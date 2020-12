Polizei Eschwege

Gartenhütteneinbruch; Polizei sucht Zeugen

Einen weiteren Einbruch in eine Gartenlaube vermeldet jetzt die Polizei in Eschwege. Ebenfalls im Bereich Höhenweg haben Unbekannte aus einer Gartenlaube einen Akkuschrauber, eine Stichsäge und eine Werkzeugkiste gestohlen, nachdem die Täter auf dem Grundstück einen Schuppen aufgebrochen hatten. Festgestellt wurde der Einbruch am Montag gegen 13.50 Uhr. Hinweise an die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0.

Unfallflucht; Schaden 2000 Euro

Wegen Unfallflucht ermittelt die Polizei in Eschwege, nachdem am Dienstagmorgen gegen 10.30 Uhr auf den Parkplätzen beim „Ärztehaus“ in Eschwege „Am Bahnhof“ ein 80-jähriger Autofahrer aus Eschwege einen geparkten Pkw einer 73-Jährigen aus Eschwege im Vorbeifahren beschädigt hatte. An den beiden Fahrzeugen entstand dadurch jeweils ein Schaden von 1000 Euro. Da der Verursacher seinen Pflichten als Unfallbeteiligter offenbar nicht nachgekommen war, ermittelt die Polizei jetzt wegen Unfallflucht.

Unfall im Begegnungsverkehr; Schaden 600 Euro

Ein Unfall im Begegnungsverkehr mit jeweils zwei zu Bruch gegangenen Außenspiegeln ereignete sich am Dienstagabend gegen 18.30 Uhr auf der Landesstraße L 3239 zwischen Kammerbach und Bad Sooden-Allendorf. Ein 32-Jähriger aus Bad Sooden-Allendorf war von Kammerbach in Richtung BSA unterwegs, in der Gegenrichtung befand sich eine 60-jährige Autofahrerin aus Großalmerode. Kurz vor der Einmündung Richtung Orferode streifte der 32-Jährige den entgegenkommenden Pkw mit der 60-jährigen Autofahrerin, wobei jeweils die linken Außenspiegel an den Autos beschädigt wurden. Die Polizei geht bei beiden Fahrzeugen von einem Schaden in Höhe von je 300 Euro aus. Die Beamten gehen davon aus, dass ein oder auch beide Verkehrsteilnehmer gegen das Rechtsfahrgebot verstoßen haben.

Verkehrsunfallflucht; Schaden 500 Euro; Polizei sucht Zeugen

Zu einer jetzt angezeigten Unfallflucht kam es bereits letzte Woche Donnerstag in Wanfried auf dem Parkplatz des EDEKA-Einkaufsmarktes in der Straße In der Werraaue. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer hat hier zwischen 10.30 Uhr und 12.00 Uhr einen geparkten weißen Ford Focus beschädigt. Der Schaden an Stoßstange und dem vorderen, rechten Kotflügel des betroffenen Autos wird auf 500 Euro beziffert. Hinweise zu dem Verursacher nimmt die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0 entgegen.

Polizei Sontra

39-jähriger Autofahrer fährt auf Verkehrsinsel auf

Ein 39-jähriger Autofahrer aus Heiligenstadt ist in der Nacht von Montag auf Dienstag um kurz nach Mitternacht aus Unachtsamkeit auf die Verkehrsinsel auf der Bundesstraße B 27 / B 7 bei Wichmannshausen aufgefahren. Dabei entstand aber lediglich Sachschaden an dessen eigenem Fahrzeug in noch unbekannter Höhe, ein Schaden an der Verkehrsinsel oder den dortigen Verkehrszeichen entstand offenbar nicht.

