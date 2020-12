Tötungsdelikt zum Nachteil einer noch unbekannten Frau – Wer kennt die Tote?

Kaiserslautern (ots) – Im Bereich der Staubörnchenstraße haben Zeugen am späten

Montagabend eine leblose Frau gefunden. Die Identität der Toten steht aktuell

nicht fest. Die Polizei ermittelt wegen eines Tötungsdelikts und hat bei der

Kriminaldirektion Kaiserslautern eine Sonderkommission eingerichtet. Die Beamten

bitten um Hinweise: Wer kennt die Tote oder hat die Frau in den vergangenen

Tagen gesehen? Wer hat im Bereich der Staubörnchenstraße Verdächtiges

wahrgenommen?

Eine Zeugin meldete am Montag der Polizei kurz vor 21 Uhr, dass sie eine Leiche

im Bereich der Staubörnchenstraße gefunden hat. Die Tote lag in einem frei

zugänglichen Areal. Nach dem vorläufigen Ergebnis der heute durchgeführten

Obduktion, geht die Polizei von einem Tötungsdelikt aus. Konkrete Angaben hierzu

und zur Auffindesituation macht die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen

aktuell nicht. Noch in der Nacht führte die Polizei umfangreiche Ermittlungen

und Maßnahmen der Spurensicherung durch. Die Frau konnte bislang jedoch noch

nicht identifizieren werden. Deshalb wendet sich die Polizei jetzt an die

Öffentlichkeit:

Wer kennt die Tote? Wer hat die Frau in den vergangenen Tagen gesehen? Sie ist

etwa 35 bis 50 Jahre alt, 1,66 Meter groß und 63 Kilogramm schwer. Die Frau hat

braune Augen und dunkelbraunes, lockiges, schulterlanges Haar. Am rechten

Unterschenkel hat seine eine Tätowierung in der Form von Blumen. Sie war mit

einer weißen Winterjacke und einer roten Jogginghose der Marke Puma bekleidet.

Die Hose hat seitlich an den Beinen jeweils einen weißen Streifen. Außerdem trug

die Tote ein schwarzes Langarmshirt und gefütterte, schwarze Damenstiefel.

Ein Foto der Toten, der Tätowierung und der Kleidung finden Sie auf der

Fahndungsseite der Polizei Rheinland-Pfalz unter https://s.rlp.de/24BeU.

Zeugen, die Hinweise geben können oder im Bereich der Staubörnchenstraße

Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer

0631 369 2620 mit der Kriminalpolizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen.

Die Ermittlungen der Sonderkommission dauern an. Uns ist bekannt, dass ein

öffentliches Interesse an dem Sachverhalt besteht. Sobald es die Ermittlungen

zulassen, werden die Staatsanwaltschaft Kaiserslautern und das Polizeipräsidium

Westpfalz in einer weiteren Pressemitteilung informieren. |erf

Einbrecher nehmen Tresor mit

Kaiserslautern (ots) – Einbrecher haben am Montagabend aus einem Wohnhaus im

Stadtteil Betzenberg einen Tresor gestohlen. Durch ein Kellerfenster stiegen die

Diebe in das Haus ein. Sie durchsuchten die Wohnräume und stahlen einen Safe.

Außerdem entwendeten die Täter Kleingeld und Schmuck. Die Polizei ermittelt

wegen des Einbruchs und bittet um Hinweise: Wem sind am Dienstag, zwischen 18

Uhr und 20 Uhr, Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Zeugen, die Verdächtiges

beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2620 mit

der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Wegen Schnaps mehrere Anzeigen eingehandelt

Kaiserslautern (ots) – Mit einem Ladendieb hatte es der Hausdetektiv eines

Einkaufsmarktes in der Zollamtstraße am Montagabend zu tun. Der

Sicherheitsmitarbeiter hatte einen Mann erwischt, der eine Flasche Schnaps

eingesteckt hatte und nicht dafür bezahlen wollte. Als er ihn ansprach,

reagierte der Dieb aggressiv. Er beleidigte den Detektiv mehrfach.

Auch gegenüber den hinzugezogenen Polizeibeamten änderte der 17-Jährige sein

Verhalten nicht. Bei der Durchsuchung kamen noch mehrere Waren aus anderen Läden

hinzu, die er mutmaßlich gestohlen hatte.

Ebenfalls verstieß er gegen ein bestehendes Hausverbot. Gegen den 17-Jährigen

wird jetzt wegen Ladendiebstahls, Hausfriedensbruch und Beleidigung

strafrechtlich ermittelt. |elz

Polizei zieht vier Fahrer aus dem Verkehr

Kaiserslautern (ots) – Bei verschiedenen Verkehrskontrollen im Stadtgebiet sind

mehrere Auto- und Rollerfahrer aufgefallen. Sie stehen im Verdacht unter

Drogeneinfluss ihr Fahrzeug geführt haben.

