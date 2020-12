61-jähriger Wiesbadener zwingt Lokführer zur Notbremsung

Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main

Wiesbaden (ots) – Die Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main hat gegen einen

61-jährigen Wiesbadener ein Ermittlungsverfahren wegen des gefährlichen

Eingriffs in den Bahnverkehr eingeleitet. Im Bereich des Wiesbadener

Hauptbahnhofes hatte der Mann am Dienstagmittag, gegen 13 Uhr, den Lokführer

einer S-Bahn zu einer Notbremsung gezwungen.

Wie der Lokführer der Bundespolizei meldete, war der Mann über die Gleise

gelaufen, als die S-Bahn in den Bereich einfuhr. Durch die Notbremsung konnte

die S-Bahn glücklicherweise so stark abbremsen, dass er noch rechtzeitig die

Gleise verlassen konnte. Obwohl er danach vom Bahngebiet flüchtete, konnte ihn

eine Streife der Bundespolizei in der Nähe eines Großmarktes feststellen. Den

Beamten erklärte er, dass er durch das Überqueren der Gleise abkürzen wollte, um

noch schnell einzukaufen.

Nach Feststellung seiner Personalien wurde er vor Ort entlassen und ihm erklärt,

dass gegen ihn ein Ermittlungsverfahren wegen des gefährlichen Eingriffs in den

Bahnverkehr eingeleitet wird.

Durch den Vorfall kam es bei insgesamt sechs Zugverbindungen zu Verspätungen.

Securitymitarbeiter mit Messer bedroht, Wiesbaden, Bahnhofsvorplatz, 16.12.2020, 08:35 Uhr

(mv) Am Mittwochmorgen gegen 08:35 Uhr soll ein Mitarbeiter eines

Haussicherheitsdienstes am Bahnhofsvorplatz vor dem Liliencarree mit einem

Messer bedroht worden sein. Der Mitarbeiter habe dem bis dahin unbekannten

Täter, aufgrund fehlender Mund-Nasen-Bedeckung, den Zutritt verwehrt und sei

daraufhin von diesem mit dem Messer bedroht worden. Als der Bedrohte einige

Schritte zurücktrat, habe sich der Angreifer entfernt und sei in einen der

wartenden Linienbusse am Hauptbahnhof eingestiegen. Dort konnte er kurz darauf

von der mittlerweile verständigten Polizei aufgegriffen und festgenommen werden.

Nachdem alle erforderlichen polizeilichen Maßnahmen durchgeführt waren, wurde

der Angreifer in eine psychiatrische Einrichtung gebracht.

Eine Verletzte und vier beschädigt Pkw bei Verkehrsunfall, Mainz, Kastel, Boelkestraße, Dienstag, 15.12.2020, gegen 07:20 Uhr,

(däu)Am Dienstagmorgen wurde in der Boelkestraße in Mainz-Kastel bei einem

Verkehrsunfall mit vier beteiligten Pkw eine 30-jährige Frau leicht verletzt.

Als die 30-jährige VW-Fahrerin verkehrsbedingt abbremsen musste, fuhr ihr eine

25-jährige Audi-Fahrerin, mutmaßlich aus Unachtsamkeit, von hinten auf. Aufgrund

des starken Aufpralls, wurde der VW auf einen vor ihm fahrenden Renault

geschoben, welcher daraufhin mit dem vor ihm fahrenden Opel kollidierte. Während

die drei anderen Beteiligten mit dem Schrecken davon kamen, musste die

VW-Fahrerin in ein Krankenhaus gebracht werden. An allen vier Fahrzeugen

entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 2.600 Euro.

