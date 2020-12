Kreis Bergstraße

Bensheim: Smartphones aus Handyladen gestohlen / Wer kann Hinweise zu dem Täter geben?

Bensheim – Vier Smartphones im Wert von über 5600 Euro schnappte sich am

Dienstagnachmittag (15.12.) ein Dieb und rannte weg. Der Vorfall passierte um

kurz vor 15 Uhr in einem Geschäft in der Hauptstraße, Ecke Schlinkengasse,

während Kunden im Laden bedient wurden.

Der geflüchtete Dieb ist etwa 25 Jahre alt und trug eine hellgraue Jacke mit

rot/orangenen Applikationen. Nach Zeugenaussagen hat er kurze dunkle Haare und

einen dunklen Teint.

Wer den Täter gesehen hat oder Hinweise zu ihm geben kann, meldet sich bitte bei

der Polizei (DEG) in Bensheim. Telefon: 06251/ 84680.

Bürstadt-Bobstadt: Einbrecher mit Gewissensbisse?

Bürstadt – Scheinbar hatten Einbrecher am Dienstagnachmittag (15.12.) doch

ein schlechtes Gewissen, als sie nach dem Einbruch in ein Einfamilienhaus die

Bewohnerin bemerkt hatten. Ohne Beute sind die Täter aus dem Wohnzimmer des

Hauses in der Sudentenstraße, Nähe Dankwartstraße verschwunden. Zuvor, zwischen

16.30 Uhr und 17.30 Uhr, drangen sie durch die aufgebrochene Terrassentür ein,

während die Hausbewohnerin in der Küche beschäftigt war.

Wer im Tatzeitraum verdächtige Personen bemerkt hat, meldet sich bitte beim

Kommissariat 21/22 in Heppenheim. Telefon: 06252/ 7060.

Viernheim: Streifen nehmen 15-Jährigen nach versuchtem Automatenaufbruch fest

Viernheim – Polizeistreifen haben am späten Samstagabend (12.12.) nach

einem versuchten Automatenaufbruch einen 15-Jährigen vorläufig festgenommen. Ein

Zeuge verständigte gegen 22.30 Uhr die Polizei und meldete einen Mann, der in

der Beethovenstraße versuchte, einen Zigarettenautomaten mit einer Säge

aufzubrechen. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung mit mehreren Streifen

konnten Polizeikräfte einen 15 Jahre alten Jungen in Tatortnähe festnehmen.

Zudem rannten weitere Personen bei Erblicken der Polizei, unter anderem in

Richtung Tivoli Park, schnellen Schrittes davon. Bei dem Ertappten stellten die

Polizisten eine Säge sicher. Der Jugendliche aus Viernheim wurde anschließend

nach Hause gebracht und seinen Eltern übergeben. Gegen den 15-Jährigen wurde

Strafanzeige erstattet. Die Ermittlungen zu den mutmaßlichen Komplizen dauern

zudem an.

Lorsch: Berauscht am Steuer/Flucht scheitert

Lorsch – Einen 35 Jahre alten Autofahrer stoppten zivile Verkehrsfahnder

des Polizeipräsidiums Südhessen am Dienstag (15.12.), gegen 15.30 Uhr, in der

Nibelungenstraße. Der Wagenlenker versuchte zunächst zu Fuß vor der

Polizeikontrolle zu flüchten, konnte jedoch von den Ordnungshütern rasch

überwältigt werden.

Der 35-jährige verfügt nicht über eine Fahrerlaubnis und zudem bestand der

Verdacht, dass er unter dem Einfluss von Marihuana am Straßenverkehr teilnahm.

Bei ihm fanden die Fahnder weiterhin wenige Gramm der Droge. Er wurde vorläufig

festgenommen und musste sich anschließend einer Blutentnahme unterziehen.

Den 35 Jahre alten Mann erwartet nun ein Ermittlungsverfahren.

Lorsch/Gernsheim: Zeitgleich drei Unfälle auf der A67/Rettungshubschrauber im Einsatz

Lorsch/Gernsheim – Am Dienstag (15.12.), kurz vor 15.00 Uhr, ereignete

sich auf der A 67 im zwischen Gernsheim und Lorsch ein schwerer Verkehrsunfall.

