Alzey: 17-Jähriger nach Einbrüchen in Haft

Alzey (ots)

Am 14.12.2020, um 04:34 Uhr meldete eine Mitarbeiterin von Werner´s Backstube, dass sie soeben einen Einbrecher in der Backstube bemerkt hätte. Dieser wäre anschließend über den Seitenausgang in Rtg. Bahnhof weggelaufen. Der Beschuldigte konnte im Rahmen der Fahndung mit einer Tüte von „Werner´s Backstube“ am Bahnhof angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Der 17-jährige amtsbekannte Beschuldigte steht zudem in Verdacht bereits am 05.12.2020 zwei Einbrüche in Alzeyer Geschäfte verübt zu haben. Ferner wird ihm auch eine PKW Diebstahl mit Unfallflucht am 10.12 (Nr.4251002) zugerechnet. Inwiefern er für ähnlich gelagerte Delikte in jüngster Vergangenheit in Frage kommt müssen weitere Ermittlungen ergeben. Nach Vorführung am 14.12.2020 beim Amtsgericht Mainz erging Untersuchungshaftbefehl. Anschließend wurde der 17-jährige in die Jugendstrafanstalt nach Schifferstadt verbracht.

Hamm am Rhein – Schläge durch Maskenverweigerer

Hamm am Rhein (ots) – Gestern, gegen 18:00 Uhr kommt es an einer Bushaltestelle

in Hamm am Rhein zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei

Fahrgästen. In einem Linienbus hat ein 36-jähriger Fahrgast die MNS-Maske

abgelegt und begonnen zu essen, weswegen er durch zwei Fahrgäste und den

Busfahrer angesprochen und gebeten wird, die Maske zu tragen. An der nächsten

Haltestelle steigt der 36-Jährige aus und schlägt auf einen 18-jährigen Fahrgast

ein, der ihn zuvor bezüglich der abgelegten Maske angesprochen hat. Es kommt zu

einem Gerangel, in dessen Anschluss sich der Maskenverweigerer entfernt.

Verletzt wird der 18-Jährige nicht.

Offstein – Unfall mit 2,24 Promille

Worms (ots) – Am frühen Sonntagmorgen, um 0:20 Uhr rammt in Offstein ein

26-jähriger Autofahrer im Vorbeifahren einen geparkten PKW. Durch das Geräusch

werden Zeugen, unter anderem auch die Halterin des in der Straße Am Hasenlauf

geparkten PKW, aufmerksam und eilen zur Unfallstelle. Der Unfallverursacher hat

sein Fahrzeug angehalten und steigt aus. Hier wird durch die Zeugen eine

deutliche Alkoholisierung des 26-Jährigen bemerkt. Die hinzugezogene

Polizeistreife stellt 2,24 Promille Alkohol in der Atemluft fest. Der

Führerschein wird daraufhin direkt einbehalten und eine Blutprobe entnommen. An

beiden PKW ist die vordere linke Achse gebrochen. Der Sachschaden wird auf ca.

12.000 Euro beziffert.