Heidelberg-Weststadt: Autofahrer streift Streifenwagen, flüchtet und verursacht weitere Unfälle – Verfolgung endet in Kollision mit Straßenbahn

Heidelberg – Am Mittwoch gegen 10:20 Uhr missachtete ein 53-jähriger

Audi-Fahrer das Rotlicht einer Ampel im Bereich des Adenauerplatzes, streifte

einen zufällig dort fahrenden Streifenwagen und fuhr unvermittelt weiter. Die

Beamten und ein weiterer Streifenwagen nahmen die Verfolgung auf. Der

Fahrzeugführer flüchtete mit überhöhter Geschwindigkeit über die Bahnhofsstraße

in Richtung Römerkreis.

In der Bahnhofstraße kollidierte er fast mit einem Radfahrer, welcher beim

Versuch, einen Unfall zu vermeiden, stark abbremste. Hierbei blieb er mit dem

Pedal an einem geparkten Fahrzeug hängen und kam zu Fall. Verletzt wurde der

Radfahrer glücklicherweise nicht.

An der Kreuzung Bahnhofstraße/Albert-Mays-Straße stieß der Flüchtige mit einem

VW-Transporter zusammen, welcher am Wenden war und streifte ein weiteres

geparktes Fahrzeug. Die zwei Insassen des Transporters wurden durch den Unfall

leicht verletzt. Der 53-Jährige konnte seine Flucht in Richtung Römerkreis

fortsetzen.

Kurz vor dem Römerkreis überfuhr der Mann eine Verkehrsinsel, beschädigte

hierbei eine Straßenlaterne und fuhr entgegen der Fahrtrichtung in den

Römerkreis ein. Dort kam es zum Zusammenstoß mit einer Straßenbahn. Hier konnten

die eingesetzten Beamten den Mann schließlich festnehmen. Vorsorglich wurde

dieser mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht.

Ersten Ermittlungen zufolge befand sich der Mann in einer psychischen

Ausnahmesituation. Ob er unter dem Einfluss von Alkohol oder weitere

berauschenden Mitteln stand, wird eine Blutentnahme zeigen. Während der

Unfallaufnahme kam es aufgrund der Sperrung des Römerkreises zu erheblichen

Verkehrsbehinderungen. Gegen 11:40 Uhr konnte der Verkehr um den Römerkreis

wieder freigegeben werden. Die Höhe des verursachten Schadens ist derzeit noch

unbekannt.

Heidelberg-Weststadt: Fahrradfahrer bei Sturz leicht verletzt – Polizei sucht Zeugen

Heidelberg-Weststadt – Am Dienstagvormittag gegen kurz vor 11 Uhr wich ein

Fahrradfahrer an der Kreuzung Römerstraße / Blumenstraße einem Auto aus und

stürzte. Da ein SUV von rechts aus der Blumenstraße kam, lenkte der 23-jährige

Fahrradfahrer nach links. Dabei geriet sein Fahrrad in die Schienen der

Straßenbahn und er kam zu Fall. Zu einer Kollision mit dem Auto kam es dabei

nicht. Durch den Sturz zog sich der Radfahrer leichte Verletzungen am Ellenbogen

und am Bein zu. Zudem entstand an seinem Rennrad ein Sachschaden in Höhe von ca.

150 Euro. Der SUV fuhr weiter, ohne sich um den Gestürzten zu kümmern. Der

23-Jährige konnte lediglich erkennen, dass es sich bei dem Auto um einen dunklen

SUV unbekannter Marke handelte und eine Frau mit langen braunen Haaren am Steuer

saß.

Zeugen, die Hinweise zum Unfall und/oder zu dem flüchtigen Fahrzeug und dessen

Fahrerin geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier

Heidelberg-Süd, Tel: 06221/3418-0, in Verbindung zu setzen.

Heidelberg-Weststadt: Unbekannter LKW-Fahrer verursacht Unfall – Zeugen gesucht

Heidelberg-Weststadt – Am Dienstag gegen kurz nach 11 Uhr beschädigte ein

bislang unbekannter LKW-Fahrer bei einem Abbiegevorgang ein Auto, welches an der

Ecke Landhausstraße / Zähringerstraße abgestellt war. Anschließend setzte der

LKW-Fahrer seine Fahrt fort, ohne den Unfall zu melden. Am Auto der Geschädigten

entstand, insbesondere im Bereich der Fahrerseite, ein Sachschaden in Höhe von

ca. 3.000 Euro.

Das Geschehen wurde von einem Zeugen aus einem dort ansässigen Krankenhaus

beobachtet. Dieser sah, dass der Unfallverursacher einen weißen LKW mit

Mannheimer Kennzeichen fuhr. Den Fahrer selbst konnte er nicht erkennen.

Zeugen, die Hinweise auf den Fahrer dieses LKWs geben können, werden gebeten

sich bei der Verkehrspolizei Heidelberg, Tel: 0621/174-4111, zu melden.