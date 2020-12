Heidelberg-Altstadt: Verdächtiger Koffer aufgefunden

Heidelberg-Altstadt – Am frühen Dienstagnachmittag wurde in der

Heidelberger Altstadt ein verdächtiger Koffer aufgefunden. Der Koffer war auf

der Statue „Der Zeitungsleser“ in der Hauptstraße, Ecke St. Anna-Gasse abgelegt

worden. Durch die Polizei wurde daraufhin die Hauptstraße zwischen Bismarckplatz

und Neugasse abgesperrt. Die Geschäfte wurden geräumt. Nach Eintreffen der

Delaborierer des Landeskriminalamtes Baden-Württemberg wurde die Absperrung auf

den Bismarckplatz ausgeweitet. Hierdurch war auch Bahnverkehr der rnv

beeinträchtigt. Um 15.13 Uhr wurde durch die Entschärfer Entwarnung gegeben- der

Koffer war leer. Die Absperrungen konnten daraufhin aufgehoben und der

Straßenbahnverkehr wieder freigegeben werden.

Heidelberg-Bergheim: Verstoß gegen Corona-Verordnung – Polizistinnen angegriffen

Heidelberg – Am Montag gegen 16:00 Uhr kam es in einer Parkanlage in der

Kurfürsten-Anlage zu einem Angriff auf zwei Polizeibeamtinnen, welche eine

Gruppe, bestehend aus acht Personen, wegen dem Verstoß gegen die

Corona-Verordnung zur Anzeige bringen wollten. Aufmerksame Zeugen meldeten, dass

die Gruppe gegen den Mindestabstand, die Maskenpflicht und das

Alkoholkonsumverbot in der Öffentlichkeit verstoßen würden. Als die Beamten die

Personalien der Beteiligten aufnehmen wollten, setzte sich eine 47-jährige

gehbehinderte Frau mit ihrem elektrischen Rollstuhl in Bewegung, überfuhr den

Fuß einer Beamtin und beleidigte diese. Anschließend schlug die aufgebrachte

Dame nach einer weiteren Polizistin und verletzte diese dadurch leicht an der

Hand. Nachdem die Beamten die Frau beruhigen konnten, wurde diese zur

erkennungsdienstlichen Behandlung zur Dienststelle verbracht und anschließend

entlassen.

Heidelberg / Rhein-Neckar-Kreis: Maschinen aus Baustellencontainer entwendet – Zeugen gesucht

Heidelberg / Rhein-Neckar-Kreis – Am vergangenen Wochenende entwendeten

unbekannte Täter mehrere Maschinen aus einem Baustellencontainer auf dem

Königsstuhl. Vermutlich flexten die Täter das Schloss des Containers auf und

entwendeten anschließend sämtliche darin befindliche Maschinen einer

hochwertigen Werkzeugmarke. Der Tatzeitraum konnte vom zuständigen Bauleiter auf

Freitagnachmittag, den 11.12., bis Montagmorgen, den 14.12., eingegrenzt werden.

Zeugen, die Hinweise zum Tathergang oder zu den Tätern geben können, werden

gebeten sich mit dem Polizeirevier Heidelberg-Mitte, Tel: 0621/174-1700, in

Verbindung zu setzen.

Heidelberg/BAB 5: Ladung verloren und Unfall verursacht – Zeugen gesucht

Heidelberg/BAB 5 – Am Montagmorgen verlor ein unbekannter

Verkehrsteilnehmer auf der A 5 bei Heidelberg mehrere Gegenstände von der

Ladefläche seines Fahrzeugs und verursachte hierdurch einen Verkehrsunfall. Der

Unbekannte war gegen 6.45 Uhr in Richtung Frankfurt unterwegs. Zwischen der

Anschlussstelle Heidelberg/Schwetzingen und dem Autobahnkreuz Heidelberg verlor

dieser unter anderem eine größere Metallkiste von der Ladefläche. Diese blieb

dann auf der rechten Fahrspur liegen. Wenig später musste ein Sattelzugfahrer

wegen der Gegenstände auf der Fahrbahn bis zum Stillstand abbremsen. Einer

nachfolgenden 60-jährigen Ford-Fahrerin gelang es noch, rechtzeitig zu bremsen.

Die nachfolgende 28-jährige Audi-Fahrerin konnte ihr Fahrzeug nicht mehr

rechtzeitig zum Stillstand bekommen und fuhr der 60-Jährigen hinten auf. Alle

Beteiligten kamen mit dem Schrecken davon und blieben unverletzt.

Die weiteren Ermittlungen wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie wegen

mangelnder Ladungssicherung dauern an.

Hinweise auf den Verlierer der Gegenstände konnten bislang nicht erlangt werden.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Verlierer der Gegenstände geben können,

werden gebeten, sich bei der Autobahnpolizei Mannheim, Tel.: 0621/47093-0 zu

melden.

Heidelberg: Vom Bremspedal gerutscht – ein Leichtverletzter – Sachschaden ca. 15.000 Euro

Heidelberg (ots) – Bei einem Unfall am Dienstag gegen 15.50 Uhr auf einem

Verbindungsweg zwischen dem Oftersheimer Weg und Speyerer Straße wurde ein

Autofahrer leicht verletzt, insgesamt entstand Sachschaden von über 15.000 Euro.

Ein 41-jähriger Lkw-Fahrer war von einem Betriebsgrundstück in den Weg

eingefahren und nach eigenen Angaben aufgrund verschlammter Schuhe von

Bremspedal abgerutscht. Dies hatte zur Folge, dass der Lkw einen Satz nach vorne

machte und es zum Zusammenstoß kam. Der Autofahrer wurde durch den

Rettungsdienst vor Ort versorgt, eine weitere medizinische Versorgung war nicht

notwendig. Das Auto wurde abgeschleppt.