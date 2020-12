Randalierer im Rathaus-Center

Ludwigshafen (ots) – Am Montagnachmittag 14.12.2020 gegen 15:20 Uhr wurde der Polizei ein Randalierer im Rathauscenter gemeldet. Ein 37-jähriger Mann soll Sicherheitspersonal bedroht und einen Weihnachtsbaum umgeworfen haben.

Die Polizei nahm den Mann in Gewahrsam bis er sich wieder beruhigt hatte.

Kellerbrand in einer Gaststätte

Ludwigshafen (ots) – Aus noch ungeklärter Ursache brach am Montag 14.12.2020 gegen 17 Uhr ein Feuer in einem Lagerraum einer Gaststätte in der Bahnhofstraße aus. Der Brand wurde von der Feuerwehr gelöscht. Durch das Feuer entstand im Lagerraum ein Gesamtsachschaden in Höhe von 15.000 Euro. Bei dem Brand wurden keine Personen verletzt.

Die Polizei ermittelt nun die Brandursache. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per

E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Poller umgefahren und geflüchtet – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – Am Dienstagmorgen 15.12.2020 gegen 07:00 Uhr wurden zwei auf dem Gehweg aufgestellte Poller in der Hauptstraße (Einmündung Hoher Weg) durch einen unbekannten Verursacher umgefahren. Der Verursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von ca. 500 Euro zu kümmern.

Wer hat den Unfall beobachtet oder kann Hinweise auf den Verursacher geben? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per

E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Betrügerin am Telefon

Ludwigshafen (ots) – Eine 69-Jährige aus Oggersheim ließ sich am 14.12.2020, gegen 11:30 Uhr, nicht täuschen als eine unbekannte Frau bei ihr anrief und behauptete, von der Bank zu sein. Die Anruferin gab in betrügerischer Absicht an, dass ihr ein Schreiben der Staatsanwaltschaft vorliegen würde, in dem stünde, dass die 69-Jährige Geld an die Bank überweisen müsse.

Darauf ließ sich die Ludwigshafenerin nicht ein. Wer etwas gesehen hat, wird gebeten, sich an die Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963 – 2403 oder per Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de zu wenden.

Unfall in Parkhaus

Ludwigshafen (ots) – Am Montagabend 14.12.2020 gegen 18:45 Uhr kam es im Parkhaus der Rheingalerie zu einem Verkehrsunfall. Ein 77-jähriger Autofahrer rollte in der Zufahrt rückwärts auf das hinter ihm stehende Auto auf. Durch den Zusammenstoß entstand an jedem Auto ein Schaden in Höhe von ca. 200 Euro.

Bei dem Mann ergaben sich Hinweise, dass dieser aufgrund einer Medikamenteneinnahme nicht mehr fahrtüchtig war. Ihm wurde zur genauen Feststellung der Medikamentenbeeinflussung eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Gegen ihn wird nun wegen des Verdachtes der Straßenverkehrsgefährdung ermittelt.

Auch eine ordnungsgemäße Medikamenteneinnahme kann Auswirkungen auf die Fahrtüchtigkeit haben. Wenn Sie ein Medikament verschrieben bekommen, sprechen Sie mit Ihrem Arzt über mögliche Folgen. Auch in der Packungsbeilage der Medikamente sind entsprechende Hinweise über Auswirkungen auf die Fahrtüchtigkeit vermerkt. Wenn Sie unsicher sind oder sich nicht gut fühlen, sollten Sie auf keinen Fall mehr Fahrzeuge im Straßenverkehr führen.

Einbruch in Büroräume -Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – Am vergangenen Wochenende brachen Unbekannte in Büroräume einer Prüfstelle in der Achtmorgenstraße ein. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand wurden Schutzmasken, Desinfektionsmittel und Schokolade entwendet. Der durch den Einbruch entstandene Gesamtschaden wird auf ca. 1.000 Euro geschätzt.

Wer hat am vergangenen Wochenende verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Achtmorgenstraße gesehen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1,

Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Drogenbeeinflusster Autofahrer aus dem Verkehr gezogen

Ludwigshafen (ots) – Am Montagabend 14.12.2020 gegen 22:20 Uhr kontrollierten Beamte der Polizei Ludwigshafen einen 25-jährigen Autofahrer auf dem Kaiserwörthdamm. Der 25-Jährige war auf dem Weg von der Arbeit nach Hause. Bei dem Autofahrer stellten die Beamten Hinweise auf einen aktuellen Drogenkonsum fest. Ein Urintest bestätigte den Verdacht. Dieser verlief positiv auf Amphetamin, Opiate und Metamphetamin. Ihm wurde auf der Polizeidienststelle eine Blutprobe zur genauen Feststellung der Drogenbeeinflussung entnommen.

Der Mann war bereits Anfang Dezember unter Drogeneinfluss kontrolliert worden. Der Mann muss nun wegen der Fahrten unter Drogeneinfluss mit einer Geldbuße von bis zu 3.000 Euro und einem Fahrverbot rechnen. Des Weiteren wird wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetzes gegen ihn ermittelt. Der Einfluss von Alkohol und berauschenden Mitteln stellt eine Hauptunfallursache dar. Wenn Sie berauscht fahren, gefährden Sie nicht nur sich, sondern auch Andere.

Verkehrsunfallflucht – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – Der Mercedes-Benz eines 51-Jährigen wurde zwischen dem 13.12.2020, 23 Uhr, und dem 14.12.2020, 12:30 Uhr, durch ein anderes Fahrzeug beschädigt. Das Auto war am Fahrbahnrand der Rußiconstraße abgestellt. Statt sich um den entstandenen Sachschaden von etwa 1.000 Euro zu kümmern, flüchtete der oder die VerursacherIn.

Wer etwas gesehen hat, wird gebeten, sich an die Polizeiwache Oggersheim unter

Tel. 0621 963-2403 oder per Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de zu wenden.