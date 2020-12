Diebstahl von Mofaroller

Kirn (ots)

In der Zeit vom 14.12.20, 20.00h bis zum 15.12.20, 06.00h wurde in der Kallenfelser Straße in Kirn auf dem Parkplatz des Edeka Einkaufsmarktes, neben dem dort befindlichen Cash-Point, ein Mofaroller entwendet. Dieser ist aufgrund seiner bunten Lackierung sehr auffällig. Hinweise bitte an die Polizei Kirn unter 06752-1560

Betrugsversuche

Kirchheimbolanden

Am 14.12.20 ereigneten sich vier Betrugsversuche durch Anrufe. Die Anruferinnen gaben sich jeweils als nahe Verwandte aus und baten und eine Geldsumme, um eine Wohnung kaufen zu können. In allen vier Fällen wurde das Telefonat beendet, ohne dass es zu einem Vermögenschaden kam.