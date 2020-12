In Einfamilienhaus eingebrochen

Bad Hersfeld – Zwischen Samstagnachmittag (12.12.) und Montagmittag (14.12.) drangen Unbekannte gewaltsam über ein Kellerfenster in ein Einfamilienhaus in der Brandenburger Straße ein. Im Inneren durchsuchten die Täter die Räumlichkeiten nach Diebesgut und entwendeten Schmuck in noch unbekanntem Wert. Der verursachte Schaden beträgt rund 1.000 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Reifen zerstochen

Herbstein – Am Samstag (12.12.), zwischen 14:30 und 20 Uhr, zerstachen Unbekannte einen der hinteren Reifen eines weißen Peugeot 208. Das Auto stand auf dem Parkplatz eines Wohnheims in der Straße „Am Michelsbach“. Der Schaden beträgt rund 100 Euro.

Badezonenschild beschädigt

Schotten – In einem nicht näher eingrenzbaren Zeitraum vor Sonntagnachmittag (13.12.), schossen Unbekannte im Bereich des Nidda Stausees mit einem unbekannten Gegenstand auf ein Badezonenschild. Dieses befindet sich unterhalb des Parkplatzes Rainröder Seite. Der verursachte Schaden beträgt rund 100 Euro.

Aggressiver Fahrradfahrer beleidigt Bahnpersonal und Polizisten

Fulda (Hessen) (ots) – Über eine lautstarke verbale Auseinandersetzung wurde am

Samstag (12.11.), gegen 17 Uhr, die Bundespolizei im Bahnhof Fulda informiert.

Als die Beamten eintrafen, hatte sich einer der beiden Streithähne bereits aus

dem Staub gemacht. Der zweite, ein 36-Jähriger aus Heringen (Landkreis

Hersfeld-Rotenburg), reagierte auf die Nachfragen der Beamten sofort aggressiv.

Er beleidigte und bedrohte die Polizisten. Als diese daraufhin seine Identität

feststellen wollten, versuchte der 36-Jährige zu fliehen. Nur unter erheblichem

Widerstand konnte der Heringer zur Dienststelle gebracht werden.

Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,4 Promille.

Der Mann war jedoch kein Unbekannter. Einige Stunden zuvor bedrohte und

beleidigte er bereits zwei Bahnmitarbeiter. Diese hatten ihn aufgefordert, im

Bahnhof nicht mit dem Fahrrad zu fahren.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat gegen den Mann Strafverfahren wegen des

Verdachts der Bedrohung, Beleidigung sowie wegen Widerstands gegen

Vollstreckungsbeamte eingeleitet.

Gegen 18 Uhr konnte der 36-Jährige die Dienststelle wieder verlassen.