Fahrradfahrer von Pkw erfasst und leicht verletzt, Wiesbaden, Kaiser-Friedrich-Ring, Dienstag, 15.12.2020, gegen 13:00 Uhr,

(däu)Ein 30-jähriger Fahrradfahrer wurde am frühen Dienstagnachmittag im

Kaiser-Friedrich-Ring bei einem Zusammenstoß mit einem Pkw leicht verletzt. Als

eine 53-jährige Frau mit ihrem Mitsubishi verbotswidrig vom

Kaiser-Friedrich-Ring nach rechts in die Biebricher Allee abbiegen wollte,

übersah sie mutmaßlich den neben ihr auf dem Radweg fahrenden Fahrradfahrer und

es kam zur Kollision. An dem Pkw sowie an dem Mountainbike entstand leichter

Sachschaden.

Ölspur auf Fahrbahn führt zu Verkehrsunfall, Wiesbaden, Theodor-Heuss-Ring, Dienstag, 15.12.2020, gegen 20:30 Uhr,

(däu)Ein 21-jähriger Wiesbadener wurde am Dienstagabend im Theodor-Heuss-Ring

bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt. Der junge Mann fuhr in Richtung

Konrad-Adenauer-Ring als sein Pkw von der Fahrbahn abkam, gegen einen

Laternenmast knallte und anschließend am rechten Fahrbahnrand zum Stehen kam.

Den Ermittlungen nach brach der Fiat aufgrund einer auf der Fahrbahn

befindlichen Ölspur aus. Der Verursacher der Ölspur konnte bislang nicht

ermittelt werden. An dem Fiat entstand ein Sachschanden in Höhe von etwa 5.000

Euro.

Opel Astra bei Verkehrsunfallflucht beschädigt, Wiesbaden, Bierstadt, Ritterspfad, Dienstag, 15.12.2020, zwischen 19:00 Uhr und 21:30 Uhr,

(däu)Am Dienstagabend zwischen 19:00 Uhr und 21:30 Uhr wurde im Ritterspfad in

Wiesbaden-Bierstadt ein grauer Opel Astra bei einem Verkehrsunfall mit

anschließender Fahrerflucht beschädigt. Der Opel war am Fahrbahnrand geparkt,

als der Unfallverursacher mit seinem Fahrzeug gegen den Astra fuhr und somit den

Schaden im Bereich des linken hinteren Radkastens in Höhe von etwa 1.500 Euro

verursachte. Hinweisgeber werden gebeten, sich telefonisch beim Regionalen

Verkehrsdienst unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

Polizeiautobahnstation Hoher Sachschaden nach Kollision zweier Lkw, Wiesbaden, Bundesautobahn 3, Höhe Niedernhausen, Dienstag, 15.12.2020, gegen 10:00 Uhr,

(däu)Am Dienstagmorgen kam es auf der Bundesautobahn 3 in Höhe der

Anschlussstelle Niedernhausen zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Lkw.

Als der 32-jährige Fahrer eines Sattelzuges auf dem rechten Fahrstreifen

verkehrsbedingt bremsen musste, schaffte es der 27-jährige Fahrer des

dahinterfahrenden Lkw nicht mehr rechtzeitig zu bremsen und fuhr dem Sattelzug

hinten auf. Der 27-Jährige wurde zur weiteren Abklärung vorsorglich in ein

Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 95.000 Euro.

Versuchter Einbruch in Anwaltsbüro, Wiesbaden, Luisenstraße, Montag, 14.12.2020, 19:00 Uhr bis Dienstag, 15.12.2020, 06:45 Uhr

(mv) Unbekannte Täter gelangten zwischen Montagabend und Dienstagmorgen in der

Luisenstraße in Wiesbaden in ein Mehrfamilienhaus und versuchten dort, in ein

Anwaltsbüro einzubrechen. Die Täter hebelten an der Zugangstür zu dem Büro, die

dem gewaltsamen Öffnen allerdings Stand hielt. Anschließend flüchteten die Täter

in unbekannte Richtung. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 600 Euro. Die

Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter

der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

Malergroßhandel angegangen, Wiesbaden, Rheingaustraße, Dienstag, 15.12.2020, 23:40 Uhr

(mv) Am Dienstagabend wurde durch unbekannte Täter ein Malereinkauf in der

Rheingaustraße in Wiesbaden-Biebrich angegangen. Die Täter öffneten gewaltsam

die erste von zwei Glastüren des Windfangs. Hierbei wurde der akustische Alarm

ausgelöst. Die Täter flüchteten daraufhin unerkannt in unbekannte Richtung. Es

entstand ein Sachschaden von ca. 5.000 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise

geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter der Rufnummer

(0611) 345-0 in Verbindung zu setzen.

