedensbruchs

und gemeinschädlicher Sachbeschädigung eingeleitet. Hinweise auf mögliche Täter

konnten bislang nicht erlangt werden. Daher ist die Polizei auf die Mithilfe aus

der Bevölkerung angewiesen und sucht nun Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen

gemacht haben und sachdienliche Hinweise zu den Tätern geben können. Diese

werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Käfertal, Tel.: 0621/71849-0 zu

melden.

Mannheim-Schwetzingerstadt: Nach Hinweis über Verstoß gegen Corona-Verordnung Marihuana in Wohnung aufgefunden

Mannheim – Am Dienstag gegen 23:00 Uhr überprüften mehrere Polizisten

einen Hinweis zu einer stattfindenden Corona-Party in der Rheinhäuser Straße.

Verstöße gegen die bestehende Corona-Verordnung konnten nicht festgestellt

werden, jedoch entgegnete den Beamten aus der betreffenden Wohnung ein starker

Marihuanageruch. Während der Wohnungsdurchsuchung, welcher der sich keiner

Schuld bewusste Bewohner zustimmte, versuchte er eine Zigarettenschachtel zu

verstecken. Dies blieb jedoch nicht unbemerkt. In der Schachtel konnten die

aufmerksamen Beamten schließlich eine geringe Menge Marihuana auffinden.

Mannheim – Fahndung nach flüchtiger Person

Mannheim – Mit starken Kräften fahndet die Polizei Mannheim derzeit in der

Mannheimer Innenstadt nach einer flüchtigen Person. Am frühen Abend kam es im

Bereich MA-Jungbusch zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der

mutmaßlich auch ein Messer eingesetzt wurde. Zu den Hintergründen und

Beteiligten ist derzeit jedoch noch nichts bekannt.

Mannheim-Neckarau: E-Roller-Fahrerin gegen Auto gefahren und geflüchtet

Mannheim – Am Montag, gegen 18:20 Uhr, fuhr die Fahrerin eines E-Scooters

verbotswidrig auf dem Gehweg der Rheingoldstraße in Richtung Sedanstraße, als

sie mit einem verkehrsbedingt auf dem Gehweg wartenden Auto kollidierte, welches

zuvor aus einer Ausfahrt gefahren war. Nach dem Zusammenstoß flüchtete die

E-Scooter-Fahrerin. Diese wird wie folgt beschrieben:

-25 bis 30 Jahre alt -zwischen 170 cm und 175 cm groß -schlanke

Figur -kurze dunkle Haare -dunkle Basecap -auffällige Piercings im

Gesicht (Mund, Nase, Augenpartie)

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zu der E-Scooter-Fahrerin

geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/83397-0 beim

Polizeirevier Mannheim-Neckarau zu melden.