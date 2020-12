Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis: Räuberischer Diebstahl im Einkaufszentrum

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis – Ein 51-jähriger Mann wurde am

Montagnachmittag wegen eines räuberischen Diebstahls in Schwetzingen

festgenommen. Der Mann befand sich zum Einkaufen von Lebensmitteln in einem

Einkaufszentrum in der Carl-Theodor-Straße. In seinen Einkaufswagen hatte er

bereits zahlreiche bezahlte Waren. In der Passage des Einkaufszentrums lud er

schließlich eine Topfpflanze in seinen Einkaufswagen und wollte das

Einkaufszentrum ohne zu bezahlen verlassen. Dies beobachtete ein Mitarbeiter des

Einkaufszentrums und forderte den 51-Jährigen auf, anzuhalten. Weil dieser

jedoch versuchte, zu flüchten, hielt ihn der Mitarbeiter am Arm fest. Der

flüchtende Mann versetzte dem Zentrums-Mitarbeiter jedoch einen Stoß und wollte

seine Flucht fortsetzen. Mithilfe weiterer Mitarbeiter gelang es schließlich,

den Mann mit dem Einkaufswagen vorläufig festzunehmen und ins Büro zu bringen,

wo er der Polizei übergeben wurde. Die Polizeibeamten durchsuchten den Mann und

brachten ihn zum Polizeirevier Schwetzingen. Hier wurde ein Alkoholtest

durchgeführt, der einen Wert von über 1,2 Promille erbrachte. Nach Abschluss der

weiteren polizeilichen Maßnahmen und erkennungsdienstlicher Behandlung wurde der

Mann wieder auf freien Fuß entlassen. Gegen ihn wird nun wegen räuberischen

Diebstahls ermittelt.

Reilingen/Rhein-Neckar-Kreis: Vollbrand einer Lagerhalle in einem Abfallentsorgungsbetrieb – Pressemeldung Nr. 2

Reilingen/Rhein-Neckar-Kreis: – Heute Morgen gegen 05.00 Uhr geriet in

einem Fachbetrieb für Abfallentsorgung eine größere Menge Müll in einer

Lagerhalle in Brand. Zahlreiche eingesetzte Feuerwehrkräfte der umliegenden

Gemeinden haben die Löscharbeiten zwischenzeitlich beendet und den Brand unter

Kontrolle gebracht. Die Halle wurde stark beschädigt. Die Höhe des entstandenen

Sachschadens wird auf eine sechsstellige Summe geschätzt. Personen kamen nicht

zu Schaden. Das Polizeirevier Hockenheim hat die Ermittlungen nach der

Brandursache übernommen. Ersten Erkenntnissen zufolge, kann eine strafbare

Handlung ausgeschlossen werden. Offenbar hatte sich der in der Halle gelagerte

Müll selbst entzündet.

Edingen-Neckarhausen / Rhein-Neckar-Kreis: Fernseher aus Auto entwendet – Polizei sucht Zeugen

Edingen-Neckarhausen / Rhein-Neckar-Kreis – Am Montagnachmittag gegen

14:30 Uhr entwendeten zwei bislang unbekannte Täter einen Fernseher aus einem

Auto, das in der Rosenstraße auf einem Parkplatz eines Warenhauses abgestellt

war. Die Besitzerin hatte den Fernseher im Wert von ca. 400 Euro gerade erst bei

dem dort ansässigen Warenhaus gekauft. Kurze Zeit später nahm sie wahr, wie zwei

unbekannte Männer in einem weißen Kleinwagen mit Heidelberger Kennzeichen

davonfuhren. Sie konnte erkennen, dass sich ihr Fernseher auf der Rückbank

dieses Autos befand.

Der Beifahrer wird wie folgt beschrieben:

ca. 40 bis 50 Jahre alt

dunkle Haare

Schnurrbart

südosteuropäische Erscheinung

Zeugen, die Hinweise zum Tathergang oder zu den Tätern geben können, werden

gebeten sich beim Polizeiposten Edingen-Neckarhausen, Tel: 06203/892029, zu

melden.

St. Leon-Rot/BAB 5: Sattelzug verliert Eisplatten und beschädigt nachfolgendes Fahrzeug – Polizei sucht Zeugen

St. Leon-Rot/BAB 5 – Ein Sattelzug verlor am Montagmorgen auf der A 5 bei

St. Leon-Rot Eisplatten und beschädigte dadurch ein nachfolgendes Fahrzeug. Ein

37-jähriger Mann war kurz vor 10 Uhr mit einem Transporter auf der A 5 von

Karlsruhe in Richtung Heidelberg unterwegs. Kurz vor dem Autobahnkreuz Walldorf

lösten sich vom Planendach eines vorausfahrenden Sattelzugs mehrere Eisplatten

und fielen auf die Windschutzscheibe des Transporters, die dadurch beschädigt

wurde. Der 37-Jährige fertigte mit seinem Mobilfunktelefon Lichtbilder des

einfach weiterfahrenden Sattelzugs.

Bei dem flüchtigen Sattelzug soll es sich nach Angaben des Geschädigten um ein

Fahrzeug mit polnischer Zulassung gehandelt haben.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise zum

unfallverursachenden Sattelzugs und dessen Fahrer geben können, werden gebeten,

sich bei der Autobahnpolizei Walldorf, Tel.: 06227-35826-0 zu melden.

Aus gegebenem Anlass weist die Polizei darauf hin, dass herabfallende Schnee-

und Eisplatten von Lkw-Dächern andere Verkehrsteilnehmer gefährden können, daher

müssen diese vor Fahrtantritt unbedingt beseitigt werden. Bei Zuwiderhandlung

droht ein Bußgeld.

Angelbachtal/Rhein-Neckar-Kreis: Zigarettenautomat entwendet und im Wald aufgebrochen – Polizei sucht Zeugen

Angelbachtal/Rhein-Neckar-Kreis – Unbekannte haben einen

Zigarettenautomaten, der an einer Hauswand in der Karlstraße hing, vermutlich

mit einem Stemmeisen aus der Verankerung gehebelt. Anschließend wurde der

Automat mit einem Auto in eine etwa zwei Kilometer entfernte Waldhütte im

„Herrenwald“ zwischen Angelbachtal-Michelfeld und Sinsheim-Dühren gebracht. Dort

wurde der Automat aufgebrochen und daraus das Geld und die Zigaretten entwendet.

Ein Zeuge meldete sich am Dienstag (14.12.) bei der Polizei und teilte den Fund

mit. Wie die weiteren Ermittlungen ergaben, muss der Automat in der Nacht von

Montag, 07.12. auf Dienstag, 08.12.2020 entwendet worden sein. Zeugen, die

verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich unter Telefon

07265/911200 beim Polizeiposten in Angelbachtal oder außerhalb dessen

Öffnungszeiten beim Polizeirevier Sinsheim, Tel. 07261/6900 zu melden.