Es handelte sich zunächst um einen Alleinunfall, wobei ein 27- jähriger

Autofahrer gegen die Mittelleitplanke prallte. Dadurch verbog sich die

Schutzplanke in die Gegenfahrbahn und es wurden mehrere Trümmerteile

umhergeschleudert. Der Wagenlenker konnte durch den herbeigerufenen

Rettungsdienst befreit werden. Der 27-Jährige wurde schwerverletzt. Er wurde mit

einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Die Strecke war anschließend

für etwa zwei Stunden voll gesperrt.

Durch die umherfliegenden Trümmerteile musste auf der Gegenfahrbahn eine 51

jährige Autofahrerin, mit zwei weiteren erwachsenen Insassen und einem

Kleinkind, ausweichen. Sie kam ins Schleudern und krachte letztendlich auch in

die Mittelschutzplanke. Bei diesem Unfall wurde zum Glück keiner der Insassen

verletzt.

In etwa zur gleichen Zeit wurde an der Anschlussstelle Lorsch in Richtung

Frankfurt ein weiterer Verkehrsunfall gemeldet. Dort geriet ein 37 Jahre alter

Autofahrer von der Fahrbahn geworfen und überschlug sich anschließend. E kam

leicht verletzt ins Krankenhaus. Alle drei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit

und wurden durch umliegende ASD geborgen.

Im Berufsverkehr staute sich der Verkehr in beiden Fahrtrichtungen auf mehrere

Kilometer.

Darmstadt

Darmstadt: Kein Führerschein, kein Versicherungsschutz und unter Drogeneinfluss auf E-Skateboard unterwegs / 29-Jähriger nach Kontrolle festgenommen und Strafverfahren eingeleitet

Darmstadt – Ohne im Besitz eines Führerscheins zu sein, unter dem Einfluss

von Drogen und unterwegs auf einem E-Skateboard ohne Versicherungskennzeichen.

Unter diesen Gegebenheiten stoppten Polizeibeamte des 1. Reviers am

Mittwochmorgen (16.12.) gegen 7 Uhr einen 29-Jährigen in der Kasinostraße. Bei

einem anschließend freiwillig durchgeführten Drogentest bestätigte sich zudem

der Konsum von Drogen und bei der Durchsuchung des Mannes stellten die

Polizisten außerdem mehr als 3 Gramm Marihuana sicher. Damit endete der frühe

Morgen des 29-Jährigen auf der Polizeiwache. Dort erfolgte neben der

Anzeigenerstattung auch eine Blutprobenentnahme. Jetzt wird sich der Darmstädter

zukünftig in gleich mehreren Verfahren strafrechtlich verantworten müssen.

Darmstadt: Fahrschullehrer unter Drogeneinfluss gestoppt / Weiterfahrt untersagt

Darmstadt – Eine Fahrzeugkontrolle der Polizei in der Beckstraße / Ecke

Keisstraße endete am Mittwochnachmittag (16.12.) für einen Mann aus Darmstadt

vorerst mit der Sicherstellung seines Fahrzeugschlüssels sowie der Untersagung

der Weiterfahrt. Nachdem bei den Beamten anonyme Hinweise eingingen, dass der

Darmstädter in seiner Funktion als Fahrerschullehrer unter dem Einfluss von

Drogen seiner Tätigkeit nachgehe, war das Auto des Mannes in den Fokus der

Beamten geraten und am Nachmittag gegen 14.30 Uhr lokalisiert worden. Als er

gestoppt wurde erhärtete sich der Verdacht und ein an Ort und Stelle freiwillig

durchgeführter Drogentest bestätigte den Konsum von Cannabis. Zu Fuß musste er

im Anschluss seinen Weg fortsetzen und auch für seinen Schüler war die Fahrt

beendet. Ob und inwieweit er zukünftig seiner Tätigkeit weiter nachgehen kann,

wird von behördlicher Seite geprüft. Zudem wurde die Fahrerlaubnisbehörde über

das Geschehen benachrichtigt.

Darmstadt: Mehrere Gartenhütten aufgebrochen / Zeugen gesucht

Darmstadt – Für den Fortgang von Ermittlungen suchen die Beamten der

Ermittlungsgruppe – City Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen nachdem es

Einbrecher wiederholt auf mehrere Gartenhütten einer Kleingartenanlage im

Schnampelweg abgesehen hatten. In der Zeit zwischen Freitag (11.12.) und

Montagmorgen (14.12.) waren insgesamt sieben Hütten ins Visier der Täter

geraten. Aus vier dieser Gartenhäuschen entwendeten sie diverses Stehlgut im

Wert von rund 220 Euro. Der durch ihr Vorgehen verursachte Gesamtschaden wird

auf mehr als 900 Euro geschätzt. Unter der Rufnummer 06151/9690 sind die

Ermittler zu erreichen und werden alle sachdienlichen Hinweise entgegengenommen.

