Überholmanöver misslingt

Kaiserslautern (ots) – Die Polizei ermittelt gegen einen 18-jährigen Autofahrer

wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.

Der junge Mann war am Dienstagnachmittag mit seinem Mini Cooper in der

Logenstraße in Richtung Trippstadter Straße unterwegs. In Höhe der Sturmstraße

wollte er einen vor ihm fahrenden Pkw überholen. Aufgrund des Gegenverkehrs

musste der 18-Jährige jedoch stark abbremsen und wollte wieder hinter dem

anderen Auto einscheren. Dabei kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge.

Verletzt wurde niemand. An den beiden Wagen entstand Sachschaden von etwa 2.000

Euro.

Die herbeigerufene Streife stellte bei dem Mini-Fahrer Lidflattern und andere

drogentypische Ausfallerscheinungen fest. Die Beamten nahmen den Mann mit zur

Dienststelle. Dort wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Eine Richterin ordnete

zudem die Beschlagnahme seines Führerscheins an. |mhm

Radfahrer bei Unfall leicht verletzt

Kaiserslautern (ots) – Am Dienstagmorgen ist es in der Pirmasenser Straße zu

einem Unfall mit einem Radfahrer gekommen.

Der 36-Jährige war mit seinem Fahrrad auf der Karcherstraße unterwegs und wollte

die Pirmasenser Straße in Richtung Roonstraße überqueren. Vor dort kam ein

64-jähriger Autofahrer, der seinerseits nach links in die Pirmasenser Straße

abbiegen wollte.

Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß mit dem bevorrechtigten

Fahrradfahrer. Der Radler wurde durch die Wucht des Aufpralls auf die

Windschutzscheibe geschleudert. Dabei zog er sich Verletzungen an der Schulter

und am Fuß zu. Rettungskräfte brachten ihn zur Untersuchung in ein Krankenhaus.

An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von etwa 2.500 Euro. |mhm

Unter Drogeneinfluss auf dem E-Scooter

Kaiserslautern (ots) – Die Polizei hat am Dienstagnachmittag am

Adolph-Kolping-Platz zwei E-Scooter-Fahrer aus dem Verkehr gezogen. Den Männern

im Alter von 17 und 18 Jahren wird vorgeworfen, unter dem Einfluss von Drogen

jeweils ein Elektrokleinstfahrzeug geführt zu haben.

Beide gaben zu vor zwei Tagen einen Joint geraucht zu haben. Die E-Scooter

mussten stehen bleiben und den Fahrern wurde jeweils eine Blutprobe entnommen.

Jeder von ihnen blickt einem Ermittlungsverfahren entgegen. |elz

Unter Drogen Unfall gebaut

Kaiserslautern (ots) – Vermutlich unter Drogeneinfluss hat ein Mann aus dem

Stadtgebiet am Dienstagmittag einen Unfall gebaut. Der 18-Jährige war mit einem

Pkw in der Logenstraße unterwegs.

Auf Höhe der Einmündung zur Sturmstraße versuchte er einen Volvo zu überholen.

Aufgrund des Gegenverkehrs bremste die Fahrerin des Volvos ab. Der 18-Jährige

wollte wieder hinter dem Volvo einscheren und traf dabei den Volvo an der

Stoßstange.

Bei der Aufnahme des Unfalls fiel den Polizisten bei dem jungen Mann

drogentypische Verhaltensweisen auf. Sie nahmen ihn mit auf die Dienststelle.

Auf Anordnung eines Richters wurde ihm eine Blutprobe entnommen und der

Führerschein sichergestellt.

Je nach Ergebnis der Blutprobe erwartet ihn eine Strafanzeige. |elz

Ladendiebstahl

Kaiserslautern (ots) – Ein Mann ist am Dienstagmittag in der Hohenecker Straße

beim Ladendiebstahl erwischt worden.

Die 26-Jährige versteckte Waren im Gesamtwert von über 500 Euro unter seine

Kleidung und versuchte den Laden zu verlassen. Die Magnetsicherung am Ausgang

verriet ihn und ein Sicherheitsmitarbeiter hielt ihn, bis zum Eintreffen der

Streife fest.

Der Mann kann mit einer Strafanzeige rechnen. Ein Hausverbot in dem betroffenen

Laden dürfte ihm ebenfalls sicher sein. |elz

Verkäuferin verhindert Betrug

Kaiserslautern (ots) – Eine Mitarbeiterin eines Drogeriemarktes in der

Innenstadt hat am Dienstag eine Seniorin vor Betrügern bewahrt. Die 86-Jährige

wollte im Markt Gutscheinkarten im Wert von 1.000 Euro kaufen. Der Verkäuferin

kam die Sache komisch vor, sie fragte nach. Wie sich herausstellte, hatte die

Rentnerin einen Anruf erhalten. Die Anruferin, angeblich von einer Berliner

Bank, stellte der Frau einen Gewinn über 300.000 Euro in Aussicht. Das Geld habe

die Seniorin gewonnen. Um den Betrag auszahlen zu können, sollte die 86-Jährige

allerdings in Drogeriemärkten Wertgutscheine kaufen. Die Verkäuferin kannte die

Masche. Sie klärte die Seniorin darüber auf und alarmierte die Polizei. |erf

Betrüger manipulieren Online-Shop

Schneckenhausen (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Hacker haben einen Online-Shop im

Internet manipuliert. Die Sache flog auf, als ein 36-Jähriger Ware bei dem

mittelständischen Unternehmen bestellte. Was zunächst niemand merkte: Betrüger

hatten die Seite gehackt und einen falschen Link platziert. Mit einem Klick auf

„Bezahlen“ gelangte der Käufer auf eine sogenannte Phishing-Website. Ohne den

Betrug zu bemerken, gab der Mann seine Kreditkartendaten an. Erst später

schöpfte der 36-Jährige Verdacht. Noch rechtzeitig ließ er seine Karte sperren.

Dem Käufer ist kein Schaden entstanden. Ob andere Kunden geschädigt wurden ist

noch nicht geklärt. Die Polizei ermittelt. |erf