Zivilcourage – Ladendieb verfolgt, Wiesbaden, Dotzheimer Straße, Montag, 14.12.2020, 17:45 Uhr

(mv) Zivilcourage bewies ein 53-jähriger Mann, der einen Ladendieb verfolgte und

sich auch durch drohende Schläge nicht davon abhalten ließ, bis die Polizei den

Dieb fassen konnte. Der Dieb nahm am Montagnachmittag in einem

Bekleidungsgeschäft in der Dotzheimer Straße mehrere Artikel an sich und verließ

den Laden, ohne dafür zu bezahlen. Der 53-Jährige bemerkte dies und forderte den

Mann auf, stehen zu bleiben. Als dieser der Aufforderung nicht nachkam und

flüchtete, verfolgte der Zeuge den Dieb. Auch als der Dieb sich zu dem Zeugen

umdrehte und nach ihm schlug, ließ sich dieser nicht von der Verfolgung

abbringen. Er bat eine Passantin die Polizei zu verständigen, der es dann

gelang, den 64-jährigen Dieb in der Rüdesheimer Straße festzunehmen. Dieser wird

sich nun in einem Strafverfahren wegen Ladendiebstahl und versuchter

Körperverletzung verantworten müssen.

Ladendetektiv angegriffen, Wiesbaden, Friedrichstraße, Dienstag, 15.12.2020, 16:35 Uhr

(mv) In einem Bekleidungsgeschäft in der Friedrichstraße in Wiesbaden, wurden am

Dienstagnachmittag ein Ladendetektiv und eine Mitarbeiterin des Geschäftes nach

einem versuchten Ladendiebstahl angegriffen. Nachdem der Detektiv zwei Frauen

bemerkt hatte, wie diese die Etiketten von Waren entfernten, sprach dieser die

beiden an. Da es sich um Frauen handelte, nahm er eine Mitarbeiterin zu Hilfe.

Kurz danach erschienen zwei Männer, die unmittelbar zuvor von den beiden Frauen

telefonisch herbeigerufen wurden. Die beiden Männer griffen den Detektiv und die

Mitarbeiterin an und versuchten so, den beiden Diebinnen die Flucht zu

ermöglichen. Die Angegriffenen konnten sich wehren und alle vier Personen der

herbeigerufenen Polizei übergeben. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde

gegen alle vier Personen eingeleitet.

16-Jährige in Bus angegriffen, Wiesbaden, Idsteiner Straße, Dienstag, 15.12.2020, 13:35 Uhr

(mv) Am Dienstagmittag, um 13:35 Uhr, wurde eine 16-Jährige in einem Linienbus,

der sich in der Idsteiner Straße befand, angegriffen und beleidigt. Eine Frau

bestieg den Linienbus in der Idsteiner Straße in dem sich auch die Geschädigte

befand, ohne eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Sie wurde von dem Fahrer

aufgefordert, diese aufzusetzen. Als sie der Aufforderung nicht nachkam, wurde

sie aufgefordert, den Bus wieder zu verlassen. Die Frau soll daraufhin ihr Handy

aus der Tasche geholt und die anwesenden Businsassen gefilmt haben. Als die

16-jährige Geschädigte die Frau bat, dies zu unterlassen, habe die Frau die

Geschädigte geschlagen, getreten und sie beleidigt. Nach dem Angriff sei die

Frau aus den Bus gestiegen und in Richtung Innenstadt davon gegangen sein. Die

Angreiferin soll ca. 43 Jahre alt und ca. 160 cm groß sein und braune,

schulterlange Haare haben. Sie war bekleidet mit einer braunen Lederjacke, einer

braunen Hose und einem weißen Top. Dazu trug sie schwarze Schuhe. Zeugen werden

gebeten, sich beim 1. Polizeirevier unter der Rufnummer (0611) 345 2140 zu

melden.