Darmstadt-Dieburg

Darmstadt/Darmstadt-Dieburg: Auch in dieser Woche mehrere Anrufe falscher Polizeibeamte / Echte Polizei warnt und gibt Ratschläge

Darmstadt/Darmstadt-Dieburg – Wie bereits in der letzten Woche kam es auch

in dieser zu vermehrten Anrufen von falschen Polizeibeamten. Auch im Laufe des

heutigen Tages (16.12.) wurden der Polizei über zehn Anrufe der falschen

Polizeibeamten gemeldet.

Überwiegend erreichten die Anrufe Anwohner im Raum Darmstadt oder im Landkreis

Darmstadt-Dieburg. Mit der bekannten Masche der „falschen Polizeibeamten“

versuchten die Kriminelle an die Ersparnisse der Angerufenen zu gelangen. Die

Betrüger erzählten die Geschichte von festgenommenen Einbrechern in der

Nachbarschaft oder auch verschiedene Abwandlungen des Geschehens. Bei der

Festnahme hätten die Täter einen Zettel mit dem Namen des Angerufenen

dabeigehabt. Nun müsse deren Hab und Gut in Sicherheit gebracht, sprich in die

Hände der Kriminellen gegeben werden. Nach derzeitigem Kenntnisstand

durchschauten die Angerufenen rechtzeitig die Masche und beendeten das Gespräch.

Weil auch in den kommenden Stunden und Tagen weiterhin mit einem andauernden und

erhöhten Aufkommen der betrügerischen Anrufe zu rechnen ist, warnt die Polizei

zudem über HessenWarn.

In diesem Zusammenhang gibt die echte Polizei folgende Ratschläge:

Geben Sie am Telefon keine Auskunft zu Ihren finanziellen oder persönlichen

Verhältnissen. Die Polizei verlangt von Ihnen auch nicht die Herausgabe von

Wertgegenständen.

Verständigen Sie beim geringsten Zweifel die für Ihren Wohnort zuständige

Polizeidienststelle und sprechen Sie mit Ihren nächsten Angehörigen über den

Anruf. Im Notfall wählen Sie die 110!

Weiterstadt: 30.000 Euro Schaden und zwei Leichtverletzte ach Unfall auf A 5

Weiterstadt – Nach ersten Schätzungen mindestens 30.000 Euro Schaden und

zwei leichtverletzte Wagenlenker, lautet die vorläufige die Bilanz nach einer

Kollision zwischen zwei Autos auf der A 5, zwischen den Anschlussstellen

Weiterstadt und Langen/Mörfelden, am Mittwochvormittag (16.12.), gegen 10.00

Uhr.

Für die Dauer der Unfallaufnahme sowie der Reinigung der durch auslaufenden

Kraftstoff verunreinigten Fahrbahn, musste die A 5 in Richtung Frankfurt voll

gesperrt werden. Es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Die beiden beteiligten Fahrzeuge kollidierten nach dem Zusammenprall jeweils mit

Betongleitwänden und wurden erheblich beschädigt. Die beiden Fahrer, ein 57

Jahre alter Mann aus Mannheim und eine 62-jährige Frau aus Frankfurt, zogen sich

nach gegenwärtigem Stand der Ermittlungen nur Blessuren leichterer Art zu.

Die Beamten der Polizeiautobahnstation Südhessen haben die Ermittlungen zum

Unfallhergang aufgenommen.

Ober-Ramstadt/Modau: 17-jähriger Radfahrer mit 1,94 Promille unterwegs

Ober-Ramstadt/Modau – Nachdem ein 17-Jähriger in der Nacht zum Mittwoch

(16.12.) mit seinem Pedelec die Odenwaldstraße befuhr und dabei stürzte,

alarmierte er die Polizei.

Der Radler befuhr die Landstraße 3099 in Richtung Modautal, als er nach

derzeitigem Kenntnisstand gegen 0.30 Uhr nach rechts von der Fahrbahn abkam und

daraufhin stürzte. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellte eine Streife der

Polizeistation Ober-Ramstadt rasch fest, dass der junge Mann unter dem Einfluss

von Alkohol stand. Ein Test zeigte 1,94 Promille an. Weil er sich nach

derzeitigem Kenntnisstand bei seinem Sturz leicht verletzte, wurde er im

Anschluss mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der 17-Jährige

musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Am Pedelec entstand ersten

Erkenntnissen zufolge ein geringer Schaden.

