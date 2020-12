Angriff in Bäckerei – Zeuge gesucht

Ludwigshafen-Mundenheim (ots) – Am Dienstagmorgen 15.12.2020 gegen 06:15 Uhr ging eine 38-jährige Frau in eine Bäckerei in der Mundenheimer Straße. Da gegen die Frau ein Hausverbot vorlag, wurde sie von einer Mitarbeiterin gebeten die Bäckerei wieder zu verlassen. Die 38-Jährige soll dann versucht haben einen Kunden mit einem Besenstiel zu schlagen. Die Bäckereimitarbeiterin stellte sich schützend vor den Kunden und wurde durch die 38-Jährige geschlagen.

Die Mitarbeiterin wurde leicht verletzt. Die 38-Jährige erhielt von der verständigten Polizei einen Platzverweis. Gegen sie wird nun wegen Hausfriedensbruches und Gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

Die Polizei sucht den Kunden, den die 38-Jährigen zuerst schlagen wollte. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Einbruch in Kiosk – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch brachen Unbekannte in einen Kiosk in der Leuschnerstraße ein. Aus dem Kiosk wurden Alkoholika und Zigarettenzubehör entwendet. Die genaue Schadenshöhe ist derzeit noch nicht bekannt.

Wer hat in der Nacht verdächtige Fahrzeuge oder Personen in der Leuschnerstraße beobachtet? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

Streit an Kasse eskaliert

Ludwigshafen (ots) – Am Dienstagmorgen 15.12.2020 gegen 10:30 Uhr eskalierte ein Streit in einem Discounter in der Sudetenstraße. Ein 46-Jähriger soll sich an der Kasse vorgedrängelt haben. Als ein 51-jähriger Mann ihn darauf ansprach, griff der 46-Jährige diesen an und beleidigte ihn. Der 51-Jährige wurde leicht verletzt.

Fußgänger bei Unfall leicht verletzt

Ludwigshafen-Edigheim (ots) – Am Dienstagnachmittag 15.12.2020 gegen 17:10 Uhr wurde ein 79-jähriger Fußgänger durch einen Verkehrsunfall in der Oppauer Straße leicht verletzt. Ein 27-jähriger Lkw-Fahrer übersah den Fußgänger beim Einbiegen und fuhr diesen an. Der 79-Jährige stürzte durch den Zusammenstoß und zog sich leichte Verletzungen zu. Er wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Unfall mit leichtverletzter Person – Zeugen gesucht

Ludwigshafen-Edigheim/Pfingstweide (ots) – Am Dienstagmorgen 15.12.2020 gegen 08:00 Uhr kam es auf der Kreuzung Oppauer Straße/Prager Straße/Bannwasserstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein 18-jähriger Autofahrer fuhr mit seinem Auto auf der Prager Straße und wollte nach links in die Oppauer Straße einbiegen. Eine 19-jährige Autofahrerin fuhr auf der Bannwasserstraße und wollte geradeaus weiterfahren. Auf der Kreuzung stießen beide Autos zusammen.

Die 19-Jährige wurde durch den Unfall leicht verletzt und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Darüber hinaus entstand ein Schaden in Höhe von ca. 8.000 Euro. Die Kreuzung musste für die Unfallaufnahme und die anschließende Räumung zeitweise gesperrt werden.

Die Polizei sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

Unfall ohne Führerschein verursacht

Ludwigshafen (ots) – Am Dienstagabend 15.02.2020 gegen 19:50 Uhr fuhr eine 20-jährige Autofahrerin auf dem Parkplatz des Ebertparks. Als ein 62-jähriger Fahrradfahrer ebenfalls auf den Parkplatz fuhr, verwechselte die 20-Jährige Gas und Bremse und stieß mit dem Fahrradfahrer zusammen.

Der 62-Jährige wurde durch den Unfall leicht verletzt. Er wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die 20-jährige Autofahrerin war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis.

Gegen die 20-Jährige wird nun wegen Fahrlässiger Körperverletzung und Fahren ohne Fahrerlaubnis ermittelt. Auch die Halterin des Autos, die sich ebenfalls im Auto befand, muss sich nun strafrechtlich verantworten.