Meckenheim (ots) – Auf der L528 in Richtung Böhl war der Fahrer eines Mercedes am Montagnachmittag (14. Dezember 2020, ca. 16 Uhr) unterwegs, als sich von der Ladefläche eines entgegenkommenden Transporters ein Stück Altmetall löste und in seine Stoßstange bohrte.

Das massive Eisenteil hätte Schlimmeres anrichten können. Es blieb bei einem Sachschaden von 1.000,- EUR. Vom Verursacher ist nichts bekannt.