Einbruchsdiebstahl in Wohnhaus; Polizei bittet um Hinweise

In Sontra sind Unbekannte in den letzten Tagen offenbar in ein Wohnhaus in der Straße Kirchpark eingebrochen. Festgestellt wurde die Tat am Dienstagmittag gegen 12.15 Uhr. Die Unbekannten verschafften sich gewaltsam Zugang zu dem Haus und durchsuchten im Inneren die Räume und das Mobiliar. Ob die Einbrecher auch etwas geklaut haben, steht derzeit noch nicht fest. Den Sachschaden durch den Einbruch beziffert die Polizei auf 200 Euro. Die weiteren Ermittlungen hat jetzt die Kripo in Eschwege übernommen die um Hinweise in der Sache unter der Nummer 05651/925-0 bittet.

Polizei Witzenhausen

Parkrempler; Schaden 1200 Euro

Ein 68-jähriger Autofahrer aus Witzenhausen hat am Dienstagmorgen gegen 08.15 Uhr in der Stubenstraße von Witzenhausen beim Ausparken aus Unachtsamkeit den Pkw eines 39-Jährigen aus München beschädigt. Während an der Stoßstange des Verursachers lediglich ein Schaden von 200 Euro entstand, wurde der Pkw des 39-Jährigen mit 1000 Euro Schaden in Mitleidenschaft gezogen.

55-jährige Autofahrerin nimmt Autofahrerin im Kreisverkehr die Vorfahrt; Schaden 4000 Euro

Dienstagabend missachtete eine 55-jährige Autofahrerin aus Hessisch Lichtenau die Vorfahrt einer 36-jährigen Autofahrerin aus Witzenhausen, was zu einem Unfall führte. Die 55-jährige Verursacherin war in Witzenhausen gegen 18.30 Uhr von der Südbahnhofstraße kommend in den Kreisverkehr Richtung Walburger Straße eingefahren, ohne die im Kreisverkehr befindliche 36-Jährige zu beachten. Bei dem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge entstand Sachschaden in Höhe von 1000 Euro am Auto der Verursacherin, an dem anderen Fahrzeug entstand ein Schaden in Höhe von 3000 Euro.

Auffahrunfall; Schaden 3600 Euro

Am Dienstagvormittag gegen 11.15 Uhr ist eine 37-jährige Autofahrerin aus Baunatal auf der B 27 in Fahrtrichtung Göttingen nahe Neu-Eichenberg aus Unachtsamkeit auf einen vorausfahrenden Sattelzug aufgefahren. Die Frau war offenbar kurzzeitig abgelenkt und hatte zum Straßenrand geblickt, als sie aufgrund eines sich anbahnenden Rückstaus an der Ampel B 27 / B 80 nicht bemerkte, dass der Sattelzug vor ihr angehalten hatte. Bei dem Auffahrunfall entstand am Auto der Frau ein Frontschaden von 3500 Euro, am Auflieger des Sattelzuges entstand lediglich ein geringer Schaden an der Beleuchtungseinrichtung in Höhe von 100 Euro.

Diebstahl von Hörgeräten angezeigt; die Tat geschah offenbar bereits im Oktober im Eschweger Krankenhaus; Polizei sucht Zeugen

Anfang Dezember hat ein 75-jähriger Mann aus Frankfurt am Main Anzeige wegen Diebstahls erstattet, nachdem seiner gleichaltrigen Ehefrau die Hörgeräte im Wert von knapp 1950 Euro abhandengekommen waren.

Im Rahmen der Anzeigenerstattung bei den Beamten der Polizei in Frankfurt gab der Mann an, dass seine Ehefrau als Notfall am 06. Oktober in das Klinikum Werra-Meißner in Eschwege eingeliefert wurde. Der Krankenhausaufenthalt dauerte letztlich bis zum 22. Oktober. In dieser Zeit sei seine Frau eine Woche stationär auf der Intensivstation gewesen, danach sei sie für den Rest der Zeit auf der Station 5 gewesen. Während bei Einlieferung seiner Ehefrau diese ihre Hörgeräte noch mit ihren persönlichen Sachen mitführte, stellte man am 22.10.2020 nach der Entlassung und dem Rücktransport nach Hause fest, dass die akkubetriebenen Hörgeräte der Marke „Kind“ (Modell KINDevo 1420R) sich nicht mehr unter ihren persönlichen Gegenständen befanden. Mehrmalige Nachfragen und Absuchen seien bislang ohne Erfolg geblieben, so dass der Mann jetzt in Namen seiner Frau den Verlust der Hörgeräte als Diebstahl zur Anzeige gebracht hat. Nach Meinung des Ehepaares kommt nur ein Diebstahl der hochpreisigen Hörgeräte während des Krankenhausaufenthalts der Frau in Frage.