VW-Bus aufgebrochen, Wiesbaden, Anton-Bergius-Straße, Montag, 14.12.2020,18:30 Uhr bis 15.12.2020, 07:10 Uhr

(mv) Ein schwarzer, als Campingbus ausgestatteter VW Multivan, wurde zwischen

Montagabend und Dienstagmorgen in der Anton-Bergius-Straße durch unbekannte

Täter aufgebrochen. Das Fahrzeuginnere wurde durchsucht. Ob die Diebe etwas

entwendet haben, konnte noch nicht festgestellt werden. Hinweisgeber werden

gebeten, sich unter der Rufnummer (0611) 345 2540 mit dem 5. Polizeirevier in

Verbindung zu setzen.

Handtasche aus Auto gestohlen, Wiesbaden, Karl-Pracht-Straße, Montag, 14.12.2020, 19:30 Uhr bis Dienstag, 15.12.2020, 07:30 Uhr

(mv) Eine im Auto offen liegengelassene Handtasche und eine Sonnenbrille im Wert

von mehreren Hundert Euro, hatten das Interesse von Dieben geweckt. Der braune

Volvo stand im Zeitraum von Montagabend bis Dienstagmorgen in der

Karl-Pracht-Straße in Wiesbaden-Schierstein, als die Täter zulangten und die

Wertsachen an sich nahmen. Wie die Täter in das Fahrzeug gelangten, muss noch

ermittelt werden. Zeugen werden gebeten, sich mit dem 5. Polizeirevier unter der

Rufnummer (0611) 345 2540 in Verbindung zu setzen.

Trickdieb unterwegs, Wiesbaden, Schiersteiner Straße, Dienstag, 15.12.2020, 09:15 Uhr

(mv) Ein Trickdieb hat am Dienstagmorgen an einer Tankstelle in der

Schiersteiner Straße in Wiesbaden, einem 91-Jährigen die Geldbörse mit mehreren

Hundert Euro Bargeld aus der Jackentasche gestohlen. Der Dieb verwickelte den

Senior, nachdem dieser an der Kasse bezahlt habe, in ein Gespräch. Später, als

der junge Mann gegangen war, bemerkte der Geschädigte das Fehlen der Geldbörse.

Der Dieb soll ca. 20 – 30 Jahre alt, schlank und ca. 180 cm groß sein. Er war

mit einer schwarzen Sporthose mit weißem Schriftzug auf dem linken Oberschenkel,

einer schwarzen Collegejacke mit weißen Ärmeln und schwarz-weiß gestreiften

Sportschuhe bekleidet. Zeugen werden gebeten, sich mit dem 1. Polizeirevier

unter der Rufnummer (0611) 345 2140 in Verbindung zu setzen.

Sachbeschädigung an Deko-Kutsche – Zeugen gesucht Wiesbaden, Luisenplatz, 14.12.2020, 20:00 Uhr bis 15.12.2020, 09:00 Uhr

(mv) Zwischen Montagabend und Dienstagmorgen haben unbekannte Täter zwei

Plexiglasscheiben an einer beleuchteten Deko-Kutsche auf dem Luisenplatz in

Wiesbaden beschädigt. Die Scheiben sollten den Zugang zur Kutsche versperren.

Wer Hinweise auf mögliche Täter geben kann, wird gebeten, sich mit dem 1.

