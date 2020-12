Ins Gesicht geboxt

Maikammer (ots) – Die Polizei ermittelt in einer Körperverletzung, weil gestern Abend (15.12.2020, 17.30 Uhr) ein 28 Jahre alter Mann einem 47-Jährigen vermutlich infolge einer vorausgegangenen verbalen Auseinandersetzung mehrfach ins Gesicht geboxt hatte.

Nach der Handgreiflichkeit flüchtete der Täter, konnte aber anhand von Zeugenhinweisen ausfindig gemacht und zu Hause angetroffen werden. Er muss sich wegen einem Strafverfahren verantworten. Der 47 Jahre alte Mann erlitt mehrere Prellungen im Gesicht und wurde ärztlich versorgt.

Glück im Unglück – Fußgänger nach Verkehrsunfall nur leicht verletzt

Bad Bergzabern (ots) – Zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Fußgänger kam es am Dienstag gegen 16.30 Uhr in der Weinstraße in Bad Bergzabern. Ein 83-Jähriger aus Bad Bergzabern war mit seinem Pkw in Richtung Kurtalstraße unterwegs, als er in Höhe der Poststraße einen 35-jährigen Fußgänger übersah, der die Weinstraße am dortigen Zebrasteifen überqueren wollte.

Der Fußgänger erlitt dabei leichte Verletzungen und wurde vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht.

Am Pkw des Verursachers entstand ca. 4.000 Euro Sachschaden.

Unfallflucht in der Schillerstraße – Polizei sucht Zeugen

Bad Bergzabern (ots) – Zu einer Unfallflucht kam es am Dienstag gegen 15.00 Uhr in der Schillerstraße vor dem Anwesen Nr. 15, nahe der Einmündung zur Heinestraße, in Bad Bergzabern. Beim rückwärts Ausparken soll ein schwarzer BMW einen hellen Pkw Hyundai gestreift und beschädigt und ca. 1.000 Euro Schaden verursacht haben.

Danach entfernte sich der Fahrzeugführer, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Die Polizei sucht nach Zeugen des Vorfalls. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter 06343-93340 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Rasern auf der Spur – Geschwindigkeitskontrollen der Polizei Bad Bergzabern

Bad Bergzabern (ots) – Am Dienstagmorgen 15.12.2020 führte die Polizei Bad Bergzabern zunächst eine Geschwindigkeitskontrolle auf der B427 im Bereich Oberhausen durch. In diesem Bereich gilt ein Tempolimit von 70 km/h.

Im Zeitraum von 09-10.20 Uhr wurden 11 Geschwindigkeitsübertretungen festgestellt, wobei der gemessene Tageshöchstwert bei 97 km/h lag. Von 11.40 bis 12.20 Uhr führte die Polizei eine weitere Messung in der Ortsdurchfahrt Birkenhördt durch. Dort gilt Tempo 30. Fünf Fahrzeugführer hielten sich nicht an die Begrenzung. Der Schnellste wurde hier mit 43 km/h gemessen.

Verkehrskontrollen

Großfischlingen/Edenkoben (ots) – 10 Autofahrer mussten Dienstag 15.12.2020 in der Zeit zwischen 11.30-12.30 Uhr gebührenpflichtig verwarnt werden, weil sie das STOP-Zeichen an der Kreuzung L 507/L 542 in Großfischlingen nicht beachtet hatten. Stoppschilder sollen Unfälle an vielbefahrenen oder schlecht einsehbaren Kreuzungen verhindern.

Gerade an dieser Kreuzung kam es in der Vergangenheit zu schweren Verkehrsunfällen. Wird das Verkehrszeichen missachtet und es kommt zu einer Gefährdung, muss mit einem Bußgeld in Höhe von 100 Euro und einem Punkt in Flensburg gerechnet werden. Wird durch solches Verhalten ein Unfall verursacht, erhöht sich das Bußgeld auf 120 Euro.

In der Staatsstraße in Edenkoben waren 4 Autofahrer nicht gegurtet, weshalb sie 30 Euro bezahlen mussten. Mit dem Handy am Ohr mussten zwei weitere Fahrer 100 Euro Bußgeld bezahlen.

Zusätzlich erhalten sie einen Punkt in der Flensburger Verkehrssünderkartei.