Hinweise in dem Fall nimmt jetzt die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0 entgegen, die nun mit den weiteren Ermittlungen betraut wurden.

70-jährige Frau wird von angeblichen Polizeibeamten in der Nacht angerufen; Polizei warnt vor Betrugsmasche der falschen Polizeibeamten

Eschwege

Polizei Hessisch Lichtenau

Die Polizei in Hessisch Lichtenau berichtet, dass in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch um kurz vor 02.00 Uhr eine 70-jährige Frau aus Hessisch Lichtenau von angeblichen Polizeibeamten angerufen wurde.

Bei dem Anruf, der die 70-Jährige aus dem Schlaf riss, gab eine männliche Person vor, ein „Herr Schneider“ von der Polizei in Kassel zu sein. Er fragte, ob die Frau nicht von der Einbruchserie in ihrer Wohngegend erfahren habe. Die verblüffte Frau entgegnete daraufhin dem Anrufer, dass sie einen Anruf um diese Uhrzeit durch die Polizei sehr ungewöhnlich findet und legte mit dem Hinweis auf, sich später selbst bei der Polizei zu informieren. Zu weiteren Forderungen seitens des Anrufers kam es daher nicht.

Bei der Masche der „Falschen Polizeibeamten“ handelt es sich um eine Betrugsmasche. Die Polizei warnt aus gegebenem Anlass und gibt dazu die folgenden Tipps:

Am Telefon: -Rufen Sie beim geringsten Zweifel bei der Behörde an, von der die angebliche Amtsperson kommt oder anruft. Suchen Sie die Telefonnummer der Behörde selbst heraus oder lassen Sie sich diese durch die Telefonauskunft geben.

Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Legen Sie

einfach auf.

einfach auf. Geben Sie keine Details zu Ihren familiären und finanziellen

Verhältnissen preis.

Verhältnissen preis. Die Polizei wird am Telefon keine Kontodaten erfragen.

An der Tür: -Fordern Sie von angeblichen Amtspersonen, zum Beispiel Polizisten, den Dienstausweis.

An der Tür: -Fordern Sie von angeblichen Amtspersonen, zum Beispiel Polizisten, den Dienstausweis. Wichtig: Lassen Sie ggfs. einen Besucher während der Überprüfung

vor der abgesperrten Tür warten.

vor der abgesperrten Tür warten. Die Polizei wird Sie niemals bitten, ihnen Geldbeträge oder

Wertgegenstände auszuhändigen.

Wertgegenstände auszuhändigen. Lassen Sie grundsätzlich keine Unbekannten in Ihre Wohnung und

übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen.

übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen. Wenn Ihnen eine Kontaktaufnahme verdächtig vorkommt Informieren

Sie sofort die Polizei unter der Notrufnummer 110 oder der jeweiligen

Amtsleitung und erstatten Sie Anzeige bei der Polizei.

Sie sofort die Polizei unter der Notrufnummer 110 oder der jeweiligen Amtsleitung und erstatten Sie Anzeige bei der Polizei. Wichtig bei Telefonkontakt: Beenden Sie zuerst ein verdächtiges

Telefonat und wählen dann erst die Nummer, die sie herausgesucht

haben.

Weitere Informationen erhalten Sie auch unter www.polizei-beratung.de