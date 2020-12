Drei Weihnachtsbäume in Brand gesetzt

Melsungen (ots) – 200 Euro Sachschaden entstand Dienstagnacht 15.12.2020 gegen 23:25 Uhr bei einer Brandstiftung an Weihnachtsbäumen in der Kasseler Straße. Unbekannte Täter hatten 3 Weihnachtsbäume, welche in der Kasseler Straße Höhe Nr. 27 standen, in Brand gesetzt.

Der Brand war von einer Anwohnerin bemerkt worden, welche die Feuerwehr verständigte.

Der Brand wurde von der alarmierten Feuerwehr gelöscht.

Hinweise bitte an die Polizeistation in Melsungen, unter Tel.: 05661/70890

Versuchter Einbruch in Wohnhaus

Homberg-Welferode (ots) – Am Montagmittag 14.12.2020 zwischen 11-14:30 Uhr versuchten unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Fasanenallee einzubrechen. Die Täter verursachten hierbei 500 Euro Sachschaden. Die Täter begaben sich zu der Wohnung im Kellergeschoss eines Einfamilienhauses und versuchten dort erfolglos ein Fenster aufzubrechen.

Da ihnen dies nicht gelang flüchteten sie unerkannt vom Tatort.

Das Fenster wurde bei dem Aufbruchversuch beschädigt.

Hinweise bitte an die Polizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen