Corona-Pandemie: Osthessische Polizei kontrolliert nächtliche Ausgangsbeschränkungen und Alkoholverbot

Osthessen – Seit Samstag (12.12.) gilt für den Landkreis Fulda eine nächtliche Ausgangsbeschränkung sowie ein ganztägiges Alkoholverbot in der Öffentlichkeit. Gleiches tritt am heutigen Mittwoch (16.12.) im Landkreis Hersfeld-Rotenburg und am morgigen Donnerstag (17.12.) im Vogelsbergkreis mit einer Allgemeinverfügung in Kraft.

Zur Überwachung und Durchsetzung der geltenden Verfügungen unterstützt die hessische Polizei – wie bereits bei den Überwachungsmaßnahmen der bisherigen Beschränkungen und Verordnungen im Zusammenhang mit der Eindämmung des Coronavirus – weiterhin die originär zuständigen Gesundheits- und Ordnungsämter im Rahmen der Amtshilfe.

Verstärkte Kontrollen in allen drei osthessischen Landkreisen

Mit in Kraft treten der nächtlichen Ausgangsbeschränkungen im Landkreis Fulda am vergangenen Wochenende führte die Fuldaer Polizei bereits verstärkt Kontrollen durch. Hierbei zeigten sich die allermeisten Menschen verantwortungsbewusst und hielten sich an die geltende Allgemeinverfügung. Auch in den kommenden Tagen wird die osthessische Polizei ihre Kontrolltätigkeiten fortsetzen und diese auf den Landkreis Hersfeld-Rotenburg und den Vogelsbergkreis ausweiten.

Polizei appelliert an Verantwortungsbewusstsein

Bei einem möglichen Fehlverhalten agiert die osthessische Polizei auch weiterhin mit Augenmaß. Dabei setzen die Polizistinnen und Polizisten in Gesprächen auf Einsicht und appellieren an das Verantwortungsbewusstsein der Betroffenen. Sollte es jedoch erforderlich sein, werden Verstöße – unter Berücksichtigung des jeweiligen Einzelfalls – aber auch konsequent verfolgt.

Onlinewache verstärkt nutzen

Generell weist die osthessische Polizei im Zusammenhang mit den neuerlichen Beschränkungen zur Reduzierung von persönlichen Kontakten nochmals darauf hin, dass Anzeigen und Meldungen auch über die Onlinewache der hessischen Polizei erstattet werden können. Hier kommen insbesondere Sachverhalte in Betracht, in denen kein polizeiliches Erscheinen vor Ort notwendig erscheint – wie etwa bei Anzeigen aus dem Bereich der Internet- oder Diebstahlskriminalität.

Die Onlinewache ist über die Homepage der Polizei Hessen unter www.polizei.hessen.de erreichbar. Dort sind auch spezielle Formulare für ausgewählte Deliktsbereiche hinterlegt.

Für Notrufe und Akutlagen ist die Erreichbarkeit der osthessischen Polizei auch weiterhin rund um die Uhr über den Notruf 110 sichergestellt!

König Ludwig und das liebe Vieh – Regionaler Verkehrsdienst Fulda spendet zu Weihnachten

Fulda – Es ist Weihnachten und dieses Jahr ist es zusätzlich eine ganz besondere Zeit. Aus diesem Grund haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Regionalen Verkehrsdienstes der Polizei in Fulda sich etwas Besonderes überlegt und wollten anstatt eine Weihnachtsfeier auszurichten, das Geld für einen guten Zweck spenden.

Doch wen wählt man aus? Die Wahl viel ganz schnell auf die, die es in der Coronazeit durch Schließungen und Kontaktbeschränkungen auch nicht einfach hatten und ganz besonders an Weihnachten der Aufmerksamkeit bedürfen: Tiere in Tierheimen und kleinen Tiergärten.

„Als regionaler Verkehrsdienst, die das ganze Jahr in Fulda und dem Landkreis unterwegs sind und für Verkehrssicherheit arbeiten, wollten wir mit einer kleinen Spende Einrichtungen in unserer Region bedenken“, so Carsten Sippel, Leiter des Verkehrsdienstes.

In unmittelbarer Nachbarschaft zur Dienststelle liegt das Fuldaer Tierheim. Dort übergaben die Ordnungshüter an den Vorsitzenden Herbert Heurich eine Spende über 100 Euro. Herr Heurich führte die Gäste durch die große Anlage und erklärte vieles über Um- und Neubauten und die stetigen Verbesserungen zum Wohl der dort lebenden Tiere. Hunde und Katzen, wie Kaninchen und Meerschweinchen warten dort auf neue Besitzer. Herr Heurich betonte allerdings, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Tierheimes genauestens prüfen, wem sie die Tiere anvertrauen und ob das Verhältnis zwischen Besitzer und Tier passt. Denn nichts ist schlimmer für die Fellnasen, als wenn sie kurze Zeit später wieder im Tierheim sitzen müssen. Dennoch sieht man, mit wieviel Liebe und Sorgfalt sich die ehrenamtlichen Mitarbeiter um die Schützlinge kümmern, damit die sich dort auch wohl fühlen.

Außerdem sollte noch der Heimattiergarten in Fulda bedacht werden, der ganz stark unter der coronabedingten Schließung leiden muss. Da kam die Idee mit einer Tierpatenschaft sehr gut an. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter suchten sich als Patentier den Rhönschafbock „König Ludwig“ aus.

„Wir finden, das Tier passt ganz gut zu unserem regionalen Bezug“, sagte Georg Ludwig vom Verkehrsdienst mit einem Augenzwickern. Frau Dr. Bianca Reith vom Vorstand des Heimattiergartens freute sich die Spende von 100 Euro entgegenzunehmen und überreichte eine Urkunde, die nun für ein Jahr die Patenschaft zu „König Ludwig“ bescheinigt.

Natürlich ist es nur ein kleiner Anteil und deckt bei Weitem nicht die Kosten für die jährliche Betreuung der Tiere. Aber vielleicht haben die Polizistinnen und Polizisten aus Petersberg ja eine Idee erzeugt, die den einen oder anderen „einfach mal so“ an die Tiere denken lässt.

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Heringen. Am Mittwoch (09.12.), in der Zeit von 0:00 Uhr bis 15:00 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Unfallverursacher einen Beleuchtungsmast in der Ölbergstraße in Widdershausen. Der Mast ist verbogen und weißt Kratzspuren in 3 bis 4 Metern Höhe auf. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von circa 1.100 Euro.

Hinweise zum Unfallverursacher bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter

Verkehrsunfall – Motorradfahrer schwer verletzt

Fulda – Am Mittwoch (09.12.) kam es auf der Ausfahrt der B254 Maberzell/Trätzhof zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 21-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt wurde. Die 71-jährige Fahrerin eines VW Tiguan befuhr die B254 von Fulda in Richtung Großenlüder. An der Ausfahrt Maberzell/Trätzhof verließ er die Bundesstraße, um nach links auf die K116 in Richtung Maberzell abzubiegen. An der Einmündung übersah der Autofahrer den von links kommenden Motorradfahrer. Bei der Kollision wurde der Motorradfahrer schwer verletzt. Er wurde zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus transportiert. Es entstand ein Gesamtschaden von circa 7.000 Euro.

Einbruch in Appartement

Gersfeld – Unbekannte brachen zwischen Samstagabend (12.12.) und Dienstagmittag (15.12.) in ein Appartement in der Straße „Auf der Wacht“ ein. Die Täter hebelten eine Tür auf und durchsuchten die Räumlichkeiten. Sie stahlen einen Fernseher im Wert von circa 400 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Lebensmittelgeschäft

Fulda – Unbekannte brachen zwischen Montagabend (14.12.) und Dienstagmorgen (15.12.) in ein Lebensmittelgeschäft in der Straße „Hinter den Löhern“ ein. Die Täter durchsuchten die Geschäftsräume und stahlen Schmuck und Bargeld. Sie hinterließen 250 Euro Sachschaden.

Einbruch in Pflegeheim

Ulrichstein – Unbekannte brachen in der Nacht auf Mittwoch (16.12.) im Erlenweg in ein Pflegeheim ein. Die Täter durchsuchten erfolglos die Büroräume nach Diebesgut und verursachten circa 1.000 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Kennzeichendiebstahl

Bad Hersfeld – Unbekannte stahlen in der Nacht auf Dienstag (15.12.) in der Ziegenhainer Straße die Kennzeichen HEF-EZ 130 eines grauen VW. Das Auto stand auf einem Parkplatz gegenüber der Hausnummer 57. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sachbeschädigung durch Böller

Bad Hersfeld – Am späten Dienstagabend (15.12.), gegen 23:45 Uhr, beschädigten Unbekannte in der Straße „An der Untergeis“ eine Hauseingangstür. Durch das Zünden des Böllers zerbärste der Glaseinsatz der Tür. Am Tatort konnten zwei dunkelbekleidete Personen, die nach dem Knall in unbekannte Richtung flüchteten, beobachtet werden. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Pkw crasht auf der A4 unter einen Sattelzug – Fahrer leicht verletzt

Bad Hersfeld – Am Mittwoch (16.12.) kam es gegen 5:10 Uhr auf der A4, Kirchheim-Dresden, Gemarkung Friedewald, Richtung Dresden, zu einem Verkehrsunfall.

Ein 41-jähriger Fahrzeugführer aus der Schweiz befuhr mit einem Pkw-Kombi VW Golf die A4 in östlicher Fahrtrichtung. Kurz nach der Anschlussstelle Friedewald befuhr der Fahrer, der auf dem Weg nach Berlin war, den rechten Fahrstreifen, als er vermutlich aufgrund einer Unachtsamkeit nahezu ungebremst auf einen vorausfahrenden Sattelzug aus dem Landkreis Uckermark (Brandenburg) auffuhr. Durch die Wucht des Aufpralls drehte sich der VW Golf um 180 Grad und kam anschließend – im Frontbereich völlig zerstört – zum Stillstand. Die Hinterachse des Sattelaufliegers wurde durch das Unfallgeschehen ebenfalls erheblich beschädigt, konnte aber noch aus eigenem Antrieb zum nahegelegenen Parkplatz Nadelöhr fahren.

Der Fahrer des VW Golf konnte sich selbst aus dem Fahrzeugwrack befreien, wurde leicht verletzt und konnte nach einer ambulanten Versorgung durch Rettungssanitäter des DRK an der Unfallstelle wieder entlassen werden. Der 49-jährige polnische Sattelzugfahrer blieb unverletzt und kam mit dem Schrecken davon. Aufgrund der Bergungs-, Aufräum- und Reinigungsarbeiten wurde der rechte Fahrstreifen für etwa eine Stunde von der Feuerwehr Bad Hersfeld gesperrt. Es kam zu keiner nennenswerten Beeinträchtigung des nachfolgenden Verkehrs in Fahrtrichtung Dresden.

Der entstandene Sachschaden wird auf circa 50.000 Euro geschätzt.

Auffahrunfall

Petersberg – Eine 34-jährige VW-Fahrerin aus Hofbieber und eine 32-jährige Opel-Fahrerin aus Petersberg wurden bei einem Unfall am Montag, (14.12.) leicht verletzt. Die Opel-Fahrerin befuhr gegen 10.20 Uhr in Petersberg die L 3174 aus Richtung Petersberg kommend in Richtung Margretenhaun. An der Einmündung zur Margretenhauner Straße bremste sie ihr Fahrzeug ab, um nach links abzubiegen. Die nachfolgende VW-Fahrerin erkannte die Situation zu spät und fuhr auf. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro.

Alleinunfall mit Schwerverletztem

Niederaula. Am Montag, den 14.12.2020, um 20:58 Uhr befuhr ein 23 jähriger Mann aus Bad Hersfeld mit seinem Seat Toledo, die Bundesstraße 62 aus Bad Hersfeld kommend in Richtung Niederaula. Aus bislang unbekannter Ursache kam der 23 Jährige auf der Strecke von der Fahrbahn nach rechts ab, prallte gegen ein Verkehrszeichen und überschlug sich nach Durchfahren eines Straßengrabens. Der Mann wurde bei dem Unfall schwer verletzt. An dem Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

Lkw-Unfall beim Einparken

Kirchheim. Am Montag (14.12.), um 11:38 Uhr, kollidierte ein 61 jähriger Lkw-Fahrer aus Serbien mit dem Sattelzugauflieger eines 37jährigen Mannes aus der Ukraine auf dem Rastplatz der Shell SVG. Hierbei wurde ein auf dem Sattelzugauflieger des Ukrainers befindlicher Neuwagen beschädigt, sowie der Lkw des 61 jährigen Unfallverursachers. Es entstand Gesamtsachschaden in Höhe von circa 5.000 Euro.

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Philippsthal. Am Donnerstag (10.12.), um 06:15 Uhr, parkte ein 23jähriger Mann aus Schenklengsfeld seinen schwarzen VW Tiguan auf dem Parkplatz der Firma K + S am Standort Hattorf. Als der Mann um 15:00 Uhr zu seinem Fahrzeug zurück kam, stellte er fest, dass ein unbekannter Unfallverursacher die Beifahrertür, vermutlich beim Aussteigen, beschädigt hatte. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro. Hinweise zum Unfallverursacher bitte unter der Telefonnummer 06621/932-0 an die Polizeistation Bad Hersfeld, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Bad Hersfeld. Am Samstag, (12.12.), um 17:25 Uhr, befuhr eine 23jährige Frau aus Bad Hersfeld mit ihrem grauen Audi A2 die Bahnhofstraße auf dem linken der beiden Fahrstreifen. Neben ihr auf dem rechten Fahrstreifen fuhr ein weißer Pkw (vermutlich VW UP) mit der Aufschrift „Häusliche Krankenpflege … „. Nachdem die Ampel auf Grün schaltete, fuhren beide Fahrzeuge an und bogen nach links in die Reichsstraße ein. Nach Angaben der Bad Hersfelderin kam der weiße Pkw aufgrund von Unachtsamkeit auf den rechten Fahrstreifen, sodass die 23 jährige Frau mit ihrem Audi stark abbremsen und nach rechts ausweichen musste, um einen Zusammenstoß der Pkw`s zu vermeiden. Hierbei stieß der Audi mit dem vorderen rechten Reifen gegen den Bordstein und beschädigte sich die Felge. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro. Hinweise zum Unfallhergang sowie dem Unfallverursacher bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder Online unter www.polizei.hessen.de.

Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr mit leichtverletzter Person

Ludwigsau. Am Montag, um 08:18 Uhr, befuhr ein 45jähriger Sprinterfahrer aus Unna die Landstraße 3254 von Rengshausen in Richtung Ersrode. Ein 65jähriger Mann aus Rotenburg an der Fulda befuhr die Gegenfahrbahn mit seinem Ford Transit. Aus Unachtsamkeit kam es zu einer seitlichen Berührung der beiden Fahrzeuge an den Außenspiegeln. Hierbei verletzte sich der 65 jährige Rotenburger leicht durch umherfliegende Glassplitter. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von circa 3.500 Euro.