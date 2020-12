Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Bingen

Bingen, 15.12., Dr.-Sieglitz-Straße, 18:28 Uhr. Ein 46-jähriger Fahrer beschädigte laut Zeugenaussagen mit einem Firmenfahrzeug, einem Renault Megane, beim Rückwärtsfahren einen geparkten VW up. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, wendete im Wendehammer und kehrte zurück an die Unfallstelle. Die Beamten bemerkten sofort seinen Alkoholatem und einen erheblichen frischen Unfallschaden. Er machte die zweifelhafte Angabe, am Vortag mit einem Gabelstapler zusammen gestoßen zu sein. Des Weiteren besteht der Verdacht, dass der Fahrer nicht in Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Entsprechende Ermittlungen wurden eingeleitet.

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Bingen

Welgesheim, 15.12., L400, 11:32 Uhr. Eine 66-Jährige befuhr mit ihrem Mercedes Smart die K4 aus Welgesheim kommend und wollte auf die L400 in Richtung Gau-Bickelheim abbiegen. Dabei übersah sie den bevorrechtigten Audi eines 75-jährigen, welcher in Richtung Gensingen unterwegs war. abbiegen wollte und krachte in diesen. Die Fahrerin und die beifahrende Ehefrau des Audifahrers wurden leicht verletzt. Es entstand insgesamt ein Sachschaden in Höhe von 4.500 EUR.

Mainz – Neustadt- Zeugen nach Einbruch in Geschäftsräume

gesucht

Mainz-Neustadt – Montag, 14.12.2020 21:00 Uhr – Dienstag, 15.12.2020, 9:00

Uhr

In der Nacht von Montag auf Dienstag kommt es zum Einbruch in ein Ladengeschäft

in der Mainzer Leibnizstraße. Der oder die unbekannten Täter verschaffen sich

hierbei über ein Fenster Zugang zu dem, im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses

gelegenen Ladens. Nachdem Verkaufs- und Büroräume durchsucht wurden, verlassen

der oder die unbekannten Täter den Laden samt Diebesgut, über einen

Hinterausgang des Anwesens. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen

aufgenommen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich

mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung

zu setzen.

Nieder-Olm / Klein-Winternheim – L401 nach schwerem

Verkehrsunfall über mehrere Stunden voll gesperrt

Nieder-Olm / Klein-Winternheim – Dienstag, 15.12.2020, 18:40 Uhr

Am frühen Dienstagabend kam es zu einem schweren Verkehrsunfall auf der L401,

zwischen Nieder-Olm und Klein-Winternheim. Hierbei wurde eine Person schwer,

eine weitere leicht verletzt. Nach derzeitigem Kenntnisstand kam es, im Rahmen

eines Überholvorganges, zum Zusammenstoß dreier Fahrzeuge.

Hierbei kollidierte die 52-Jährige Fahrerin eines Fiat 500 mit einem Radlader,

sowie einem BMW und musste anschließend durch die Feuerwehr aus ihrem Fahrzeug

befreit werden. Die Frau wurde im Anschluss schwer verletzt durch den

Rettungsdienst in ein Mainzer Krankenhaus gebracht. Der 63-Jährige Fahrer des

BMW wurde bei dem Unfall leicht verletzt und ebenfalls in ein Krankenhaus

gebracht. Der Fahrer des Radladers blieb bei dem Unfall unverletzt. Für die

Einsatzmaßnahmen von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst blieb die L 401 über

mehrere Stunden voll gesperrt.

Livestream als Ersatz für Adventskonzert im Dom (FOTO)

Mainz – Die schöne Tradition des alljährlichen Adventskonzertes mit dem

Landespolizeiorchester Rheinland-Pfalz soll auch im Jahre 2020 nicht ausfallen.

Leider ist es aufgrund der weiter anhaltenden pandemischen Lage nicht möglich,

dass die Bürgerinnen und Bürger wie in den Jahren zuvor die stimmungsvollen

Konzerte in den Domen in Mainz und Worms besuchen können.

Die Verantwortlichen haben sich deshalb eine Alternative überlegt: Am

Donnerstag, den 17. Dezember 2020, wird um 19 Uhr aus der Aula des

Polizeipräsidiums Einsatz, Logistik und Technik in Mainz ein Adventskonzert des

Holzbläser-Ensembles des Landespolizeiorchesters im Internet als Livestream

übertragen.

Besinnliche Texte, vorgetragen von Polizeiseelsorgerinnen und Polizeiseelsorgern

runden das vorweihnachtliche Programm ab. Alle Beteiligten würden sich freuen,

wenn vielen Bürgerinnen und Bürgern durch die Musik und die Texte ein paar

ruhige und besinnliche Momente in die Häuser und Wohnzimmer gebracht werden.

Den Link, unter dem das Konzert im Internet zu sehen ist, finden Sie am

Veranstaltungstag direkt unter https://s.rlp.de/youtube. Gerne können Sie auch

die Internetseiten www.polizei.rlp.de der Polizei Rheinland-Pfalz und der

Polizeiseelsorge www.rlp.polizeiseelsorge.org oder www.polizeiseelsorge-pfalz.de

besuchen, die auf diesen Link verweisen.

Traditionell laden die Polizeipräsidenten und die Beiräte der Polizeiseelsorge

zu den Adventskonzerten ein. Diese Konzerte sind so mittlerweile über zwei

Jahrzehnte hinweg ein fester Bestandteil in vielen Veranstaltungskalendern

geworden und erfreuen sich einer enormen Beliebtheit und großer Resonanz. Den

Bürgerinnen und Bürgern wird so seit Jahren mit den Adventskonzerten die

Gelegenheit geboten, in der häufig hektischen Vorweihnachtszeit im Ambiente der

Kirchen und Dome eine musikalisch und besinnlich schön gestaltete Stunde zu

genießen. Im nächsten Jahr sollen die Veranstaltungen wieder in gewohnter Weise

an den Ihnen bekannten Orten im Land stattfinden.

Verkehrsunfall mit Fußgängerin

Mainz – Dienstag, 15.12.2020, 17:50 Uhr

Am Dienstagabend befährt ein 27-Jähriger die Gaustraße in Fahrtrichtung Pariser

Straße. Als er nach rechts in die Obere Zahlbacher Straße, Fahrtrichtung Am

Römerwall einbiegt, kommt es zur Kollision mit einer 33-jährigen Fußgängerin,

die gerade den Fußgängerweg in der Oberen Zahlbacher Straße, Ecke Gaustraße

überquert. Die Fußgängerin wird leicht verletzt in ein Krankenhaus verbracht.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich

mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in

Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter

pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.