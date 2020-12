Eppingen: Auf die Gleise gestoßen – Zeugen und Opfer gesucht

Eppingen – Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 16.12.2020

mit einem Bericht aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Die Polizei sucht nach einem Vorfall am Bahnhof in Eppingen nach einem Kind und

Zeugen. Am Dienstagnachmittag, gegen 13.30 Uhr, musste eine Zugführerin bei der

Einfahrt in den Bahnhof in Eppingen eine Notbremsung durchführen, weil ein Kind

von einer unbekannten Person auf die Gleise geschupst wurde. Der Junge im Alter

von circa 10 Jahren fiel ins Gleis 22. Durch die Vollbremsung kam die Stadtbahn

vor dem im Gleisbett liegenden Kind zum Stehen. Der Schüler wurde hierbei

offenbar nicht verletzt. Kurz darauf kletterte der Junge auf den Bahnsteig

zurück und stieg in den Zug in Richtung Sinsheim. Da die Personalien des Kindes

nicht bekannt sind und er bisher auch nicht über den genauen Hergang befragt

werden konnte, sucht die Polizei nach diesem Jungen und nach Zeugen, die Angaben

zu dem Vorfall machen können. Diese werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei

Heilbronn, Telefon 07131 104 4444, zu melden.

Brühl/Rhein-Neckar-Kreis: Auto von Parkplatz eines Einkaufszentrums gestohlen – Zeugen gesucht

Brühl/Rhein-Neckar-Kreis – Am Dienstagnachmittag, in der Zeit zwischen

16.30 Uhr und 17.30 Uhr entwendeten unbekannte Täter auf bislang unbekannte Art

und Weise vom Parkplatz eines Einkaufszentrums in Brühl einen dort geparkten

schwarzen Ford Grand C-Max mit HD-Kennzeichen.

Hinweise auf die Täter konnten bislang nicht erlangt werden. Die weiteren

Ermittlungen des Fachdezernats bei der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg

dauern an.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise

geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst der

Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, Tel.: 0621/174-4444 zu melden.

Leimen/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall nach Fahrstreifenwechsel – mutmaßlicher Verursacher ohne Führerschein

Leimen/Rhein-Neckar-Kreis – Bei einem Verkehrsunfall auf der Karlsruher

Straße/L 594 zwischen Heidelberg und Leimen am Dienstag um 16.50 Uhr entstand

Sachschaden von mehreren tausend Euro. Ein 44-jähriger Fahrer eines Kia hatte

vor der Einmündung zur L 600 den Fahrstreifen von rechts nach links gewechselt,

wodurch es zur Kollision mit dem Opel eines 32-Jährigen kam, der auf dem linken

Fahrstreifen fuhr. Anschließend fuhren die beiden Unfallbeteiligten an eine

nahegelegene Tankstelle, wo der 44-Jährige darum bat, keine Polizei

einzuschalten. Anschließend einigte man sich darauf, zur Halteranschrift nach

Nußloch zu fahren um die Unfallformalitäten abzuwickeln. In Leimen bog der

Verursacher dann nach rechts in den Stralsunder Ring ab man verlor sich aus den

Augen. Die Ermittlungen der Polizei ergaben, dass der mutmaßliche Fahrer nicht

im Besitz eines Führerscheins ist.

Weinheim-Sulzbach/Rhein-Neckar-Kreis: Mann mit Softair-Gewehr löst polizeilichen Großeinsatz aus – 32-Jähriger festgenommen und anschließend in Psychiatrische Klinik eingeliefert

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis – Ein 32-jährige Mann, der am Dienstag gegen

23.30 Uhr nach Mitteilung einer Zeugin mit einem Sturmgewehr an einer

Bushaltestelle in der Nördlichen Bergstraße stand, löste damit einen

polizeilichen Großeinsatz aus. Der Beschuldigte wurde am Mittwochmorgen gegen

2.45 Uhr von Beamten des Spezialeinsatzkommandos der Polizei Baden-Württemberg

(SEK BW) festgenommen. Die Waffe stellte sich als täuschend echt aussehendes

Softair-Sturmgewehr heraus.

Nach der Mitteilung durch die Zeugin waren starke Kräfte zusammengezogen worden.

Der Tatverdächtige hatte sich zwischenzeitlich in ein Mehrfamilienhaus, in dem

sich Sozialwohnungen befinden, begeben. Nach dem Eintreffen des SEK wurde

festgestellt, dass sich der Mann in einer Wohnung im Erdgeschoss aufhielt und

dort mit der Waffe herumhantierte. Das SEK verschaffte sich gewaltsam Zutritt

zur Wohnung. Dabei wurde der 32-Jährige im Hinterhof des Gebäudes von Beamten

des SEK widerstandslos festgenommen.

Der Beschuldigte wurde anschließend in einer Psychiatrischen Klinik vorgestellt.

Wiesloch / Rhein-Neckar-Kreis: Vermisster 12-jähriger wieder aufgefunden

Wiesloch – Der seit heute Nachmittag vermisste 12-Jährige wurde im Rahmen

von intensiven Fahndungsmaßnahmen im Stadtgebiet Wiesloch aufgefunden und seiner

Mutter überstellt. Aufgrund der Witterung ist er leicht unterkühlt und wird

vorsorglich im Krankenhaus untersucht. Warum der junge Mann auf eigene Faust

unterwegs war, konnte vor Ort nicht mehr in Erfahrung gebracht werden – die

Wiedersehensfreude von Eltern und Sohn war zu groß.