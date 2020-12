Mannheim: Stadtparks müssen Jahreskarten-Vorverkaufsstellen schließen

Gutscheine für Jahreskarten weiter telefonisch und per Mail bestellbar

Mannheim – Aufgrund des von der Bundesregierung und den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Länder erlassenen Beschlusses vom 13.12.2020 müssen auch die Stadtparks mit ihren Vorverkaufsstellen in den Lockdown gehen.

Das bedeutet, dass der Vorverkauf der Jahreskarten für Luisenpark und Herzogenriedpark nicht mehr wie seit 07.12.2020 praktiziert persönlich an einzelnen Kassen der beiden Parks, sondern ab dem 16.12.2020 ausschließlich über Gutscheine erfolgen kann, die Interessierte entweder telefonisch unter 0621-410050 oder per Mail an information@stadtpark-mannheim.de bestellen können. Je nach Bestellaufkommen kann eine Auslieferung vor dem Weihnachtsfest nicht garantiert werden.

Sobald die Verkaufsstellen wieder geöffnet sind, wird dies über die Stadtpark-Webseiten www.luisenpark.de und www.herzogenriedpark.de bekannt gegeben.

