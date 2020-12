Trunkenheitsfahrt

Bingen

Bingen, 14.12., Mainzer Straße, 15:40 Uhr. Ein 49-Jähriger fuhr mit seinem Opel Astra auf den Parkplatz der Polizeiinspektion Bingen, um seinen Mängelbericht vorzuzeigen. Hierbei konnten die Beamte bei ihm deutliche Anzeichen von Alkoholkonsum feststellen. Bei dem Betroffenen wurde ein Wert von 1,04 Promille gemessen. Entsprechende Ermittlungen wurden eingeleitet.

Verkehrsunfall mit Flucht

Bingen

Bingen, 14.12., Burgstraße, 11:30 Uhr. Ein Autofahrer befuhr die Burgstraße von der Saarlandstraße kommend und bog nach links in die Osterbergstraße ein. Hierbei streifte er mit dem Fahrzeug die Hausecke des Anwesens Burgstraße und verließ die Unfallstelle unerlaubt. Laut Zeugen soll es sich um einen sogenannten Pritschenwagen mit RP-Kennung gehandelt haben. Auf der Ladefläche befand sich ein Holzfass. Wer kann der Polizei Hinweise geben?

Unfall mit Leichtverletzten

Dorn-Dürkheim, L438

Am Montag, 14.12.20 gegen 0915 Uhr befährt der 22-Jährige aus Dittelsheim die L438 von Dorn-Dürkheim in Richtung Gau-Odernheim. Er kommt aus ungeklärter Ursache nach rechts auf den Grünstreifen, lenkt dann vermutlich zu stark dagegen und gerät in den gegenüberliegenden Graben auf der linken Seite. Dort überschlägt sich das Fahrzeug und kommt, wieder auf den Rädern, im Graben zum Stehen. Der Fahrer als auch seine 19-jährige Beifahrerin werden leicht verletzt (Prellungen). Vorsorglich werden sie in ein Krankenhaus gebracht. Alkohol oder Betäubungsmittel waren nicht im Spiel. Das Fahrzeug wurde abgeschleppt. Der Schaden am Fahrzeug beläuft sich auf ca. 5000,- Euro.

Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

Mainz-Ebersheim – Samstag, 12.12.2020 10:17 Uhr

Bei einem Unfall am Samstagvormittag wurde in Mainz Ebersheim ein 40-jähriger

leicht verletzt. Gegen 10:10 Uhr begegneten sich der BMW des 40-jährigen

Ebersheimers und der Mercedes Vito eines 77-Jährigen, an einer

baustellenbedingten Engstelle in der Zornheimer Straße. Beide Fahrzeuge stießen

jeweils mit den Außenspiegeln zusammen. In Folge des Unfalls stieg der

40-Jährige aus, um sich den Schaden an seinem BMW anzuschauen, während der

77-Jährige Zornheimer seinen Mercedes rückwärts aus der Engstelle hausfahren

wollte. Beim Rückwärtsfahren übersah er den hinter ihm stehenden 40-Jährigen.

Dieser wurde beim darauffolgenden Zusammenstoß leicht verletzt und musste

ärztlich behandelt werden. Die Unfallermittler der Polizeiinspektion Mainz 3

suchen dringend Zeugen des Unfallgeschehens. Wer sachdienliche Hinweise zu dem

genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 3

unter der Rufnummer 06131/65-4310 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch

per E-Mail unter pimainz3@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.