Bad Dürkheim: Betäubungsmittel aufgefunden

Bad Dürkheim (ots) – Am 15.12.2020 gegen 05:00 Uhr konnte in der Kanalstraße in Bad Dürkheim im Rahmen einer Personenkontrolle Betäubungsmittel aufgefunden werden. In einer von dem 19-Jährigen mitgeführten Zigarettenverpackung konnte ein Joint mit einem Tabak-Cannabisgemisch aufgefunden und sichergestellt werden. Gegen den 19-Jährigen wird nun wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt.

Freinsheim: Handy in der Bahn entwendet

Freinsheim (ots) – Am 14.12.2020 gegen 12:30h wurde in einem Zugabteil das Handy eines 18-Jährigen entwendet. Er fuhr mit der Bahn von Frankenthal in Richtung Grünstadt. Kurz vor seinem Ausstieg in Freinsheim ging er auf die Toilette und ließ sein Handy auf seinem Sitzplatz zurück. Als wenig später zu seinem Sitzplatz zurückkam, war sein Samsung J6 im Wert von 150 Euro nicht mehr auffindbar. Die Polizei bittet um Hinweise unter 06322 963 0 oder an die Bundespolizei unter 06321 92680.

Meckenheim: Das hätte schlimmer ausgehen können

Meckenheim (ots) – Auf der L528 in Richtung Böhl war der Fahrer eines Mercedes am Montagnachmittag (14. Dezember 2020, ca. 16 Uhr) unterwegs, als sich von der Ladefläche eines entgegenkommenden Transporters ein Stück Altmetall löste und in seine Stoßstange bohrte.

Das massive Eisenteil hätte Schlimmeres anrichten können. Es blieb bei einem Sachschaden von 1.000,- EUR. Vom Verursacher ist nichts bekannt.

Deidesheim: 2.000 Euro Schaden…

Deidesheim (ots) – 2.000 Euro Schaden verursacht hat am Montag (14. Dezember) zwischen 12 und 16 Uhr ein unbekannter Autofahrer in Deidesheim. Im unteren Grain stand ein grauer 1er BMW, an dem dessen Besitzer hinten links Beschädigungen feststellte. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei Haßloch unter Tel. 06324-9330 oder per E-Mail an pihassloch@polizei.rlp.de zu melden.

Grünstadt: Unfall mit Krankenfahrstuhl

Grünstadt (ots) – Am gestrigen Montag (14.12.2020) gegen 17:00 Uhr wurde ein 63 Jahre alter Fahrer eines Krankenfahrstuhls bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt. Als dieser die Sausenheimer Straße von der Hochgewanne kommend überquerte, um in die Mozartstraße zu gelangen, wurde er von einem 22 Jahre alten Autofahrer übersehen, der von der Mozartstraße kommend nach links in die Sausenheimer Straße einbiegen wollte. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge, wobei der Krankenfahrstuhl umgeworfen wurde. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Der Verletzte wurde in einem Krankenhaus ärztlich versorgt.

