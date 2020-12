Kassel: PKW fährt in Grünfläche – Nackter Fahrer schwer verletzt

Kassel-Niederzwehren (ots) – Folgemeldung – Der unbekannte Fahrer, der am späten Samstagabend 12.12.2020 mit einem Opel Corsa ungebremst in eine Grünfläche an der Leuschnerstraße gefahren war, ist mittlerweile identifiziert. Es handelt sich bei ihm um einen 50-Jährigen aus Kassel. Er wurde bei dem Unfall schwer verletzt und war aus diesem Grund zunächst nicht ansprechbar. Da sich sein Gesundheitszustand verbesserte, konnte er nun Angaben zu seiner Identität machen.

Warum der 50-Jährige unbekleidet am Steuer des Wagens saß und ungebremst über die Leuschnerstraße in die Grünfläche fuhr, ist derzeit noch unklar. Auch die Herkunft des von ihm gefahrenen Carsharing-Fahrzeugs, ist noch nicht geklärt.

Die weiteren Ermittlungen zu diesen Fragen dauern derzeit an. Nach aktuellem Sachstand liegen keinerlei Hinweise auf eine Beteiligung anderer an dem Unfall vor.

Erstmeldung 14.12.2020

Zwei vermisste Mädchen aus dem Vorderen Westen wohlbehalten angetroffen

Kassel (ots) – Die beiden seit Montagnachmittag 14.12.2020 vermissten Mädchen 12 Jahre und 14 Jahre sind am Dienstagabend 15.12.2020 gg. 23 Uhr, durch Mitarbeiter des Ordnungsamtes der Stadt Kassel und Beamte des Polizeireviers Mitte in der Kasseler Innenstadt wohlbehalten angetroffen worden.

Die Polizei bedankt sich bei allen, die die Suche nach den beiden Mädchen unterstützt haben.

Beim Ausparken zwei Autos zusammengeschoben

Kassel-Bad Wilhelmshöhe (ots) – Einen erheblichen Schaden richtete am Dienstagmorgen 15.12.2020 ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer im Kasseler Stadtteil Bad Wilhelmshöhe an. Dort war der Unbekannte offenbar beim Ausparken gegen einen vor ihm abgestellten Peugeot gestoßen, wodurch das Auto auf den davor geparkten VW aufgeschoben wurde. Anschließend flüchtete er von der Unfallstelle. Die Ermittler der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei erbitten Zeugenhinweise.

Wie die am Unfallort in der Sachsenstraße eingesetzte Streife des Polizeireviers Süd-West berichtet, lässt sich die Unfallzeit auf den Zeitraum zwischen 07:20 Uhr und 07:50 Uhr eingrenzen. Anhand des Spurenbildes hatte der unbekannte Verursacher kurz hinter der Einmündung zum Werraweg am rechten Fahrbahnrand gestanden und war beim Ausparken gegen die hintere Stoßstange des vor ihm abgestellten weißen Peugeot gestoßen. Dieser wurde durch den Anstoß auf den davor geparkten VW Tiguan aufgeschoben. Die Schäden an den beiden Autos belaufen sich nach Schätzungen der aufnehmenden Polizisten auf insgesamt über 5.000 Euro. Am Unfallort sichergestellte Fahrzeugteile weisen darauf hin, dass das geflüchtete Fahrzeug an der Front beschädigt sein dürfte.

Die Beamten der Unfallfluchtgruppe bitten Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher und sein Fahrzeug geben können, sich unter Tel.: 0561-9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