Um 14 Uhr fiel der Streife in der Ottostraße ein 25-jähriger Autofahrer auf. Bei

der Überprüfung seiner Fahrtüchtigkeit stellten die Beamten Zittern und

Lidflattern fest. Ein Urintest reagierte zudem positiv auf die Stoffgruppe

Cannabis.

Kurz nach halb vier kontrollierte die Polizei einen E-Scooter-Fahrer am

Stiftsplatz. Auch bei ihm bestand der Verdacht, dass er Betäubungsmittel

konsumiert hatte. Das gab er gegenüber den Einsatzkräften auch zu.

In der Mannheimer Straße fiel um 19 Uhr ein weiter Elektroroller-Fahrer auf. Der

24-Jährige erklärte, am Morgen Marihuana geraucht zu haben.

Kurze Zeit später kontrollierten die Beamten einen Opel-Fahrer, der in der

Eisenbahnstraße unterwegs war. Der 23-jähige Mann gab an, dass er Marihuana

geraucht habe. Ein Urintest bestätigte den Verdacht.

Die Betroffenen Fahrer wurden zur Dienststelle gebracht. Dort entnahm ihnen ein

Arzt eine Blutprobe. Die Ergebnisse stehen noch aus. Auf die Beschuldigten

kommen Strafanzeigen wegen des Verdachts einer Trunkenheitsfahrt zu. |mhm

Randalierer beschädigt Autos

Kaiserslautern (ots) – Ein 23-Jähriger wird verdächtigt, am Montag im

Stadtgebiet mehrere Autos beschädigt zu haben. Zur Verhinderung weiterer

Sachbeschädigungen nahm ihn die Polizei in Gewahrsam.

Gegen 23:40 Uhr meldeten Zeugen der Polizei, dass ein Mann durch die

Blumenstraße, Eierstraße und Mozartstraße liefe und Mülltonnen umschmeißen

würde. Mit einer abgebrochenen Flasche zerkratze er Autos. Vor Ort konnten die

Beamten an drei Autos entsprechende Beschädigungen feststellen.

Den Verdächtigen trafen die Polizisten in der Richard-Wagner-Straße an. Der

23-Jährige war alkoholisiert, konnte sich nicht ausweisen und verhielt sich sehr

aggressiv. Zur Feststellung seiner Personalien wurde er mit auf die Dienststelle

genommen.

Da er sich zwei Stunden vorher schon eine Strafanzeige eingehandelt hatte, wurde

er zur Verhinderung von Straftaten vorübergehend in Gewahrsam genommen. Ein

Richter bestätigte die Maßnahme. Den Mann erwartet ein Strafverfahren wegen des

Verdachts der Sachbeschädigung. |elz

Versucht vor Verkehrskontrolle zu flüchten

Kaiserslautern (ots) – Ein Autofahrer ist am Montagabend in der

Rudolf-Breitscheid-Straße vor der Polizei geflüchtet. In der Bleichstraße konnte

der 30-Jährige gestoppt werden.

Der Mann sollte kurz nach 19 Uhr für eine Verkehrskontrolle in der

Rudolf-Breitscheid-Straße angehalten werden. Doch statt die Haltezeichen der

Beamten zu befolgen, beschleunigte der Fahrer. Er überholte auf der

Gegenfahrbahn die an der roten Ampel stehenden Fahrzeuge und überfuhr die

Kreuzung an der Haagstraße bei Rot. Hierbei kann es zur Gefährdung anderer

Verkehrsteilnehmer gekommen sein. Zeugen und mögliche Geschädigte werden

gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2250 mit der Polizei

Kaiserslautern in Verbindung zu setzen.

Die Polizeistreife nahm die Verfolgung auf. Ein Zeuge zeigte ihnen beim

Vorbeifahren an, dass der Flüchtige in die Bleichstraße eingebogen sei. Dort

stoppten die Polizisten den 30-Jährigen. Wie sich herausstellte, war der Fahrer

nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Ebenfalls zeigte er ein drogentypisches

Verhalten. Der Urintest reagierte positiv auf Amphetamin, Cannabis. Der

30-Jährige wurde für einen Bluttest mit auf die Dienststelle genommen. Sein

Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt.

Auf den Mann kommt nun eine Strafanzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und, je

nach Blutergebnis, wegen Fahrens unter Drogeneinfluss zu. |elz

Bei Unfall leicht verletzt

Hochspeyer (ots) – Am Montagmorgen ist es auf der Hauptstraße zu einem Unfall

gekommen. Ein 34-jähriger Pkw-Fahrer war auf der Enkenbacher Straße unterwegs.

An der Einmündung zur Bundesstraße 48 wollte er nach links in Richtung

Frankenstein abbiegen.

Dabei übersah er einen 31-jährigen Mann, der mit seinem Auto aus Richtung

Frankenstein kam. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der 31-Jährige

wurde bei dem Unfall leicht verletzt und von alarmierten Rettungskräften

versorgt.

An den Wagen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 4.000 Euro. |mhm