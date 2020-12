Ettlingen-BAB A5 – Ein Leichtverletzter und hoher Sachschaden nach Lkw-Unfall

Karlsruhe – Ein Leichtverletzter und ein Sachschaden von geschätzten

100.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Dienstagvormittag auf der

Bundesautobahn A5. Ein Lkw mit Absperrwand der Autobahnmeisterei stand auf dem

rechten Fahrstreifen in Höhe der Anschlussstelle Ettlingen in Fahrtrichtung

Süden. Kurz nach 11.00 Uhr erkannte der Fahrer eines polnischen Sattelzugs den

Lkw mit Absperrwand spät, streifte beim Ausweichen nach links die Absperrwand

und kam dann auf dem rechten Fahrstreifen zum Stehen. Der 44-jährige Fahrer

eines dahinterfahrenden spanischen Sattelzugs erkannte das Hindernis zu spät,

konnte nicht mehr ausweichen und prallte frontal in den Lkw mit Absperrwand.

Anschließend kam der Sattelzug auf dem rechten und mittleren Fahrstreifen zum

Stehen. Durch den Aufprall wurde ein 54-jähriger Mitarbeiter der

Autobahnmeisterei, der im Lkw saß leicht verletzt. Der Fahrer des polnischen

Sattelzugs setzte seine Fahrt fort und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort.

Er konnte von einer Streife eingeholt und gestoppt werden.

Zur Unfallaufnahme und Bergung der Schwerfahrzeuge waren der rechte und mittlere

Fahrstreifen bis gegen 13.40 Uhr gesperrt. Es bildete sich ein Stau von ca. 4 km

Länge.

Karlsruhe – Verkehrsunfall – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe – Am Sonntag, gegen 19.30 Uhr, ereignete sich in Grötzingen ein

Verkehrsunfall, zudem die Polizei Zeugen sucht.

Eine 80-jährige Pkw-Führerin befährt die Staigstraße und möchte nach links in

die Ringelberghohl einbiegen. Nachdem sie einen Linienbus passieren ließ, bog

sie ab und berührte mit ihrem Fahrzeug eine Fußgängerin. Diese fiel wohl auch zu

Boden. Die Fahrzeugführerin hielt an um nach der Dame zu schauen, diese stand

aber gleich nach dem Sturz wieder auf.

Der Pkw der Unfallverursacherin blockierte aber immer noch die Einmündung. Eine

weitere, 65-jährige, Fahrzeugführerin, die ebenfalls von der Staigstraße

einbiegen wollte, erkannte die Unfallsituation nicht und wollte am Pkw der

80-Jährigen rechts vorbeifahren. In dem Moment wollte díese aber die Einmündung

räumen und beide Fahrzeuge berührten sich. Die beiden Damen stiegen beide aus

ihren Fahrzeugen um die Personalien auszutauschen. In dieser Zeit entfernte sich

die zuerst verunfallte Fußgängerin in unbekannte Richtung, ohne ihre Daten zu

hinterlassen.

Die Polizei sucht nun diese Fußgängerin, eine ältere Dame. Sie oder Zeugen des

Unfalls möchten sich bitte mit der Verkehrspolizei Karlsruhe unter der

Telefonnummer 0721/944-844 in Verbindung setzen.

Oberderdingen – Diebe haben es auf Reisebus abgesehen

Unbekannte haben in der Nacht zum Dienstag einen Reisebus aus einer

Fahrzeughalle in der Hagenfeldstraße in Oberderdingen entwendet.

Gegen 2 Uhr verschafften sich die Diebe gewaltsam über das im hinteren Bereich

gelegene Halltentor Zutritt in die Fahrzeughalle. Anschließend begeben sie sich

in das Büro des Unternehmens, nehmen hier den Fahrzeugschlüssel für den Reisebus

mit dem Kennzeichen KA-W 1511 an sich, und entwenden diesen vom Betriebsgelände.

Der gestohlene Bus ist grau lackiert, mit Rosa Aufschrift „Wöhrle“. Der

Anschaffungspreis lag im Jahr 2017 bei 344.500 Euro.

Das Kriminalkommissariat Bruchsal hat hierzu die Ermittlungen übernommen und

bittet Zeugen sich unter der Telefonnummer 07251726200 zu melden.

Karlsruhe – Nach Verkehrsunfall geflüchtet – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe – Ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer flüchtete, nachdem er einen

Verkehrsunfall verursacht hatte am Montagnachmittag in der Nordweststadt. Der

unbekannte Fahrer war kurz nach 14.00 Uhr auf der Kußmaulstraße mit einer

Mercedes M-Klasse unterwegs. In der Kurve zur August-Bebel-Straße streifte er

einen geparkten Pkw. Daraufhin geriet der auf die Gegenfahrbahn und den Gehweg.

Beim zurücklenken auf die Straße fuhr er dann einem an der Einmündung der

Stresemannstraße verkehrsbedingt wartenden Pkw auf. Anschließend stieg der

Unbekannte aus und flüchtete in Richtung Straßenbahnhaltestelle. An den

Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von geschätzten 10.000 Euro. Der Fahrer wird

als ca. 35 Jahre alt und ca. 175 cm groß beschrieben. Er hatte kurze blonde

Haare und trug eine weiße Winterjacke mit farbigem Muster auf den Ärmel. Die

Polizei sucht nun Zeugen oder Personen, die Hinweise auf den geflüchteten Fahrer

geben können. Diese werden gebeten sich mit der Verkehrspolizei Karlsruhe,

Telefon 0721/944840 in Verbindung zu setzen.

