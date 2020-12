Frankenthal: Hinweis führt zur Schließung von Shisha-Bar

(XS) – Nach einem Hinweis durch einen Bürger, wurden am Mittwoch 09.12.2020 gegen 19 Uhr, wurden 12 Männer in einem Kellerraum einer Gaststätte angetroffen, die u.a. Shishas rauchten. Die Gaststätte wurde geräumt und geschlossen, da sie widerrechtlich geöffnet hatte.

Grundlage waren mehrere Verstöße:

Im Rahmen der Gefahrenabwehr wegen der Entstehung von Kohlenmonoxid durch den Shisharauch

Fehlende Lüftung/ Rauchabzug

Baulich keine Fluchtwege

Fehlende Löschmittel

Verstoß gegen die 13. CoBeLVO.

Es wird ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet.

Frankenthal: Illegale Öffnung einer Gaststätte in der Wormser Straße

(LR) – Bei einer Kontrolle am Freitag 11.12.2020 traf der Kommunale Vollzugsdienst gegen 18 Uhr in einer Gaststätte in der Wormser Straße, 7 Personen an, den Gastwirt und 6 Gäste. Neben der illegalen Öffnung der Gaststätte verstießen alle Anwesenden gegen die Maskenpflicht und das Abstandsgebot.

Auch auf die Erfassung der Kontaktdaten verzichtete der Wirt. Ein Ordnungswidrigkeitsverfahren wegen diverser Verstöße gegen die 13. Corona-Bekämpfungsverordnung des Landes wurde eingeleitet.

Verkehrsunfallflucht

Frankenthal (ots) – Am Montag 14.12.2020 gegen 15.30 Uhr, befährt die Geschädigte mit ihrem Audi A3 die K5 von Frankenthal kommend in Richtung Beindersheim. Etwa in Höhe der dortigen Brücke über die Autobahn A6 touchiert ein bislang unbekannter Fahrzeugführer, welcher die Gegenrichtung befährt, den linken Außenspiegel des Fahrzeuges der Geschädigten und entfernt sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der Schaden wird auf etwa 200 Euro geschätzt.

Die Polizei weist darauf hin, dass Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort kein Kavaliersdelikt ist! Der flüchtige Fahrer muss mit einer Geld- oder Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren und evtl. mit einem Führerscheinentzug rechnen. Außerdem kann der Flüchtige den Kaskoschutz seiner Kfz-Versicherung verlieren und von seiner Versicherung an der Begleichung des Fremdschadens beteiligt werden. Die Polizei rät deshalb jeden Unfall zu melden. Wir wollen, dass Sie sicher Leben, ihre Polizei Frankenthal.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden.

Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.