Er wird sich nun in einem Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der

Trunkenheit im Verkehr verantworten müssen.

Mühltal-Traisa: Wagen durchwühlt und nach Beute gesucht / Polizei sucht Zeugen

Mühltal-Traisa – Ein grauer Peugeot, der in der Weingartenstraße

abgestellt war, rückte in das Visier Krimineller.

Ersten Erkenntnissen zufolge, gelangten Unbekannte an den Innenraum des Wagens

und durchwühlten diesen. Offenbar suchten sie nach potentieller Beute. Der

Sachverhalt wurde am Dienstagmittag (15.12.), gegen 12.30 Uhr, von der

Fahrzeughalterin festgestellt und kann bis zum vergangenen Mittwoch, den 9.

Dezember, zurückliegen. Nach derzeitigem Kenntnisstand flüchteten die

Kriminellen ohne Diebesgut. Wie sie an den Innenraum des Wagens gelangen

konnten, ist Gegenstand polizeilicher Ermittlungen.

Die Ermittlungsgruppe der Polizei in Ober-Ramstadt ermittelt in diesem

Zusammenhang und rät:

Versichern Sie sich, dass beim Verlassen Ihres Wagens, alle Türen

und Fenster ge- und verschlossen sind.

und Fenster ge- und verschlossen sind. Geben Sie Kriminellen keine Chance und lassen sie keine

persönlichen Wertgegenstände im Fahrzeug liegen!

Wer sachdienliche Hinweise geben kann oder in diesem Zeitraum verdächtige

Beobachtungen gemacht hat, kann unter der Rufnummer 06154/6330-0 Kontakt mit den

Ermittlern aufnehmen.

Pfungstadt: Verfolgungsfahrt mit Kleinkraftrad in Pfungstadt- Zeugen gesucht

Pfungstadt – Am Dienstagabend (15.12.2020) gegen 20:35 Uhr beabsichtigte

eine Streife der Polizeistation Pfungstadt den Fahrer eines Kleinkraftrads im

Bereich der Mainstraße in Pfungstadt zu kontrollieren. Der konnte sich aber

zunächst der Kontrolle entziehen. Im Rahmen der anschließenden Fahndung wurde er

im Bereich der Ludwig-Clemenz-Straße durch die Streife erneut gesehen. Aber auch

hier versuchte der Fahrzeugführer zu flüchten. Dabei kam es im Bereich der

Kreuzung Klingsackerstraße / B 426 zu einer gefährlichen Situation, als der

Flüchtende bei Rot über die Kreuzung fuhr und dadurch mindestens ein weiteres

unbeteiligtes Fahrzeug stark abbremsen musste. Im Verlauf der weiteren Flucht

fuhr sich der Roller im Bereich der Kirchschneise fest und musste seine Flucht

zu Fuß fortsetzen. Unter Einbindung weiterer Streifen sowie zweier

Diensthundeführer konnte der 34-jährige Fahrer aus Griesheim schließlich im Wald

festgenommen werden. Ein angeforderter Polizeihubschrauber war bereits im

Anflug, konnte aber abbrechen. Der Kradfahrer wird sich nun unter anderem wegen

des Verdachts einer Fahrt unter Drogen- oder Alkoholeinfluss verantworten

müssen. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizeistation in

Pfungstadt (06157-95090) in Verbindung zu setzen.

Groß-Gerau

Stockstadt: Zwei E-Bikes aus Garage gestohlen

Stockstadt

Neben den beiden Diebstählen von motorisierten Zweirädern aus Garagen in Stockstadt und Riedstadt in der Nacht zum Mittwoch (16.12.) (wir haben berichtet), meldete sich im Laufe des Tages noch ein weiterer Geschädigter bei der Polizei.

Aus einer Garage in der Schillerstraße ließen Unbekannte, ebenfalls in der zurückliegenden Nacht (15./16.12.), zwei graue E-Bikes der Marke Carver mitgehen. Der Schaden beträgt rund 4000 Euro.

Die Polizei prüft auch hier, ob zwischen den nun drei Taten ein Zusammenhang besteht. Hinweise von Zeugen werden erbeten an die Polizeistation Gernsheim unter der Rufnummer 06258/9343-0.