Polizeirevier in Wiesbaden unter der Rufnummer (0611) 345 2140 in Verbindung zu

setzen.

Rheingau-Taunus-Kreis

Doch kein Angriff auf Kind Idstein, Dammühlenweg, Samstag, 12.12.2020, gegen 17:20 Uhr

(ho)Nach Ermittlungen der Idsteiner Polizei hat sich ein Sachverhalt, der sich

am 12.12.2020 im Dammühlweg in Idstein abgespielt hat und zunächst als Angriff

auf ein Kind gewertet wurde, mittlerweile aufgeklärt (wir berichteten am

14.12.2020). Der beteiligte 13-jährige Junge hat bei der Polizei eingeräumt,

dass sich der Vorfall in Wirklichkeit ganz anders abgespielt hat. Demnach habe

er vor der Wegnahme seines Handys durch den 57-jährigen Mann eine

Sachbeschädigung an dessen Eigentum begangen. Der Betroffene habe das Kind

daraufhin lediglich festgehalten und zur Ermöglichung der

Personalienfeststellung sein Handy einbehalten. Die Ermittlungen der Idsteiner

Polizei wegen eines rechtswidrigen Angriffs auf das Kind werden daher nicht

weitergeführt.

Schwerverletzte nach Frontalzusammenstoß, Idstein, Bundesstraße 275, Dienstag, 15.12.2020, gegen 15:30 Uhr

(ka)Bei einem Verkehrsunfall sind am Dienstagnachmittag zwei Frauen bei Idstein

verunglückt und wurden dabei schwer verletzt. Derzeitigen Ermittlungen zufolge

befuhr eine 41-jährige Wiesbadenerin die Bundesstraße 275 aus Richtung Bermbach

kommend, als sie aus bisher ungeklärter Ursache nach rechts auf den Grünstreifen

gefahren sein soll. Die Frau verlor daraufhin die Kontrolle über ihren BMW der

1er Reihe und geriet auf die Gegenspur. Dort stieß sie frontal mit dem VW Golf

einer 52-Jährigen zusammen, die aus Richtung Idstein kommend auf der B 275

unterwegs war. An den Fahrzeugen entstand ein erheblicher Gesamtschaden in Höhe

von mehreren Zehntausend Euro. Die beiden Frauen wurden durch den Zusammenstoß

jeweils schwer verletzt und mussten zur weiteren notfallmedizinischen Behandlung

in umliegende Krankenhäuser gebracht werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme

sowie der anschließenden Fahrbahnreinigung musste die Fahrbahn für rund zwei

Stunden vollgesperrt werden.

Vorfahrt missachtet, Hünstetten, Görsroth, Bundesstraße 417, Dienstag, 15.12.2020, gegen 19:00 Uhr

(ka)Am Dienstagabend ist es zu einem Zusammenstoß zweier Fahrzeuge bei

Hünstetten gekommen, nachdem der mutmaßliche Unfallverursacher die

Vorfahrtsregelung missachtet hatte. Gegen 19:00 Uhr befuhr ein 18-Jähriger mit

dem Iveco Transporter einer Autovermietung die Bundesstraße 417 aus Richtung

Hünfelden-Kirberg in Fahrtrichtung Taunusstein-Neuhof, als er schließlich nach

links auf die Landesstraße 3274 abbiegen wollte. Dabei soll er den aus

Taunusstein-Neuhof entgegenkommenden Peugeot eines 57-Jährigen übersehen und in

Folge dessen die Vorfahrt genommen haben. Obwohl der 57-Jährige noch versucht

habe auszuweichen und die Kollision zu vermeiden, kam es zum Zusammenstoß beider

Fahrzeuge in der Kreuzungsmitte. Der Sachschaden wird nach derzeitigen

Schätzungen mit rund 16.000 Euro beziffert. Der 18-Jährige wurde bei dem Unfall

leicht verletzt, benötigte jedoch keine medizinische Behandlung am Unfallort.