Karlsruhe – Hochwertiger BMW gestohlen

Karlsruhe – Unbekannte haben in der Nacht zum Dienstag, zwischen 19 Uhr

und 10 Uhr, einen hochwertigen BMW vor einem Wohnanwesen im Neureuter Kleiberweg

gestohlen. Vermutlich durch Überwinden des elektronischen Schlosses war die

schwarze Limousine mit den Kennzeichen KA-SH 6969 in die Hände der Autodiebe

gelangt. Das Fahrzeug hatte beim Kauf vor zwei Jahren einen Wert von 164.000

Euro.

Zeugen oder Hinweisgeber hierzu werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei

Karlsruhe, unter der Telefonnummer 0721/939-5555 in Verbindung zu setzen.

Karlsruhe – Seniorin um ihre Ersparnisse gebracht – einige weitere Versuche schlugen fehl

Karlsruhe – Zu einem vollendeten sogenannten Enkeltrickbetrug kam es am

gestrigen Montag in der Karlsruher Waldstadt. Eine 84-jährige Dame wurde gegen

13.30 Uhr von einer ihr unbekannten Frau angerufen, die weinend vorgab, einen

Unfall verursacht zu heben, bei dem ein Mensch zu Tode gekommen sei. Sie

bräuchte daher dringend 35.000 Euro als Kaution zur Abwendung einer

Freiheitsstrafe. Zwischenzeitlich gab die angebliche Tochter das Telefon weiter

an einen angeblichen Polizeibeamten, der den Unfall und die Kautionsforderung

bestätigte.

Die 84-jährige Geschädigte ging zuerst zur Bank und lief anschließend an den

vereinbarten Geldübergabeort an einer Schule in der Waldstadt. Die Geschädigte

konnte aber nur einen geringeren Geldbetrag als die 35000 Euro bei ihrer Bank

abheben.

Während der ganzen Zeit hatte die Geschädigte immer wieder telefonischen Kontakt

über Handy mit den Betrügern. Gegen 16.30 Uhr erfolgte dann die Geldübergabe an

eine Frau.

Diese wurde wie folgt beschrieben: weibliche Person, um die 20 Jahre alt, blonde

Haare, mitteleuropäisches Aussehen, korpulente Figur, trug eine rote Jacke und

eine dunkle Hose.

Hinweise zur Person der Geldabholerin im Bereich der Eichendorffschule nimmt der

Kriminaldauerdienst in Karlsruhe unter der Telefonnummer 0721/666-5555 entgegen.

Zeitgleich konnte ein weiterer Betrug in Hohenwettersbach mit dieser

Begehungsweise durch die aufmerksame Ehefrau des Geschädigten verhindert werden,

die über Notruf die Polizei informierte. Auch dort hatte ein angeblicher Enkel

einen schweren Unfall verursacht und benötigte Geld für eine Kaution.

Einige weitere Versuche im Stadt- und Landkreis Karlsruhe, auf diese Weise Geld

zu erbeuten, schlugen aufgrund der Cleverness der Senioren fehl.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei nochmals darauf hin, dass niemals

Kautionsforderungen von Seiten der Polizei telefonisch gestellt werden.

Kontaktieren Sie bei solchen Anrufen immer die Polizei über 110, sie selbst

werden werden NIE mit der Rufnummer 110 angerufen.

Karlsruhe – Terrassentür mit Stein eingeworfen

Karlsruhe – Ein bislang Unbekannter warf am Montagabend gegen 17:30 Uhr an

einem Wohnhaus in der Dörrenbacher Straße mit einem Stein die Scheibe einer

Terrassentür ein. Die Gründe für die Tat sind bislang unbekannt.

Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 1000 Euro geschätzt.

Zusatz zu: (KA) Philippsburg – Unbekannte entwenden Smart Fourfour

Karlsruhe – Vom Geschädigten wurde zwischenzeitlich der Polizei mitgeteil,

dass der Smart nicht gestohlen worden war. Aufgrund eines Missvertändnisses

wurde das Fahrzeug rechtmäßig durch einen Mitarbeiter genutzt.

Oberderdingen – Beim Einfahren in den Kreisverkehr Pkw übersehen

Karlsruhe – Zu einem Verkehrsunfall bei dem ein Sachschaden von rund 6.000

Euro entstand, kam es am Montagmorgen im Kreisverkehr Kreuzgartenallee /

Derdinger Straße.

Der 84 Jahre alte Unfallverursacher fuhr gegen 10:45 Uhr in den Kreisverkehr ein

und übersah dabei den bereits im Kreisverkehr fahrenden Fiat. Glücklicherweise

blieben bei dem Zusammenstoß beide Unfallbeteiligte unverletzt.

Ettlingen – Erneuter Einbruch in Jugendzentrum – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe – Zu einem erneuten Einbruch in das Jugendzentrum im

Rohrackerweg in Ettlingen kam es am vergangen Wochenende.

Zwischen Samstag 14 Uhr und Montag 07:30 Uhr gelangten die Diebe gewaltsam über

die Eingangstür in das Jugendhaus. Im Inneren wurde jedoch laut Angaben der

Mitarbeiter nichts durchwühlt. Ob die Eindringlinge auf ihrer Suche nach

Diebesgut fündig wurden, ist aktuell noch unklar. Der an der Eingangstür

entstandene Sachschaden wird auf zirka 1.000 Euro geschätzt.

Das Polizeirevier Ettlingen ist nun auf der Suche nach Zeugen die im Bereich des

Jugendzentrums verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Sie werden gebeten sich

unter der Telefonnummer 07243/32000 zu melden.