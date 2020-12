Rollerfahrer durch Einkaufswagen zu Sturz gebracht – Polizei sucht geschädigten Rollerfahrer

Speyer (ots) – Ein Zeuge teilte der Polizei am Dienstag 15.12.2020 gegen 19:05 Uhr telefonisch mit, dass in der Raiffeisenstraße soeben ein Mann einen Einkaufswagen gegen einen vorbeifahrenden Rollerfahrer geschoben habe, sodass dieser stürzte. Eine Polizeistreife konnte den 32-jährigen Tatverdächtigen aus Speyer im Nahbereich der Raiffeisenstraße antreffen.

Dieser bestätigte den Sachverhalt, woraufhin polizeiliche Ermittlung wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr gegen ihn eingeleitet wurden. Da er bei den Beamten einen psychisch auffälligen Eindruck hinterließ, wurde er im Anschluss an die Sachverhaltsaufnahme einer Spezialklinik zugeführt.

Der gestürzte Rollerfahrer konnte vor Ort nicht mehr ermittelt werden. Da derzeit nicht bekannt ist, ob dieser einen Schaden oder Verletzungen erlitt, bitte die Polizei den Rollerfahrer bzw. Personen, die das Geschehen mitbekommen haben, sich bei der Polizei Speyer zu melden. Hinweise werden unter der Tel. 06232-1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegengenommen.

Beim Abbiegen Fahrradfahrer übersehen

Speyer (ots) – Leichte Verletzungen zog sich am Dienstag 15.12.2020 gegen 13:42 Uhr ein 34-jähriger Radfahrer aus Speyer bei einem Verkehrsunfall in der Hafenstraße zu. Ein 57-jähriger Citroen-Fahrer aus Speyer übersah diesen, als er aus der Straße Am Heringsee nach rechts in die Hafenstraße einbog. Der Radfahrer befuhr zu diesem Zeitpunkt den in beide Fahrtrichtungen freigegebenen Radweg entlang der Hafenstaße in Richtung Auestraße.

Durch den Kontakt mit dem Hinterrad des Radfahrers, kam dieser zu Sturz und zog sich eine Platzwunde im Gesichtsbereich zu. Er kam zur medizinischen Versorgung in ein umliegendes Krankenhaus. An Pkw und Fahrrad entstand ein Gesamtschaden von ca. 550 EUR.

Schulwegüberwachung und Verkehrskontrollen

Speyer (ots) – Die Polizei Speyer führte am Dienstag 15.12.2020 in der Zeit von 07:30-08:00 Uhr eine Schulwegkontrolle an der Zeppelinschule durch. Hierbei konnten keinerlei Verkehrsverstöße festgestellt werden.

Anders verhielt es sich bei Verkehrskontrollen in der Geibstraße und der Auestraße im Zeitraum 08:30-11:30 Uhr. Dort mussten insgesamt 12 Mängelberichte wegen nicht mitgeführter vorzeigepflichtiger Gegenstände und Dokumente ausgestellt werden. Diesbezügliche Verwarnungen wurden vorgenommen.

Weiterhin kam es zu 8 Gurtbeanstandungen und einer Verwarnung wegen eines Beleuchtungsverstoßes. Zwei Verkehrsteilnehmer erwartet zudem ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Bedienens eines Mobiltelefons während der Fahrt eingeleitet.