Wohnungsbrand

Mutterstadt (ots) – Aus noch ungeklärter Ursache brach am Montag (14.12.2020) gegen 14.30 Uhr ein Feuer in einer Wohnung in der Eisenbahnstraße in Mutterstadt aus. Der Brand wurde von der Feuerwehr gelöscht. Durch das Feuer entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von 20.000 Euro.

Bei dem Brand wurden keine Personen verletzt. Die Polizei ermittelt nun die Brandursache. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Versuchter Einbruch in Mehrfamilienhaus

Dudenhofen (ots) – Unbekannte Täter verschafften sich offensichtlich in der Nacht von Freitag auf Samstag Zutritt in ein Mehrfamilienhaus in der Schillerstraße. Hierzu hebelten sie ein Kellerfenster zu einem dahinterliegenden Heizungsraum auf.

Im weiteren Verlauf der ersten Ermittlungen vor Ort konnten zudem frische Hebelmarken an der Eingangstüre zu dem Anwesen und an einer Wohnungstüre einer Dachgeschosswohnung festgestellt werden. Hinweise nimmt die Polizei Speyer unter der Tel. 06232-1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.