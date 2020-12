Neustadt an der Weinstraße – Die Erneuerung der Kreisverkehrsanlage an der Anschlussstelle A 65 Neustadt Süd in Fahrtrichtung Ludwigshafen und B 39 kommt am 18. Dezember 2020 zum Abschluss.

Die Strecke wird nach einer Bauzeit von ca. sieben Wochen am 18. Dezember 2020, ab ca. 17 Uhr, wieder für den Verkehr freigegeben.

Der Landesbetrieb Mobilität Speyer dankt allen Verkehrsteilnehmern für das aufgebrachte Verständnis während der Bauzeit.