Riedstadt-Erfelden/Stockstadt: Garagen und Mopeds im Visier von Kriminellen

Riedstadt/Stockstadt

Zwei Garagen, eine in der Frankfurter Straße in Erfelden sowie eine weitere in der Friedrich-Ebert-Straße in Stockstadt, gerieten in der Nacht zum Mittwoch (16.12.) in das Visier von Kriminellen.

Die ungebetenen Besucher drangen zunächst unberechtigt in die Garagen ein und hatten es in beiden Fällen offenbar auf dort untergestellte motorisierte Zweiräder abgesehen. Das zunächst in Erfelden erbeutete Leichtkraftrad und das in Stockstadt gestohlene Mockick ließen sie aber jeweils wenige Meter von den Tatorten entfernt zurück. Die Polizei prüft nun einen Tatzusammenhang.

Wer zu den Vorfällen sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Groß-Gerau unter der Rufnummer 06152/1750 oder der Polizeistation Gernsheim unter 06258/9343-0 zu melden.

Riedstadt-Wolfskehlen: Kripo durchsucht Wohnung/Zahlreiche nach Waffengesetz verbotene Gegenstände gefunden

Riedstadt

Im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz durchsuchten Beamte des Rüsselsheimer Rauschgiftkommissariats K 34 am Dienstag (15.12.) per richterlichem Durchsuchungsbeschluss die Wohnung zweier 27 und 28 Jahre alter Frauen. Die Ordnungshüter fanden zwar nur geringe Mengen Drogen, stießen bei der Suche allerdings auf zahlreiche nach dem Waffengesetz verbotene Gegenstände.

Insgesamt stellten die Polizisten sechs Wurfmesser, einen Totschläger, zwei Schlagringe, ein Nunchaku, ein Einhandmesser, eine Softair-Pistole mit 5000 Schuss sowie ein Softair-Gewehr inklusive Munition sicher.

Auf die beiden Frauen kommt nun ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz zu.

Verkehrsunfallflucht Mainzer Str. Höhe Nr. 44 in Büttelborn 15.12.2020 12:26 Uhr

64572 Büttelborn

Die Fahrzeugführerin parkte ihren schwarzen Opel Sports Tourer in Büttelborn, auf Höhe der Hausnummer 44 in der Mainzer Straße. Ein unbekannter weißer Pkw befuhr die Mainzer Straße, aus Richtung Groß-Gerau kommend, in Richtung Griesheim. Im Vorbeifahren touchierte der weiße Pkw den geparkten schwarzen Wagen. Es entstand Sachschaden am geparkten Opel. Der finanzielle Schaden beträgt ca. 150,- EUR. Der Verursacher entfernte sich unmittelbar vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Mögliche Zeugen mögen sich bitte mit der Polizeistation Groß-Gerau in Verbindung setzen, unter Telefonnummer 06152-1750.

Odenwaldkreis

Erbach: Diebe stehlen kompletten Warenaussteller in der Brückenstraße

Dreiste Diebe nahmen am Montag (14.12) zwischen 18 Uhr und kurz vor 20 Uhr einen kompletten Warenaussteller mit Lammfellen in der Brückenstraße mit. Der Schaden wird auf etwa 800 Euro beziffert.

Der Aufsteller aus Holz konnte noch am Abend etwa 100 Meter entfernt im „Städtel“, an der Hauswand der dortigen Kirche, wieder aufgefunden werden. Die Lammfelle, acht bis zehn Stück, bleiben jedoch verschwunden.

Wer hat am Montag den Diebstahl beobachtet oder weiß, wer seit neuestem Besitzer von mehreren Lammfellen ist?

Alle Hinweise nehmen Ermittler der Erbacher Polizei (DEG) unter der Rufnummer 06062 / 9530 entgegen.

Erbach: Mutwillig Lichterkette zerschnitten – Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung

Beamte der Polizeistation Erbach haben am Dienstag (15.12.) eine Anzeige wegen Sachbeschädigung aufgenommen, nachdem die von der Stadt Erbach aufgehängte Lichterkette in der Kernstadt vorsätzlich an mehreren Stellen zerschnitten worden ist. Betroffen sind die Bereiche Hauptstraße und Erasmuspforte. Der Sachschaden wird auf mindestens 500 Euro geschätzt. Die Tat wurde zwischen dem letzten Donnerstag (10.12.) und Samstag (12.12.) verübt.

Hinweise zu der Sachbeschädigung werden von der Polizei (DEG) in Erbach entgegengenommen. Telefon: 06062 / 9530